Rusia todavía avanza a paso lento en el este de Ucrania, pero expertos dicen que las afirmaciones de progreso son exageradas

Rusia todavía avanza a paso lento en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, donde ha concentrado la…

Rusia todavía avanza a paso lento en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, donde ha concentrado la mayor parte de sus tropas, mientras continúa los esfuerzos por cercar la ciudad clave del “cinturón de fortalezas” de Kostyantynivka y la ciudad de Lyman.

No obstante, expertos externos y soldados ucranianos que hablaron con CNN dicen que las afirmaciones de avance de Rusia son exageradas y se producen mientras el Kremlin probablemente intenta proyectar una narrativa de éxito para contrarrestar el impacto de los recientes ataques ucranianos dentro de Rusia.

El medio estatal ruso TASS afirmó el lunes que las fuerzas rusas habían “obtenido el control total” de la parte oriental de Kostyantynivka y se habían acercado a sus afueras nororientales.

En realidad, partes de la ciudad se han convertido en una “zona gris” disputada —sin que ninguno de los dos bandos las controle—, según el centro de estudios con sede en Washington Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

“Estas son infiltraciones, no son avances. Son grupos de quizá uno o dos tipos, militares rusos, entrando en algunas posiciones en la ciudad… no es una posición consolidada”, dijo la jefa del equipo sobre Rusia del ISW, Kateryna Stepanenko, quien describió la táctica como lenta y desgastante. “Todavía necesitan bastante tiempo y bastantes recursos para realmente convertir eso en posiciones consolidadas”.

Soldados ucranianos en la línea del frente dijeron a CNN que la situación allí empeora, aunque es manejable y los movimientos de Rusia siguen siendo muy lentos.

“La situación en el sector de Kostyantynivka, particularmente en la propia Kostyantynivka, se ha estado deteriorando de manera notable en las últimas semanas”, dijo a CNN el martes Kostiantyn Melnykov, oficial de prensa de la 24.ª Brigada Mecanizada de Ucrania que combate en la cercana ciudad de Chasiv Yar. “El enemigo aumenta el número de ataques aéreos en este sector”.

El objetivo de Rusia es tomar toda la región ucraniana del Donbás, que contiene el “cinturón de fortalezas” de ciudades industriales, ferrocarriles y carreteras que forman la columna vertebral de la defensa del país y abastecen a la línea del frente. Eso incluye capturar Kostyantynivka y los asentamientos circundantes, algo que por ahora parece ser el principal objetivo de Rusia.

Pero Melnykov agregó que las unidades ucranianas en la zona están matando soldados rusos, destruyendo equipo y “contienen a las fuerzas del enemigo, muy superiores”.

La estrategia de Rusia ha sido enviar grupos de infantería muy pequeños —los que sobreviven a los avances hacia adelante— para infiltrarse en la ciudad. Es la misma táctica que Moscú utilizó para tomar la ciudad ucraniana de Pokrovsk a principios de 2026, una batalla que se prolongó durante meses después de que los soldados rusos se infiltraran por primera vez en la ciudad y que se caracterizó por muchas declaraciones prematuras de captura.

En algunos casos, las fuerzas ucranianas han visto a un solo soldado ruso avanzando, según Yuriy Madyar, comandante adjunto interino del 19.º Cuerpo de Ejército de Ucrania, en una entrevista con la emisora nacional ucraniana Suspilne la semana pasada.

CNN no puede verificar de manera independiente la situación sobre el terreno.

Hay varias razones por las que Rusia intensifica ahora sus misiones de infiltración. Un comandante ruso publicó en Telegram el martes que sus fuerzas pudieron avanzar utilizando la cobertura del verdor del verano. Las buenas condiciones meteorológicas también facilitan volar drones, aunque eso también es cierto para Ucrania.

Y hay informes de que el Kremlin ha impuesto un plazo de septiembre para tomar la región del Donbás, aunque el ISW ha evaluado que es poco probable que Rusia logre ese objetivo.

“Lo más importante es que quieren declarar victorias informativas. Los rusos experimentan bastantes vulnerabilidades en este momento”, dijo Stepanenko, citando los recientes ataques de Ucrania contra infraestructura en Crimea ocupada por Rusia, Jersón ocupada y más. “Las infiltraciones son una de las maneras en que Rusia logra hacer estas declaraciones grandilocuentes de victorias sin realmente alcanzar por completo sus objetivos”.

Es probable que algunos elementos de los supuestos avances de Rusia sean falsos. Según el ISW, “los funcionarios rusos han intensificado recientemente su campaña para usar imágenes probablemente alteradas con IA para respaldar sus exageradas afirmaciones de éxitos rusos cerca del Cinturón de Fortalezas de Ucrania en el óblast de Donetsk”.

Por ejemplo, el Ministerio de Defensa ruso publicó un video de sus soldados izando una bandera en Lyman, que el ISW dijo que no pudo verificar, y agregó que “tiene motivos para creer que las imágenes podrían estar alteradas con IA”.

En Lyman, las fuerzas ucranianas sí observan “una intensificación significativa de la actividad”, en particular al norte de la ciudad, según el portavoz de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Viktor Tregubov, en una entrevista con medios locales. Pero Tregubov insistió en que las fuerzas ucranianas han logrado hacerla retroceder.

Tras ataques contra redes logísticas rusas en la zona, Tregubov dijo a Suspilne que “parece que ellos (los rusos) intentan lograr algunos resultados antes de que la situación con la logística, incluido el suministro de combustible y lubricantes, empiece a pasarles realmente factura”.

Mientras tanto, Kyiv ha incrementado la intensidad de sus ataques con drones de largo alcance contra grandes ciudades rusas.

En la madrugada del domingo al lunes, Ucrania atacó el área metropolitana de Moscú por tercera vez en la última semana.

El presidente de Rusia Vladimir Putin afirmó el martes que las Fuerzas Armadas de Ucrania “atacan infraestructura civil con drones en un intento de desestabilizar a la sociedad rusa”, según TASS.

Eso ocurre después de que Ucrania atacara la semana pasada una instalación petrolera en las afueras de Moscú, un ataque de gran magnitud ante el cual las defensas aéreas rusas se movilizaron para responder, y durante el cual un misil de defensa ruso pareció fallar su objetivo y, de manera involuntaria, voló la tapa de un tanque de almacenamiento de petróleo.

Aun así, Putin proyectó confianza sobre los objetivos bélicos de Rusia, y añadió: “Llegaremos adonde necesitamos”.

Kyiv también intensificó en los últimos días sus ataques contra objetivos en Crimea —la península ucraniana ocupada por Rusia desde 2014—, destruyendo un puente ferroviario que cruza el Canal de Crimea del Norte y atacando un depósito de petróleo durante la noche del lunes al martes.

El suministro eléctrico se interrumpió en la mayor ciudad de Crimea, Sebastopol, el miércoles tras ataques ucranianos contra la principal subestación eléctrica, según el gobernador de Sebastopol designado por Rusia, Mikhail Razvozhaev. Dos personas resultaron heridas en los ataques nocturnos, según Razvozhaev.

Las autoridades locales en la península de Crimea —un popular destino de vacaciones de verano para los rusos— han cancelado en los últimos días los campamentos infantiles y se suspendieron todas las actividades deportivas al aire libre hasta nuevo aviso.

Durante el fin de semana, las autoridades dijeron que cuatro personas murieron y 28 resultaron heridas en ataques ucranianos con drones.

La marina ucraniana afirmó que atacó varios de los ferris utilizados para transportar equipo militar ruso a la península, dejándolos fuera de servicio.

“En esencia, Crimea está siendo aislada por drones. Y en un futuro cercano, parece que Crimea se convertirá en una isla”, advirtió el ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, en una entrevista con medios locales la semana pasada.

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