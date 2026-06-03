Trump sugiere que no ha descartado la implementación del fondo contra la “instrumentalización” de la justicia

El presidente Donald Trump sugirió que no ha abandonado la implementación del fondo contra la “instrumentalización” de la justicia impulsado…

El presidente Donald Trump sugirió que no ha abandonado la implementación del fondo contra la “instrumentalización” de la justicia impulsado por su Gobierno y afirmó en una entrevista publicada este miércoles que las personas afectadas “deberían ser compensadas”.

“No, un tribunal falló en contra (del fondo)”, dijo Trump cuando se le preguntó si había desistido de la controvertida iniciativa durante el pódcast Pod Force One with Miranda Devine, del New York Post. La entrevista fue grabada el martes.

Ese mismo día, el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, dijo a legisladores que el Departamento de Justicia no seguirá adelante con el fondo.

Sin embargo, Trump sostuvo en la entrevista que las personas que, según él, fueron blanco de un “Gobierno corrupto” merecen una compensación.

“Y muchas de estas eran personas extraordinarias. Les otorgué indultos. Estoy muy orgulloso de haberles otorgado indultos. Y creo que deberían ser compensada”, afirmó.

No está claro cómo encajan las declaraciones de Trump con las de Blanche ni si el mensaje del Gobierno aliviará las preocupaciones de los legisladores republicanos sobre el fondo.

Las declaraciones de Blanche marcaron la primera vez que un funcionario del Gobierno afirmó de manera definitiva que el fondo sería abandonado. El giro del Departamento de Justicia se produjo en medio de una fuerte reacción de republicanos en el Capitolio.

A comienzos de esta semana, varios senadores republicanos dijeron que no podían avanzar con la financiación para la aplicación de las leyes migratorias hasta tener la certeza de que el fondo contra la “instrumentalización” de la justicia había sido descartado definitivamente.

La noche del martes, después de los comentarios de Blanche, los líderes republicanos del Senado impulsaban una votación tan pronto como este miércoles para avanzar con el proyecto de ley de US$ 70.000 millones destinado a financiar las prioridades migratorias del presidente.

Un asesor republicano minimizó este miércoles la posibilidad de que los comentarios de Trump en el pódcast afecten al Congreso.

“No me preocupa lo que dijo”, afirmó el asesor. “No me encanta, pero decir que un tribunal falló en contra es lo más cercano a un ‘sí, lo estoy abandonando’ que vamos a obtener”.

El asesor agregó que Blanche “fue muy claro” durante la audiencia.

“No vamos a seguir adelante con el fondo, punto”, dijo Blanche ante una subcomisión de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes.

“¿No van a seguir adelante nunca?”, preguntó la representante demócrata Grace Meng.

“Correcto”, respondió Blanche.

En una publicación en X, el senador de Carolina del Sur Lindsey Graham dijo que apreciaba la declaración de Blanche, pero propuso crear “un fondo contra la instrumentalización que esté disponible para quienes puedan demostrar sus reclamaciones contra el Gobierno federal mediante la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios”.

El secretario adjunto de Justicia Stanley Woodward Jr. respondió a la publicación de Graham diciendo: “Estamos trabajando en ello”. El mensaje no incluyó ninguna explicación y posteriormente fue eliminado.

La semana pasada, un juez federal en Virginia bloqueó temporalmente los esfuerzos del Gobierno para establecer el fondo y le prohibió desembolsar dinero a través de él.

Sin embargo, el fallo fue de carácter técnico. No abordó la legalidad del programa, sino que buscó dar tiempo al tribunal para revisar una demanda que pretende eliminarlo por completo.

Durante la entrevista en el pódcast, Trump también elogió al secretario de Justicia interino, quien reemplazó a Pam Bondi en abril, y dijo que Blanche está “haciendo un muy buen trabajo” en el Departamento de Justicia.

Cuando se le preguntó si intentaría nombrar de forma permanente a Blanche como secretario de Justicia, Trump respondió que sí.

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