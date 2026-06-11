Según la audiencia de CNN, esta selección ganará el Mundial 2026

Predecir al campeón está en nuestro ADN. Ya sea por lógica o corazón, siempre aventuramos a dar nuestro pronóstico en…

Predecir al campeón está en nuestro ADN. Ya sea por lógica o corazón, siempre aventuramos a dar nuestro pronóstico en una competencia deportiva, y el Mundial de la FIFA no es la excepción.

Decenas de miles de usuarios utilizaron el simulador de CNN (tanto en la plataforma de español como en la de inglés) para dar su veredicto, y parece que la gran mayoría eligió más con la lógica que con los colores de su bandera.

La favorita de nuestra audiencia es España, ya que según el 23,5 % la Roja de Lamine Yamal, Pedri y Nico Williams, entre otros, levantará el trofeo dorado. La selección que dirige Luis de la Fuente llega como vigente campeona de la Eurocopa y tiene un grupo a priori accesible, a diferencia de 2022, cuando le tocó como compañera de zona Alemania.

No muy lejos de los ibéricos aparece otro combinado nacional que mete miedo con solo mirar la lista de convocados para el Mundial: Francia, que será campeón para el 19,3 % de la audiencia que usó el simulador. Los campeones en 2018 y subcampeones en 2022, que tienen entre sus filas a Kylian Mbappe y Ousmane Dembélé, quieren llegar a su tercera final consecutiva y sacarse la espina de la dolorosa derrota ante Argentina.

Precisamente, la gran sorpresa del listado es la vigente campeona, que no aparece en el podio. El tercer lugar de las selecciones más votadas como campeón es de Portugal, que ahora podrá rodear a Cristiano Ronaldo con nombres como Vitinha, Nuno Mendes, Rafael Leao, Bruno Fernandes y Bernardo Silva, entre otras figuras. Si el fútbol moderno es de los mediocampistas, pocos tienen el nivel de volantes que tienen los lusos, que nunca han ganado el Mundial. Portugal levantará la copa según el 17,3 % de la audiencia.

La Albiceleste recién aparece cuarta y con menos de la mitad de los votos que España. ¿Tendrá algo que ver con que no se repite un campeón desde hace más de 60 años? Puede ser. En todo caso, el bajo número en las preferencias de nuestros usuarios también se debe a la alta cifra que recibió Portugal, ya que es muy probable que ambas selecciones se crucen en cuartos de final. Solo el 10 % de los que usaron el simulador pusieron a Argentina campeón, pero aún así, Lionel Messi y compañía quieren hacer más historia y tienen un panorama favorable para meterse al menos entre los ocho mejores del torneo.

Brasil es el más ganador de la historia y eso no está en duda, pero sorprende un poco que aparezca en el simulador por encima de Inglaterra, de mejor presente, con un 7,9 %. Claro que la Canarinha ahora tiene en el banco de suplentes a un ganador nato como Carlo Ancelotti, que hizo brillar a todo equipo que tocó. Si “Carletto” logra armonía en el campo entre Raphinha, Vinícius y compañía, los pentacampeones del mundo le darán la razón a buena parte de nuestra audiencia.

Otras dos selecciones de América se metieron en el Top 10, aunque muy lejos en la cantidad de votos: México (9° con el 1,4 %) y Colombia (10° con el 1,3 %).

El Tri no recibió un mensaje muy alentador pensando en ese maldito “quinto partido”, ya que la gran mayoría de los usuarios —un 74 %— opinó que solo avanzará hasta la ronda de dieciseisavos de final, contra apenas un 23,6 % que opina que llegará a instancias posteriores.

¿Y las menos votadas? Allí también primó cierta lógica, porque Túnez, Iraq, Panamá, Qatar y la República Democrática del Congo ocupan los últimos cinco puestos del ranking de nuestra audiencia, aunque han recibido votos como campeonas también.

1- España

2- Francia

3- Portugal

4- Argentina

5- Brasil

6- Inglaterra

7- Alemania

8- Países Bajos

9- México

10- Colombia

11- Estados Unidos

12- Marruecos

13- Bélgica

14- Noruega

15- Croacia

16- Ecuador

17- Uruguay

18- Japón

19- Canadá

20- Australia

21- Turquía

22- Escocia

23- Suecia

24- Curazao

25- Irán

26- Bosnia y Herzegovina

27- Corea del Sur

28- Suiza

29- Senegal

30- Paraguay

31- Haití

32- Jordania

33- Cabo Verde

34- Nueva Zelandia

35- Argelia

36- Sudáfrica

37- Ghana

38- Austria

39- República Checa

40- Arabia Saudita

41- Egipto

42- Uzbekistán

43- Costa de Marfil

44- República Democrática del Congo

45- Qatar

46- Panamá

47- Iraq

48- Túnez

The-CNN-Wire

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