Tras decisión de la Corte Suprema sobre el TPS, más de un millón de inmigrantes enfrentan una lucha por permanecer en EE.UU.

Hasta el jueves por la mañana, cientos de miles de haitianos vivían y trabajaban legalmente en Estados Unidos, junto con…

Hasta el jueves por la mañana, cientos de miles de haitianos vivían y trabajaban legalmente en Estados Unidos, junto con miles de sirios. Ahora, sus permisos de trabajo están a punto de expirar y sus protecciones contra la deportación se cancelarán, lo que los dejará en un limbo legal.

El cambio abrupto de rumbo se debe a la decisión de la Corte Suprema, que determinó que el Departamento de Seguridad Nacional tenía amplia discreción para decidir cuándo extender o terminar una forma de ayuda humanitaria conocida como Estatus de Protección Temporal.

Fue una victoria importante para la administración Trump y su promesa de deportación masiva.

Si bien el caso se centró en los aproximadamente 350.000 haitianos y 6.000 sirios que cuentan con la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS), sus repercusiones podrían afectar a cientos de miles de ciudadanos de otros 11 países.

Las repercusiones se sentirán en las comunidades donde viven y en los sectores en los que trabajan.

“Sería el mayor caso de desdocumentación de personas en la historia de Estados Unidos”, declaró Ahilan Arulanantham, quien defendió el caso del TPS sirio ante la Corte Suprema y es profesor de derecho en la Facultad de Derecho de UCLA.

En una decisión de 6 a 3, la corte dictaminó que los tribunales inferiores no tenían potestad para revocar las decisiones del DHS sobre la designación TPS, que permite a los nacionales de ciertos países que atraviesan crisis humanitarias o naturales vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras la designación TPS sea válida.

Diecisiete países cuentan con la designación de Estatus de Protección Temporal. La administración Trump ha tomado medidas para revocar dicho estatus para 13 de ellos.

La decisión de la corte sobre el Estatus de Protección Temporal fue una de las dos victorias en materia de inmigración que otorgó a la administración Trump el jueves.

En un fallo aparte, también por 6 votos contra 3, el tribunal allanó el camino para que la administración Trump reanudara una política controvertida que le permitía rechazar sistemáticamente a los inmigrantes en la frontera sur.

En conjunto, estas decisiones otorgan a la administración —y a las que la sucedan— mayor margen de maniobra para decidir quién puede estar en Estados Unidos.

“Gracias a estas decisiones, ahora contamos con varias herramientas importantes más para seguir protegiendo nuestras fronteras”, declaró James Percival, asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional, en un comunicado.

Y la que podría ser la decisión más importante del Tribunal Supremo en materia de inmigración sigue pendiente: se espera que se pronuncie próximamente sobre el decreto del Gobierno de Trump que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento tal como se ha entendido durante más de un siglo.

La ciudadanía de cientos de miles de bebés nacidos en Estados Unidos de padres no ciudadanos está en juego.

Si bien ambas decisiones del jueves tienen amplias repercusiones, es probable que los efectos de la decisión de la corte sobre el TPS se sientan de inmediato, dado a que los cruces en la frontera sur de Estados Unidos siguen siendo bajos.

No está claro cuándo se eliminarán las protecciones, lo que dejaría a los beneficiarios del TPS vulnerables a la deportación, aunque se espera que esto ocurra en el transcurso de los próximos meses.

Es probable que las demandas presentadas contra la administración por la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para varios países sean desestimadas debido a la decisión del tribunal, lo que permitirá a la administración seguir adelante con sus planes.

Esto significa que las personas protegidas contra la deportación bajo designaciones que la administración ha intentado revocar perderán dichos amparos, incluidos sus permisos de trabajo.

La administración Trump ha argumentado que las designaciones de TPS siempre tuvieron un carácter temporal, y que los ciudadanos de los países incluidos en dichas designaciones se han beneficiado de las protecciones contra la deportación mucho después de que fuera seguro regresar a sus hogares.

Pero Haití ha sufrido durante décadas desastres naturales, inestabilidad política y violencia que han desestabilizado a la nación. Desde el asesinato de su presidente en 2021, el país ha estado prácticamente bajo el control de pandillas.

La designación original de Haití como Estatus de Protección Temporal se originó a raíz de un terremoto de magnitud 7.0 ocurrido en 2010.

En aquel momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) determinó que los ciudadanos haitianos que ya se encontraban en Estados Unidos debían recibir protección temporal para evitar su deportación, dadas las condiciones posteriores al terremoto.

Ese alivio se ha prorrogado, más recientemente tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, hasta que la administración Trump le puso fin.

El fallo del jueves también se produjo en el contexto de un par de terremotos —el tipo de desastres que las administraciones anteriores habrían considerado suficientes para que un país fuera elegible para el TPS— que azotaron Venezuela, causando decenas de muertos y cientos de heridos.

La exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, impulsó la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en Estados Unidos.

Sin embargo, según un funcionario estadounidense, hasta el jueves, el Departamento de Seguridad Nacional, ahora dirigido por el secretario Markwayne Mullin, no tenía previsto dar marcha atrás y extender la protección a los venezolanos en Estados Unidos tras los terremotos de esta semana.

Los abogados de inmigración instan a las personas procedentes de los países afectados a que busquen lo antes posible cualquier otra vía legal de inmigración.

“No espere a ser arrestado por ICE para pensar en esto”, indicó Katie Kersh, abogada principal de Advocates for Basic Legal Equality en Dayton, Ohio. “El sistema de inmigración es muy lento. Es muy difícil lograr algo de emergencia a último minuto”.

El futuro de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal que residen actualmente en Estados Unidos podría variar según las circunstancias de cada persona.

Algunos podrían tener opciones para permanecer legalmente en Estados Unidos, afirmó Geoffrey Pipoly, uno de los abogados que representó a los haitianos beneficiarios del TPS en el caso que se presentó ante la Corte Suprema.

“No es una cuestión de todo o nada. Dependerá de los hechos y circunstancias de cada caso si tienen derecho a permanecer aquí. No es una pregunta que pueda responder de forma general. Cada caso se analizará individualmente”, afirmó.

Pero, añadió, las consecuencias podrían ser nefastas para quienes sean deportados.

“Muchas, muchísimas personas van a morir de forma violenta e innecesaria. Esa es la cruda realidad. Eso es lo que me ha quitado el sueño durante los últimos ocho meses”, agregó Pipoly.

Algunos republicanos han advertido sobre la iniciativa del Gobierno de Trump para poner fin al TPS para los haitianos.

El representante Mike Lawler, republicano de Nueva York, afirmó en una publicación en X que, si bien nunca ha cuestionado la capacidad del presidente para poner fin a las designaciones de TPS, no está de acuerdo con la iniciativa de poner fin a la de los haitianos “en este momento”.

“La situación sobre el terreno en Haití es un desastre humanitario y político, y sigue justificando una prórroga”, escribió Lawler, cuyo distrito alberga una gran diáspora haitiana.

Diversos grupos han solicitado al Congreso que considere una legislación que extienda el Estatus de Protección Temporal para los haitianos durante la administración Trump.

El gobernador republicano de Ohio, Mike DeWine, quien ha apoyado firmemente a los beneficiarios del TPS haitiano, calificó el fallo de la Corte Suprema del jueves como “un error” que perjudicará al estado y su economía, así como a la nación. Los inmigrantes han revitalizado comunidades como Springfield, Ohio.

“Como resultado del fallo de hoy, los más de 10.000 haitianos que vivían legalmente en Ohio (principalmente en el área de Springfield) gracias al TPS ahora estarán aquí ilegalmente y serán deportados de inmediato”, declaró DeWine en un comunicado. “Esto también significa que, si bien estos haitianos trabajaban y contribuían a nuestra comunidad y economía ayer, hoy es ilegal emplearlos”.

Los haitianos se han convertido en blanco de una virulencia particular por parte de Trump desde su primer mandato.

Durante la campaña de 2024, la comunidad haitiana de Springfield fue denigrada repetidamente por Trump y su entonces compañero de fórmula, J.D. Vance, quienes afirmaron falsamente que los inmigrantes de esa ciudad comían mascotas.

Un pastor de Springfield declaró a los periodistas tras la decisión del jueves que podría suponer una “tragedia” para la ciudad.

“Somos una ciudad que llevaba 50 años en decadencia”, declaró el pastor Carl Ruby de la Iglesia Central Cristiana. “Cuando llegaron los haitianos, fue la primera vez que crecimos en medio siglo”.

La exclusión de los titulares del Estatus de Protección Temporal de Haití del mercado laboral tendrá un impacto importante en muchos empleadores e industrias, así como en la economía en su conjunto, advirtieron grupos empresariales.

Según un análisis de FWD.us, una organización de políticas y defensa centrada en la inmigración que apoya el TPS para los haitianos, a principios de 2025 había cerca de 190.000 beneficiarios del TPS de origen haitiano.

Estos beneficiarios aportan aproximadamente US$ 5.900 millones a la economía estadounidense, además de pagar US$ 1.600 millones en impuestos federales, sobre la nómina, estatales y locales.

“[Esta] decisión supone un revés devastador para los cientos de miles de beneficiarios del TPS que han construido sus vidas en comunidades de todo Estados Unidos y, lo que es más importante, para nuestra economía, ya que corremos el riesgo de perder trabajadores cualificados, con experiencia y con antecedentes verificados en sectores críticos, desde la atención médica hasta la hostelería, la construcción y otros”, declaró Rebecca Shi, directora ejecutiva de American Business Immigration Coalition Action, en un comunicado.

Jan Gautam, director ejecutivo de IHRMC Hotels & Resorts, probablemente tendrá que despedir a cerca del 20 % de su personal en decenas de hoteles de Florida a raíz del fallo judicial.

Sin los trabajadores, podría verse obligado a mantener algunas habitaciones cerradas en ocasiones, ya que los hoteles no podrían prepararlas con prontitud para los siguientes huéspedes.

Además, tendría que dedicar tiempo a encontrar nuevos empleados —una tarea que ya de por sí es complicada— y gastar miles de dólares en su formación.

“La mayoría de estos trabajadores haitianos con Estatus de Protección Temporal (TPS) están dispuestos a trabajar en cualquier situación, limpiando baños y habitaciones sucias, para mantener a sus familias”, comentó Gautam, miembro de la Coalición Estadounidense de Inmigración Empresarial. “Además, pagan impuestos”.

El sector de la atención a personas mayores, que ya enfrenta una grave escasez de personal, también se prepara para las consecuencias de esta decisión en residencias de ancianos, centros de vida asistida y servicios de atención domiciliaria, dado que muchos de sus empleados son ciudadanos haitianos con Estatus de Protección Temporal (TPS).

Algunos podrían verse obligados a limitar los ingresos o las solicitudes de servicio hasta que puedan contratar a más trabajadores.

Colin O’Leary, director ejecutivo del Centro de Rehabilitación y Cuidados Especializados Laurel Ridge, está preocupado por cómo podrá reemplazar a los aproximadamente 10 empleados clave que probablemente tendrá que despedir. Pero, aún más importante, le preocupa el impacto en los 115 residentes del centro de Boston.

“Se pierden cuidadores muy cariñosos que han establecido relaciones con nuestros adultos mayores”, expresó.

The-CNN-Wire

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