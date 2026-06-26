Trump afirma que el ataque iraní en el estrecho de Ormuz es una “violación imprudente” del acuerdo

El presidente Donald Trump calificó el ataque iraní contra un buque en el estrecho de Ormuz como una “violación imprudente”…

El presidente Donald Trump calificó el ataque iraní contra un buque en el estrecho de Ormuz como una “violación imprudente” del acuerdo para poner fin a la guerra con Teherán, pero dio pocas señales de que el incidente provocara la reanudación de las hostilidades.

“La República Islámica de Irán disparó al menos cuatro drones de ataque unidireccional contra buques que transitaban el estrecho de Ormuz. Uno de los drones impactó de lleno en la cubierta superior de un gran y costoso buque de carga”, escribió en Truth Social al mediodía de este viernes, horas después de conocerse la noticia del ataque.

“Se produjeron daños, pero el buque pudo continuar su viaje”, añadió. “Derribamos otros tres drones. Obviamente, esta es una violación imprudente de nuestro Acuerdo de Alto el Fuego”.

Trump no especificó cómo ni si Estados Unidos respondería al incidente, ocurrido el día anterior, el cual puso de relieve las dificultades persistentes para restablecer el tráfico a los niveles previos a la guerra en esta vía marítima crucial.

El Mando Central de EE.UU., responsable de las operaciones militares estadounidenses en la región, remitió a la declaración de Trump al ser consultado sobre el ataque. Una cuenta del Departamento de Defensa en X publicó tres emojis de la bandera estadounidense sobre una captura de pantalla de la publicación de Trump en Truth Social.

Fue el primer incidente de este tipo desde que EE.UU. e Irán firmaron un memorando de entendimiento para abrir el estrecho e iniciar negociaciones más profundas sobre el programa nuclear iraní. Trump ha dado pocas señales de estar dispuesto a reanudar la guerra, conflicto que la semana pasada reconoció que podría haber desembocado en una “catástrofe económica” de haberse prolongado.

Irán considera que el control de esta vía marítima es una baza clave en las negociaciones. El jueves, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que solo se permitiría el paso seguro a los barcos que utilizaran rutas declaradas ante Irán.

El acuerdo entre EE.UU. e Irán estipulaba que el tráfico en el estrecho volvería a los niveles anteriores al inicio de la guerra, pero no establecía condiciones detalladas para el cumplimiento de los términos.

Ambas partes han ofrecido interpretaciones divergentes sobre si Irán tendría derecho a cobrar tasas a los buques en tránsito. Trump ha insistido en que el estrecho permanecería libre de peajes, mientras que Teherán ha sostenido que tendrá derecho a cobrar a los barcos que pasen por él. El ataque del jueves se produjo horas después de que la poderosa Guardia Revolucionaria de Irán advirtiera que los buques solo obtendrían paso seguro a través de las rutas iraníes en el estrecho, desafiando así la afirmación del gobierno de Trump de que la vía marítima vuelve a estar libre y abierta. Estados Unidos levantó el bloqueo a los puertos iraníes una vez firmado el acuerdo.

El buque de carga fue impactado por un proyectil de origen desconocido en su costado de estribor, lo que causó daños en el puente de mando, según informó la organización Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), encargada de supervisar el tráfico marítimo en la región. No se registraron víctimas ni impacto ambiental.

Esta noticia fue actualizada con información adicional.

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