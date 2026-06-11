Trump se ha estado engañando a sí mismo sobre Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha caracterizado por construir elaboradas realidades alternativas.
Pero durante los últimos dos meses y medio aproximadamente, creó una que parecía destinada principalmente a engañarse a sí mismo.
Presentó a Irán como un país desesperado por alcanzar un acuerdo, uno que siempre parecía estar a punto de concretarse. Además, otorgó repetidamente a Teherán el beneficio de la duda, flexibilizó sus propios plazos, moderó sus amenazas y restó importancia a las provocaciones iraníes y a las aparentes violaciones del alto el fuego.
El problema de ese enfoque es que dejó bastante claro que Trump carecía de voluntad para volver a la guerra; prefería simplemente dar por terminado el conflicto, incluso mientras Irán aprovechaba esa reticencia.
Y cada vez parece más evidente que los esfuerzos de Trump por aferrarse a la esperanza solo retrasaron un retorno inevitable al tipo de hostilidades que se han reanudado esta semana.
El tratamiento optimista de Trump sobre la posibilidad de un acuerdo con Irán parece haber prolongado en gran medida la guerra y sus consecuencias económicas, además de acercar la situación a las elecciones de mitad de mandato de 2026, que cada vez se perfilan más como un importante punto de presión de Irán.
Incluso mientras las hostilidades se intensificaban durante las últimas 24 horas, en gran medida tras el derribo por parte de Irán de un helicóptero Apache del Ejército de los Estados Unidos cuyos pilotos tuvieron que ser rescatados, Trump se mostró casi resignado a verse arrastrado nuevamente al conflicto.
En una publicación en redes sociales el martes, minimizó la gravedad del derribo del helicóptero y escribió: “Sin embargo, Estados Unidos debe, por necesidad, responder a este ataque”. Ese mismo día dijo al Wall Street Journal que el ataque iraní “no fue gran cosa”. Y al referirse a una posible represalia, afirmó el miércoles: “Supongo que tenemos derecho a hacerlo”.
Trump también ha combinado esos comentarios con declaraciones muy duras sobre la magnitud de una posible respuesta militar contra Irán. Incluso escribió en redes sociales el jueves que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pronto “tomarán la isla de Kharg”, una operación que probablemente requeriría tropas sobre el terreno y podría implicar bajas significativas.
Pero apenas unos minutos después apareció en Fox News restando importancia a esa posibilidad, al mencionar repetidamente la falta de “apetito” de los estadounidenses por una operación militar de ese tipo.
“No estoy seguro de que el país tenga apetito para eso”, dijo Trump.
Poco después repitió: “No estoy seguro de que el país tenga apetito para eso. Y está bien, lo entiendo”.
“No quiero tropas sobre el terreno, pero si quisiera hacerlo, podríamos desplegar un pequeño grupo de soldados y tomar el control de todo el lugar”, añadió.
Más tarde, el presidente agregó: “No sé si Estados Unidos tiene el apetito para hacer lo que realmente preferiría hacer”.
Pero muchas veces parece que es Trump quien carece de disposición para hacerlo.
Al comienzo de la guerra, fijó repetidamente plazos para que Irán capitulara o enfrentara consecuencias, solo para flexibilizarlos después, pese a que Teherán no cumplió sus exigencias. (Eso también se conoce como farolear).
El 7 de abril, Trump anunció un alto el fuego improvisado cuyos términos parecían no estar claros para nadie. Después, el Gobierno intentó mantener la apariencia de una tregua aunque Irán no cumplió la principal condición que Trump insistía en exigir. Inicialmente afirmó que el alto el fuego estaba “sujeto a la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA Y SEGURA del estrecho de Ormuz”, algo que nunca ocurrió.
Y cuando Irán pareció violar el alto el fuego de otras maneras, Trump y su Gobierno hicieron repetidos esfuerzos por restar importancia a esos hechos.
Trump también ha enviado señales de que desea evitar a toda costa un regreso a la guerra. La semana pasada, por ejemplo, mencionó en dos ocasiones el caso de Jimmy Carter y la crisis de los rehenes en Irán como una advertencia.
“No quiero poner a hombres en ese tipo de peligro”, dijo Trump el 3 de junio. “Recuerdo que Jimmy Carter tuvo serios problemas en Irán con los rehenes. No quiero poner nunca a nuestra gente en ese tipo de peligro”.
Al día siguiente añadió, mientras minimizaba la posibilidad de enviar tropas para recuperar uranio altamente enriquecido: “No quería ser Jimmy Carter, ¿saben? No tenía ganas de ser Jimmy Carter”.
En otras palabras, la reticencia de Trump a volver a la guerra no ha sido precisamente sutil.
Sus aliados podrían interpretar esa postura como una estrategia calculada o una maniobra táctica. Pero parece haber servido únicamente para animar a Irán a resistir en busca de condiciones más favorables en un eventual acuerdo de paz.
De hecho, ese es el problema de que Trump anticipe constantemente lo que quiere hacer y siga dando margen a la otra parte: le otorga ventaja a Irán.
Eso no significa que Trump no termine optando por una escalada significativa en la reanudación de la guerra, como amenaza ahora.
Pero plantea la pregunta de por qué el Gobierno no respondió con mayor firmeza cuando quedó claro, por ejemplo, que Irán no estaba cumpliendo la exigencia de Trump de reabrir el estrecho como parte del alto el fuego.
Parecía una violación al acuerdo bastante importante, pero el Gobierno prácticamente la ignoró.
Y los esfuerzos de Estados Unidos por acomodarse a las posiciones iraníes durante dos meses no han estado exentos de costos. Uno de los principales activos de Irán es el paso del tiempo. Aunque Trump podría considerar que el bloqueo estadounidense del estrecho está debilitando la economía iraní, él también corre contra el reloj.
A medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato, es probable que los republicanos ejerzan más presión sobre Trump para resolver lo que podría convertirse en una carga política para el partido debido a una inflación que sigue aumentando.
Eso podría obligarlo a tomar decisiones muy difíciles: volver a la guerra o aceptar un acuerdo menos favorable con tal de cerrar este capítulo conflictivo.
Y esa es una decisión potencial que Trump cada vez tiene menos margen para ignorar.
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