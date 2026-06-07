Scott Pelley: “CBS News está en llamas” y Bari Weiss debería ser destituida

Scott Pelley dice que “CBS News está en llamas” y que la editora jefa de la División de Noticias, Bari…

Scott Pelley dice que “CBS News está en llamas” y que la editora jefa de la División de Noticias, Bari Weiss, debería ser removida de su cargo.

“Mi esperanza es que el liderazgo de Paramount se diga a sí mismo: esto no está funcionando”, dijo Pelley en una entrevista con The New York Times, la primera desde que fue despedido por CBS, el 2 de junio.

Pelley dijo que percibió que Weiss estaba “poniendo un dedo en la balanza” a favor de la administración Trump durante la temporada más reciente de “60 Minutes”.

Un portavoz de CBS News dijo que el argumento de Pelley no es creíble y que no hay interferencia política en la organización de noticias.

El problema más grande, le dijo Pelley a The Times, “no era ningún tipo de influencia política. El problema era la incompetencia”.

La entrevista, publicada el domingo por la mañana, confirma que Pelley no se va a quedar callado tras la controvertida limpieza en “60 Minutes”, el programa de noticias más visto en la televisión estadounidense.

Un portavoz de Weiss declinó la solicitud de CNN de comentar sobre la entrevista de Pelley.

A finales de mayo, Weiss obligó a salir a la productora ejecutiva Tanya Simon; a varios otros productores principales; y a dos corresponsales, Cecilia Vega y Sharyn Alfonsi.

Simon, quien no ha hablado públicamente sobre la sacudida, “quedó completamente tomada por sorpresa con esto”, dijo Pelley.

Pero desde hace meses se rumoreaba una renovación del programa liderada por Weiss. Weiss, según personas cercanas a ella, concluyó que el equipo actual de “60 Minutes” se estaba resistiendo a cambios necesarios y no estaba evolucionando en la era del streaming.

El mismo día de los despidos, Weiss instaló a un externo, el exreportero de tecnología Nick Bilton, para dirigir el programa, agitando aún más al personal que Pelley describió como “desconsolado”.

El noticiero-revista de CBS es famoso por ser hermético y protector de su cultura, y veteranos del programa dicen que eso es precisamente porque su independencia e integridad merecen ser protegidas.

Pero personas cercanas a Weiss han argumentado que el programa necesita energía y pensamiento externos. Una de las fuentes dijo que sus esfuerzos buscan asegurar “que ‘60 Minutes’ —y su ADN de entrevistas incisivas, investigaciones rigurosas, periodismo profundo— esté construido para sobrevivir a un panorama mediático cambiante”.

El choque entre Weiss y el personal de “60 Minutes” se ha visto alimentado por la desconfianza mutua y empañado por el drama político.

La empresa matriz de CBS, Paramount, ha buscado una relación estrecha con el presidente de EE.UU., Donald Trump, mientras busca la aprobación del Gobierno para comprar Warner Bros. Discovery, que incluye a CNN. Algunos veteranos de “60 Minutes” han acusado a CBS de intentar suavizar “60 Minutes” para apaciguar a Trump, una acusación que los portavoces de la cadena han rechazado.

Pelley ahora también está expresando esas preocupaciones, diciendo que “hay un sutil sesgo político” impulsado por la gerencia.

Durante una acalorada reunión de personal el lunes pasado, Pelley describió a Weiss como “no calificada” y también cuestionó la competencia de Bilton.

Pelley fue despedido al día siguiente, y Bilton justificó el despido diciendo que la “demostración ostensible de hostilidad” de Pelley mostraba que “no tienes interés en contribuir al éxito futuro del programa, ni en abordar mi nuevo mandato con una mente abierta a la colaboración y el progreso”.

Pelley le dijo a The Times que confrontó a Bilton porque “alguien tenía que defender no solo la emisión, sino al personal”.

Muchos veteranos de “60 Minutes” han destacado los altos índices de audiencia del programa para cuestionar por qué Weiss intentaría arreglar algo que no está roto. Pelley calificó el crecimiento del 9 % en audiencia de la temporada pasada como “inaudito en la televisión abierta”.

De hecho, los índices de audiencia de las transmisiones de CBS de los partidos de fútbol americano de temporada regular de la NFL subieron un 11%, lo que dio a “60 Minutes” un gran impulso durante gran parte de la temporada.

Pelley también cuestionó el argumento de que “60 Minutes” no ha evolucionado con los tiempos.

“Empezamos nuestro primer programa en línea de ’60 Minutes’, ‘60 Minutes Overtime’, en 2010”, dijo. “Grabo videos verticales para TikTok, o solía grabar videos verticales para TikTok en cada asignación. Estamos ahí. Estamos en todas partes”.

Weiss ha mostrado poco interés en la tradición de innovación de la revista de reportajes. Su equipo directivo, compuesto en gran medida por personas ajenas a CBS, ha expresado sorpresa por lo anticuados que han parecido algunos aspectos de la operación informativa. Han presionado por cambios y la controversia actual es resultado de ello.

Pelley le dijo a la entrevistadora del Times Lulu Garcia-Navarro, quien también es colaboradora de CNN, que Weiss es “una persona encantadora. Y su organización Free Press, que ella fundó, ha tenido mucho éxito. Pero la televisión no es lo suyo. Esto es como si alguien se me acercara y me dijera: ‘Ahí hay un 747, hay 400 personas a bordo, necesitamos que lo vuelen a París’. Voy a rechazarlo porque no tengo ni idea”.

Garcia-Navarro le pidió a Pelley que ampliara su reciente acusación de que la dirección “me instruyó a introducir falsedades y sesgo en una historia políticamente sensible” y que él ignoró la instrucción.

La historia, dijo, fue un reportaje del 1 de febrero titulado “Aumentan los llamados a una investigación independiente sobre los tiroteos en Minneapolis”.

Pelley dijo que había trabajado duro para presentar un retrato equilibrado de la ofensiva de ICE en Minneapolis, donde dos manifestantes murieron a tiros de agentes federales.

Dijo que Weiss envió notas a Simon “unas cuatro horas después de nuestra fecha límite” en las que instaba a cambios que estaban alineados con la caracterización que hizo Trump de los tiroteos.

Pelley dijo que se sintió como “un nivel de influencia política que nunca había visto en 37 años en CBS News”.

Un portavoz de CBS News dijo que los comentarios que Weiss envió a Simon “no tenían motivación política y se propusieron únicamente para que la pieza fuera lo más sólida, justa y precisa posible”.

Pelley expresó preocupación tanto por los comentarios como por el momento en que llegaron, apenas unas horas antes de la emisión, lo que refleja la queja de Alfonsi sobre la intervención de Weiss en la emisión de su reportaje “Inside CECOT”, el invierno pasado.

Personas cercanas a Weiss han dicho que comentarios como los de Pelley muestran una vena obstinada e insubordinada que no se toleraría en ningún entorno laboral.

Pero la entrevista de Pelley indica que seguirá defendiendo en público los rasgos únicos de la programa de reportajes, al considerar esto como parte de una batalla mayor por el futuro de CBS News.

Y Pelley sigue recibiendo un apoyo generalizado. Después de leer la entrevista, el excorresponsal de “60 Minutes” Armen Keteyian escribió en X: “Increíble. Scott habló por todos en la familia, pasados y presentes. Hasta la última palabra”.

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