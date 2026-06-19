“Si no funciona, culparé a J.D.”: la arriesgada apuesta de Vance sobre los esfuerzos de paz con Irán

El vicepresidente J.D. Vance aprovechó la oportunidad de ser la figura principal de un acuerdo de paz diseñado para poner…

El vicepresidente J.D. Vance aprovechó la oportunidad de ser la figura principal de un acuerdo de paz diseñado para poner fin a meses de guerra impopular con Irán, un riesgo significativo dado a que la administración había pasado meses intentando, con escaso éxito, que Teherán cediera.

La última semana no ha hecho sino hacer que esa decisión parezca más arriesgada, convirtiendo lo que podría haber sido un momento cumbre en la carrera de Vance en un posible error garrafal y en sus aspiraciones para 2028.

Una cumbre formal presencial prevista para el viernes se vio frustrada en el último momento, cuando el vicepresidente canceló su vuelo a Suiza el jueves por la noche.

Los sectores más intransigentes del Partido Republicano protestaron enérgicamente por la decisión del Gobierno de no compartir el texto específico de inmediato y, tras conocerlo, han criticado duramente el acuerdo por considerarlo demasiado generoso con Irán.

Un senador republicano lo describió como “el peor error de política exterior en décadas”.

El presidente Donald Trump y Vance han emitido declaraciones contradictorias sobre el camino a seguir, incluyendo qué sucedería si Irán violara el acuerdo.

Parte de la indignación se ha dirigido específicamente contra Vance, un conocido escéptico de la guerra, quien defendió el acuerdo como una gran victoria en más de una docena de apariciones en televisión y podcasts esta semana, a pesar de los indicios de que no contribuiría significativamente a lograr los objetivos principales de Estados Unidos de inmediato.

“Alguien le ha dicho a J.D. Vance que un mal acuerdo es mejor que ningún acuerdo”, declaró un exalto funcionario de la administración Trump. “Y, evidentemente, nadie más quiere asumir la responsabilidad cuando esto fracase”.

Estas críticas suponen el último revés en tiempos de guerra para Vance, quien ha gestionado con delicadeza su participación en un conflicto sobre el que tenía reservas personales desde el principio.

Esto también amenaza con complicar su camino hacia la presidencia si decide postularse. Si bien en el pasado fue un crítico declarado de las guerras en el extranjero, el vicepresidente ha defendido con vehemencia la ofensiva contra Irán, incluso mientras continuaba buscando en privado una vía hacia la paz.

Este enfoque ha inquietado a aliados externos que lo veían como un baluarte contra el ala intervencionista del Partido Republicano, incluido el secretario de Estado y posible rival en las elecciones de 2028, Marco Rubio.

Al mismo tiempo, ha irritado a algunos dentro de la administración, quienes se mostraron molestos por lo que dos asesores de alto rango describieron como una tendencia contraria que podría complicar la toma de decisiones en torno a la guerra.

Trump, quien ha seguido de cerca el progreso de Vance en el tema de Irán y ha preguntado con frecuencia a amigos y asesores sobre las diferencias entre Vance y Rubio, reconoció en tono de broma la difícil situación del vicepresidente durante una conferencia de prensa el miércoles.

“Si funciona, me atribuiré el mérito”, declaró Trump sobre el acuerdo de paz. “Si no funciona, culparé a J.D.”.

Vance ha presentado el acuerdo como la mejor opción que tiene el país para poner fin a la guerra, y declaró en una rueda de prensa el jueves: “Dicen que los iraníes nunca cambiarán su comportamiento. Bueno, tal vez sea cierto, y si es así, no se benefician del acuerdo. Pero, ¿acaso no vale la pena intentarlo?”.

Vance también ha restado importancia a las implicaciones para sus ambiciones personales, insistiendo en que aún no contempla presentarse a las elecciones de 2028 y describiendo su participación en las conversaciones como destinada únicamente a ayudar a que las dos naciones lleguen a una tregua aceptable.

“Existe el riesgo de que, si el acuerdo fracasa, si es un fracaso rotundo, si resulta extremadamente impopular, Vance sea el chivo expiatorio”, afirmó Curt Mills, aliado de Vance y director ejecutivo de The American Conservative, quien ha sostenido que ir a la guerra fue un grave error político. “Pero el impago fue un desastre. J.D. no será presidente si la administración es tan impopular”.

Vance ha intentado ser una pieza clave en la campaña por la paz desde antes de que comenzara la guerra, lo que en ocasiones ha generado preocupación entre sus colegas sobre las implicaciones para una futura candidatura presidencial.

Vance se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Omán el 27 de febrero en un intento por evitar una guerra con Irán, solo para ver cómo Trump aniquilaba a la cúpula dirigente del país con una serie de ataques al día siguiente.

Tras dedicar las primeras etapas de la guerra a negociar extraoficialmente una solución, Vance presionó para participar en las primeras conversaciones cara a cara con el régimen iraní.

Los funcionarios de la Casa Blanca accedieron, calculando que su presencia contribuiría a garantizar que los iraníes enviaran a sus propios altos funcionarios.

Sin embargo, algunos funcionarios de la Casa Blanca temían en aquel momento que permitir que Vance encabezara la delegación estadounidense a Pakistán equivaldría a un error político si las conversaciones fracasaban, lo que finalmente ocurrió, generando una oleada de cobertura mediática desfavorable.

“No lo pensó bien”, comentó un alto funcionario de la Casa Blanca sobre la cumbre de Islamabad, argumentando que el vicepresidente debía ser más estratégico en las decisiones que podrían afectar su candidatura para 2028. “Se puso a sí mismo al frente, y luego el titular del New York Times fue: ‘Vance pierde’”.

Pero el revés no pareció alterar la postura de Vance. Tenía previsto regresar a Pakistán para una segunda ronda de conversaciones antes de que estas se cancelaran.

Desde entonces, según fuentes oficiales, Vance ha participado activamente en las semanas de deliberaciones que culminaron con el memorando de entendimiento de esta semana.

El vicepresidente, que ya se encontraba en plena promoción de su nuevo libro, le dejó claro a Trump en los últimos días que quería liderar la promoción del acuerdo, según una fuente informada sobre las conversaciones internas.

Un alto funcionario afirmó que Trump había alentado a Vance a desempeñar un papel central.

Y tras el acuerdo, había pocas alternativas como mensajeros. La mayoría de los demás altos funcionarios involucrados en las conversaciones se encontraban en el extranjero con Trump en la cumbre del G7.

Posteriormente, Vance celebró el acuerdo con una intensa campaña mediática que duró varios días, presentándolo como una “gran victoria para el pueblo estadounidense” que había otorgado a Estados Unidos una mayor influencia sobre Irán.

“Si los iraníes cumplen con este acuerdo, transformará fundamentalmente Medio Oriente”, declaró Vance a Fox News poco después de que se anunciara el pacto.

Sin embargo, con cada día que pasa, las críticas no han hecho más que intensificarse.

Marc Thiessen, un comentarista conservador que había defendido la guerra con Irán, bautizó el acuerdo como el “acuerdo de paz de Vance” y calificó de “absolutamente desastroso” la posible creación de un fondo de US$ 300.000 millones para Irán en cualquier tregua final.

Legisladores demócratas y algunos republicanos han criticado duramente el acuerdo por levantar sanciones clave contra Irán sin exigir concesiones concretas al régimen respecto a sus ambiciones nucleares.

El senador Bill Cassidy, de Louisiana, arremetió contra el marco tras la publicación del texto el miércoles, declarando en X que “Reagan se estará revolviendo en su tumba”.

“Antes de la guerra, el estrecho estaba abierto, Irán estaba siendo aplastado por las sanciones y 13 militares seguían con vida. Ahora, 13 estadounidenses han muerto, sus familias han gastado miles de millones en gasolina, se levantarán las sanciones y los bombardeos han cesado”, continuó Cassidy. “Este es el peor error de política exterior en décadas”.

Más legisladores republicanos se han sumado a las críticas, y el presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado, Roger Wicker, calificó el pacto de “completamente incompatible con los objetivos del presidente”.

El republicano de Mississippi también afirmó que el fondo de US$ 300.000 millones para Irán estipulado en el texto hacía que el “pago” ampliamente criticado del acuerdo con Irán de la administración Obama de 2015 “pareciera una miseria en comparación”.

En medio de la ola de escepticismo, fuentes dentro y fuera de la Casa Blanca insistieron en que Vance no estaba siendo abandonado a su suerte tratando de vender un acuerdo condenado al fracaso, y que Trump creía que había puesto a Estados Unidos en el camino del éxito.

En cuanto a los críticos más acérrimos de Vance, una fuente del círculo de Trump los desestimó por considerarlos irrelevantes para la opinión de la Casa Blanca sobre su desempeño o su futuro político.

Según la fuente, tienen poca influencia dentro de la administración, especialmente ahora que los funcionarios han revisado las primeras encuestas que muestran entusiasmo entre los votantes por el acuerdo de paz.

“No existe ningún riesgo real para el presidente y el vicepresidente por darle una oportunidad al proceso de paz”, declaró la fuente. “De hecho, se les está reconociendo el mérito”.

Sin embargo, entre algunos de los partidarios de Vance, todavía existe cierto grado de consternación por su prisa en apropiarse de un acuerdo que podría desmoronarse fácilmente a finales del verano.

“Si yo fuera su asesor político, le diría que se mantuviera al margen y dejara que las cosas siguieran su curso”, declaró a CNN un miembro del Partido Republicano cercano a la Casa Blanca.

Otros señalaron que, a medida que aumentaba el escrutinio, Rubio se había retirado notablemente del foco de atención.

El secretario de Estado se situó detrás de Trump en una rueda de prensa esta semana, que se centró principalmente en el acuerdo con Irán, pero permaneció impasible y en silencio durante toda la hora.

“Rubio está siendo colocado en una posición muy ventajosa”, indicó un exfuncionario de Trump refiriéndose a las repercusiones del conflicto con Irán.

Algunos aliados de Vance insistieron en que, a pesar de las críticas iniciales, el vicepresidente aún podría salir fortalecido, tras haber reforzado su reputación en política exterior de cara a 2028, al tiempo que desempeñaba un papel central en el intento de sacar a Estados Unidos de una guerra que pocos estadounidenses apoyan.

“Tiene mano firme al mando de la comunicación, y esta es una gran oportunidad para que dé a conocer su opinión sobre asuntos exteriores”, señaló una persona cercana a la Casa Blanca. “Estoy seguro de que es un riesgo que sopesó, y eso me da más confianza, porque decidió que valía la pena correrlo”.

Pero mientras Vance se preparaba para negociar la siguiente fase de un acuerdo que él mismo había calificado de hito, incluso en la Casa Blanca se mostraban escépticos sobre la posibilidad de que condujera a una paz duradera.

El vicepresidente había sugerido en una entrevista en el programa de Megyn Kelly que, si el acuerdo no funcionaba, al menos el estrecho de Ormuz estaría abierto y “podríamos seguir adelante con nuestras vidas como país”.

Trump tenía una opinión diferente.

“Si no se logra en 60 días, no pasa nada”, expresó Trump el miércoles. “Volveremos a bombardear”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.