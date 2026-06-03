Todos los famosos que han visitado “La Casita” en los conciertos de Bad Bunny en Madrid

“La Casita” en los conciertos de Bad Bunny se ha convertido en un imán para famosos, tanto en los shows…

“La Casita” en los conciertos de Bad Bunny se ha convertido en un imán para famosos, tanto en los shows de su residencia en Puerto Rico como en el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl LX, y ahora durante su serie de 10 conciertos en Madrid, España.

Los shows comenzaron el 30 de mayo en el estadio Riyadh Air Metropolitano de la capital española y está previsto que finalicen este 15 de junio. “La Casita” es un área del escenario que reproduce una vivienda típica de concreto en Puerto Rico. Como reseñó CNN en Español en febrero pasado, “La Casita” “evoca esas charlas en el balcón y las fiestas en el patio, espacios donde el reguetón comenzó a formarse, dentro de comunidades trabajadoras”

En el espectáculo del sábado en Madrid pudo verse a las actrices Ester Expósito (“Élite”), Ana de Armas, María León (“La casa de las flores”), Clara Galle (“Olympo”) y Hiba Abouk (“El príncipe”); el actor Noah Schnapp (“Stranger Things”), las influencers Chiarra Ferragni y Lola Lolita; Javier Ambrossi y Javier Calvo, quienes recientemente ganaron el premio de mejor dirección en el Festival de Cine de Cannes; la cantante Judeline y los futbolistas Marcelo, Hector Bellerín y Achraf Hakimi.

Mención especial recibió la presencia en “La Casita” de la empresaria Marta Ortega, presidenta no ejecutiva del grupo Inditex (recordemos que una de sus empresas, Zara, vistió al elenco que participó en el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX).

El desfile de famosos por “La Casita” de Bad Bunny provocó un aluvión de críticas, señalando que nada conserva de su filosofía original de hogar de clase trabajadora para convertirse en un espacio VIP reservado para gente poderosa y mujeres con cuerpo normativo (“Queremos gordas”, tituló un diario en un reportaje sobre la falta de diversidad en las mujeres que invitan a aparecer en “La Casita”).

El debate fue motivo de editoriales en los programas de radio de más audiencia en la mañana, sesudos hilos en redes sociales y artículos de opinión en diarios de circulación nacional que hablan de “La Casita del terror” de Bad Bunny.

La propia Ester Expósito se defendió de las críticas por su aparición en “La Casita” del concierto de Bad Bunny. El lunes, Expósito dijo a periodistas en un evento público que “el problema está en la mirada y el juicio de una parte de la sociedad muy misógina”.

The-CNN-Wire

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