Trump se dispone a nombrar a Todd Blanche como secretario de Justicia, según una fuente

El presidente Donald Trump se dispone a designar a Todd Blanche como secretario de Justicia, según una fuente familiarizada con…

El presidente Donald Trump se dispone a designar a Todd Blanche como secretario de Justicia, según una fuente familiarizada con el asunto.

El nombramiento podría anunciarse tan pronto como esta noche, dijeron la fuente y otra persona con conocimiento del tema. El presidente mencionó su decisión durante una cena privada en la Casa Blanca este miércoles, según ambas fuentes.

Cuando Trump oficialice el nombramiento, concluirán los dos meses en los que Blanche ha ejercido el cargo de manera interina desde que su predecesora, Pam Bondi, fue despedida. Desde entonces, Blanche, el combativo exabogado personal de Trump, ha realizado esfuerzos para demostrar al presidente que está preparado para asumir el puesto de forma permanente.

La Casa Blanca no confirmó la decisión del presidente, pero, en una declaración enviada a CNN, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, afirmó: “El presidente Trump mantiene una excelente relación con el secretario de Justicia interino Todd Blanche y está muy satisfecho con el trabajo que ha realizado hasta ahora”.

Añadió: “Todd Blanche es un patriota estadounidense que luchó sin temor contra la campaña sin precedentes de persecución judicial impulsada por los demócratas contra el presidente Trump. Todo el equipo del presidente en el Departamento de Justicia está haciendo un gran trabajo promoviendo el sentido común, la ley y el orden, y políticas que mantienen seguros a los estadounidenses”.

El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Durante las últimas semanas, Blanche ha conseguido acusaciones formales contra algunos de los adversarios personales del presidente, incluido el exdirector del FBI James Comey. También ha revertido medidas de control de armas y ha emitido citaciones judiciales a periodistas para obtener información sobre sus fuentes.

Sin embargo, su nombramiento también llega después de dos semanas de turbulencia en el Departamento de Justicia relacionadas con la propuesta de un fondo de US$ 1.776 millones contra la “instrumentalización” de la justicia, destinado a compensar a personas que afirman haber sido procesadas injustamente por el Gobierno.

Tras semanas de fuerte y persistente oposición, incluso dentro del propio Partido Republicano, Blanche anunció este martes que el Departamento de Justicia abandonaría la iniciativa.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

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