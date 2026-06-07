Terremoto de magnitud 7,8 sacude el sur de Filipinas; se emiten alertas de tsunami

Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió el lunes la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, según el Servicio…

Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió el lunes la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), lo que activó alertas de tsunami en el país y en la vecina Indonesia.

Según el USGS, el sismo ocurrió alrededor de las 07:37 a.m. hora local, a una profundidad de unos 35 kilómetros.

La agencia sismológica del país, el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, emitió una alerta de tsunami y pidió a las personas que viven en zonas costeras que evacúen. Según el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos, las olas del tsunami podrían alcanzar entre 1 y 3 metros por encima del nivel de la marea en partes de Filipinas.

Fotos de la oficina local de información de la ciudad de General Santos mostraron tiendas y edificaciones derrumbadas tras el sismo.

Benjie Ancheta, jefe de la policía de la localidad de Alabel, en Sarangani, en Filipinas, dijo a la agencia Reuters que el edificio de la policía presentó algunas grietas inmediatamente después del sismo, que ocurrió durante su ceremonia de izamiento de la bandera.

Ancheta aseguró que no había reportes inmediatos de víctimas, pero que algunas personas se desmayaron tras el fuerte temblor.

“Este es el terremoto más fuerte que hemos experimentado”, dijo Ancheta a Reuters por teléfono.

Indonesia también emitió una alerta de tsunami para su costa nororiental, informó Reuters.

The-CNN-Wire

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