“The Last of Us” pausa su rodaje por el Mundial, según reportes

La temporada 3 de la serie “The Last of Us” detuvo su rodaje a partir de junio en la provincia…

La temporada 3 de la serie “The Last of Us” detuvo su rodaje a partir de junio en la provincia de British Columbia, Canadá, debido al comienzo esta semana del Mundial 2026, según confirmó su productora a Los Angeles Times.

La pausa en el rodaje provocó inicialmente rumores de que la serie protagonizada por Kaytlin Dever y Bella Ramsey había sido cancelada. Esto por un reporte del sindicato de directores de Canadá (DGC, por sus siglas en inglés) que indicaba que la producción de “The Last of Us” en el distrito de British Columbia había cesado operaciones desde el 1 de junio hasta el 28 del mes en curso.

Sin embargo, la pausa prevista se atribuye a los preparativos locales para la Copa del Mundo de la FIFA. Los siete partidos del Mundial 2026 en Vancouver se llevarán a cabo del 13 de junio al 7 de julio en el estadio BC Place.

“The Last of Us” inició su grabación en marzo y la misma está prevista que dure hasta finales de noviembre, con miras a un estreno de fecha no definida en HBO en 2027. (HBO, al igual que CNN en Español, forman parte de Warner Bros. Discovery).

Se especula que la tercera temporada de la serie podría ser la final, para ofrecer una conclusión parecida a la del videojuego original que inspiró la trama. Hay personajes que no regresan en los nuevos episodios, como el interpretado por Pedro Pascal, que murió al inicio de la temporada 2.

Hay otros personajes que cambian en la tercera temporada por razones diferentes: la actriz Catherine O’Hara, quien interpretaba a la psiquiatra Gail, falleció en enero pasado; y Danny Ramírez, a cargo del personaje de Manny, renunció por un conflicto en el cronograma de rodaje, por lo que ahora será encarnado por el actor Jorge Lendeborg Jr.

La temporada 3 se centrará en el personaje de Abby (Kaytlin Dever) y contará su historia. Abby dio muerte a Joel (Pedro Pascal) para vengarse por haber matado a su padre, Jerry. Según reportes, veremos en detalle la relación entre Abby y su padre a través de flashbacks en los futuros episodios.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.