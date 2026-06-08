Trump propone formalmente a su exabogado personal Todd Blanche como secretario de Justicia

El presidente Donald Trump ha designado formalmente al secretario de Justicia interino Todd Blanche para asumir el máximo cargo de…

El presidente Donald Trump ha designado formalmente al secretario de Justicia interino Todd Blanche para asumir el máximo cargo de las fuerzas del orden de manera más permanente, enviando su designación al Senado este lunes.

Blanche —anteriormente uno de los abogados personales de Trump— sucedería a Pam Bondi, quien fue despedida en abril.

La designación formal ahora da paso al proceso de confirmación del Senado. Blanche necesitará solo una votación por mayoría para ser confirmado, aunque su papel en un controvertido fondo de US$ 1.800 millones contra la “instrumentalización” de la Justicia podría complicar la votación.

El presidente de la Comisión Judicial del Senado, Chuck Grassley, indicó que apoyará a Blanche y avanzará rápidamente con el nombramiento.

“Blanche está bien calificado y ha demostrado su dedicación a restaurar la ley y el orden en todo nuestro país. El trabajo de la Comisión Judicial del Senado para tramitar el nombramiento de Blanche está en marcha”, dijo Grassley en un comunicado.

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