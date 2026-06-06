Soldados israelíes matan a tiros a un bebé palestino de siete meses en la Ribera Occidental

Soldados israelíes mataron a tiros a un bebé palestino de siete meses en la Ribera Occidental ocupada el viernes e…

Soldados israelíes mataron a tiros a un bebé palestino de siete meses en la Ribera Occidental ocupada el viernes e hirieron a sus padres, según el Ministerio de Salud palestino.

Sam Fahd Abu Haykal viajaba en un automóvil con sus padres cuando un soldado israelí abrió fuego contra el vehículo cerca de la ciudad de Hebrón, informó el ministerio. Los disparos mataron a Haykal e hirieron a sus padres.

La abuela del niño, Firyal Abu Haykal, declaró a Reuters que una bala impactó en su automóvil, lo que mató al bebé. “El incidente es increíble e inaceptable”, dijo a Reuters. “Nos están haciendo daño solo por haber decidido quedarnos en casa”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) declararon en un comunicado que los soldados “percibieron” un vehículo que aceleraba hacia ellos. Un soldado disparó un solo tiro contra el vehículo, según informó el ejército israelí, que reconoció que los heridos eran civiles ajenos al incidente.

El ejército israelí indicó que el incidente está bajo investigación.

Ya se han producido incidentes similares. En marzo, cuatro miembros de la misma familia palestina, incluidos dos niños de 5 y 7 años, que salían a dar un paseo nocturno tras romper el ayuno diario del Ramadán, fueron asesinados a tiros por soldados israelíes en Cisjordania, según informaron funcionarios palestinos.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

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