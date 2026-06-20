Trump afirma que el estanque reflectante fue vandalizado y dice que las autoridades están investigando el caso

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó el viernes que el estanque reflectante del Monumento a Lincoln fue vandalizado intencionalmente…

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó el viernes que el estanque reflectante del Monumento a Lincoln fue vandalizado intencionalmente y dijo que las fuerzas del orden están investigando activamente, mientras el Gobierno se ha apresurado a arreglar el reciente deterioro del estanque apenas días después de la renovación de casi US$ 15 millones de Trump.

“Hemos tenido algunos problemas reales con el vandalismo en el hermoso estanque reflectante”, dijo Trump en una publicación nocturna en Truth Social sin aportar pruebas. “Las algas han desaparecido en un 75 %, y la condición pronto quedará completamente remediada, y el área que fue vandalizada, afortunadamente, es solo una pequeña zona de daño, y se arreglará a principios de la próxima semana”.

La publicación llega un día después de que el material azul en el fondo del estanque comenzara a desprenderse. El estanque reflectante fue pintado de azul y rellenado en las últimas semanas como parte de la costosa renovación ordenada por Trump.

El presidente vinculó el presunto vandalismo en la colosal piscina con el misterioso grabado de “8647” en el césped de la Explanada de Washington días antes.

“Al igual que hace tres días, destruyeron el césped fuera del estanque, también han hecho todo lo posible para dañar la superficie interior que acababa de instalarse. No es diferente de los químicos que se usaron en la Explanada Nacional; usaron algo similar en el estanque reflectante para intentar destruir y menospreciar nuestro hermoso trabajo”, afirmó Trump.

Cuando se usa como argot, el número 86 puede referirse a deshacerse de algo o tirarlo. Trump es actualmente el 47.º presidente. La frase se ha usado recientemente para señalar oposición a Trump.

Una nueva imagen muestra que los números parecen aún más marcados que cuando se descubrieron originalmente grabados en el césped de la Explanada de Washington, hace más de una semana.

El “4” y el “6” inicialmente parecían difíciles de distinguir, pero ahora resaltan aún más. El Departamento del Interior la semana pasada actuó rápidamente para abordar los números, que un portavoz calificó como “vandalismo demente”.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento del Interior y el Servicio de Parques Nacionales para obtener información adicional sobre el cambio de apariencia.

Las renovaciones del estanque reflectante de Trump se estimaron inicialmente en US$ 1,8 millones. El costo del proyecto ahora asciende a US$ 14,7 millones, según un resumen del contrato de la adjudicación del Departamento del Interior a Atlantic Industrial Coatings.

El presidente, en su publicación del viernes por la noche, destacó sus proyectos de embellecimiento en Washington, un enfoque principal de su segundo mandato en el cargo, y arremetió contra los demócratas por no haber arreglado el estanque antes.

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