Trump y Milei frente al mismo espejo: datos económicos favorables y un humor social que no despega

Salvando distancias de magnitud, representatividad e importancia geopolítica a nivel global, la actualidad que atraviesan los gobiernos de Estados Unidos…

Salvando distancias de magnitud, representatividad e importancia geopolítica a nivel global, la actualidad que atraviesan los gobiernos de Estados Unidos y Argentina se enfrenta a circunstancias similares. Es que algunos datos económicos recientes en ambos países serían ideales para la recuperación de la imagen de los presidentes Donald Trump y Javier Milei.

Pero eso no sucede.

Según una encuesta de CNN, el presidente de Estados Unidos alcanzó en los últimos meses mínimos históricos de aprobación en términos de gestión económica cercanos al 30 %, mientras que a nivel general el respaldo al presidente se encuentra en el orden del 37 %, también muy cerca del nivel más bajo.

Milei no ha parado de caer en los diferentes sondeos de imagen durante los primeros meses de 2026, tras ganar las elecciones de mitad de mandato en octubre de 2025. Más allá de ese rechazo consolidado, algunos guarismos indican que ese derrape ha encontrado un límite.

Todo esto mientras tanto en Estados Unidos como en Argentina, las últimas estadísticas en materia económica han revelado un presente no tan gris como el que se dibuja en el humor social.

La Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos informó a finales de mayo que la economía de ese país creció un 1,6 % interanual durante el primer trimestre de 2026. En el cuarto trimestre de 2025, la actividad ya había aumentado un 0,5 %, por lo que se consolida un ciclo expansivo de la economía, pese a que todavía resta conocer el impacto real de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel que comenzó el 28 de febrero y sobre la que se ha alcanzado un acuerdo por 60 días para terminar con las hostilidades en todos los ámbitos.

El índice de confianza del consumidor que publica todos los meses la Universidad de Michigan mejoró en junio, con respecto a los mínimos alcanzados en abril y mayo.

Trump asegura que los próximos indicadores irán en la misma dirección. Una vez conocido el pacto de paz con Irán la semana pasada, el presidente ponderó una posible baja de precios para los próximos meses, al ritmo de un descenso en el precio del petróleo, con una mayor creación de empleo y un nuevo rally alcista de los mercados financieros, que han batido récords a pesar de la guerra.

En Argentina, la economía empieza a regalarle algunas buenas noticias a Milei. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió esta semana dos indicadores que dan cuenta del sostenimiento del programa económico del gobierno. Por un lado, la economía se expandió un 2,3 % interanual durante el primer trimestre de 2026 y un 0,7% en comparación con el trimestre anterior.

Por el otro, la tasa de desocupación también cayó, aunque levemente. Durante el primer trimestre, el desempleo fue del 7,8 %, un 0,1 % menos que en igual período de 2025, aunque subió un 0,3 % cotejado con el último trimestre del año pasado.

La inflación acumula dos meses consecutivos a la baja y se mantiene en el orden del 2 % mensual, un objetivo ponderable teniendo en cuenta que durante el primer mes del gobierno del presidente Milei la inflación había sido del 25,5 %.

El comercio exterior alcanzó un récord histórico durante mayo. El superávit comercial fue de US$ 3.504 millones, con un crecimiento de las exportaciones del 34,4 % y una caída de las importaciones del 7 %, lo que revela las dificultades de la economía para consolidar un ciclo virtuoso.

En el frente financiero, el Riesgo País, que mide la diferencia de riesgo entre los bonos locales y los del Tesoro de Estados Unidos, considerados los más seguros del mundo, sigue bajando. Este martes cerró en los 433 puntos básicos, lo que aumenta la posibilidad de que se abra el mercado voluntario de crédito para el país y se alcance un financiamiento más barato para las empresas.

La Universidad Torcuato Di Tella analiza todos los meses la confianza del consumidor en el gobierno. Es un indicador clave que revela un estado de situación del humor social. En junio, subió un 6,4 % a nivel mensual, que se suma a otro incremento que se registró en mayo, después de varios descensos pronunciados en los meses precedentes, lo que podría significar que la imagen del gobierno ya tocó su piso y ha empezado a recuperarse.

A pesar de estos datos macro, Trump y Milei no han podido consolidar núcleos más amplios de apoyo popular. El divorcio entre mejoras en los indicadores económicos más importantes y la imagen pública de los presidentes puede obedecer a diferentes factores.

En Estados Unidos, la aventura militar de Donald Trump le ha costado caro a su ponderación tanto a nivel local como internacional. El mismo informe de la Universidad de Michigan que revela un aumento de la confianza de los consumidores en el gobierno, da cuenta de que la mayoría de los hogares sigue presionado por la inflación y la falta de certezas económicas. El índice de precios de mayo fue del 4,2 % anual, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Fue el más alto de los últimos tres años, sobre todo por el aumento del valor de la gasolina, otro coletazo de la guerra en Medio Oriente.

De ese dato se desprende además la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, un fenómeno común entre Estados Unidos y Argentina, y quizá la explicación más valiosa para entender porqué los rendimientos macro no conforman a las mayorías.

En Estados Unidos, los salarios cayeron en términos reales en mayo. La brecha con la inflación fue del 0,7 % en mayo y venía de otro 0,3 % registrado en abril.

En Argentina, recién en abril los salarios le ganaron a la inflación, después de haber retrocedido durante el final del año pasado y el comienzo de 2026.

Como Trump con la guerra, Milei se enfrenta a sus propios conflictos internos. Desde marzo, su imagen pública ha caído, según la mayoría de los estudios de opinión, porque su jefe de Gabinete y hombre de extrema confianza, Manuel Adorni, está siendo investigado por distintos casos de corrupción (Adorni niega haber cometido ningún delito). El presidente se ha aferrado a quien fuera además su vocero hasta hace unas horas y no quiere echarlo del gobierno, más allá del clamor popular ante la evidencia de los hechos.

Aunque no puede ser reelegido como presidente, Trump se enfrenta en noviembre a elecciones de mitad de mandato que pueden orientar el final de su gobierno. Milei sí puede ser reelecto el año próximo, pero el camino hasta octubre de 2027 no asoma sencillo. Habrá que ver si ambos logran despegar después de haber llegado a su piso o si finalmente la debacle ha llegado para quedarse.

The-CNN-Wire

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