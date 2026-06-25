Rubio ofrece una versión distinta a la de Trump sobre el acercamiento con Irán

Durante más de una semana, el principal diplomático de Estados Unidos guardó un silencio llamativo sobre algo que habría parecido…

Durante más de una semana, el principal diplomático de Estados Unidos guardó un silencio llamativo sobre algo que habría parecido estar muy dentro de su ámbito: un acuerdo incipiente con Irán.

Esto llevó a muchos a suponer que el secretario de Estado Marco Rubio, como muchos de sus colegas halcones conservadores de política exterior, podría haber tenido reparos al respecto.

Pues bien, ahora Rubio sí está hablando. Pero su discurso de venta suena bastante diferente al del presidente Donald Trump y el vicepresidente J. D. Vance.

Durante visitas con aliados de Medio Oriente para recabar apoyo y calmar temores, Rubio no solo ha evitado afirmaciones contundentes sobre el controvertido memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés); también ha adoptado un tono significativamente diferente sobre los detalles del MOU y el proceso de paz.

Un ejemplo de ello llegó el jueves, cuando Rubio redobló sus declaraciones pasadas en las que calificó a los líderes de Irán como “lunáticos (…) religiosos”.

“El sistema iraní está liderado por clérigos, clérigos radicales”, dijo Rubio durante una visita a Bahrein. “Así es como siempre ha estado liderado. Y así es como sigue estando liderado”.

Pero los comentarios llegaron una semana después de que Trump y Vance levantaran muchas cejas al presentar a los iraníes como potencialmente reformados.

De hecho, Trump rechazó expresamente la idea de que sus líderes actuales estuvieran “radicalizados”.

“Estamos tratando con gente que creo que es gente muy racional”, dijo Trump el 16 de junio en la cumbre del G7 en Francia. “Fue agradable tratar con ellos. Eran gente fuerte, inteligente. (…) Pero no están radicalizados y, ya sabe, buscan ayudar a su país”.

Vance, que aprovechó la oportunidad de ser la cara del acuerdo, también sugirió que los iraníes podrían estar replanteándose casi cinco décadas de política exterior antiestadounidense.

“Esto es algo muy interesante de estas negociaciones: ves a gente, tanto a los de línea dura como a los más políticos, diciendo que nuestra relación con Estados Unidos durante los últimos 47 años ha sido un error. Demos vuelta a la página”, dijo Vance.

Tanto Vance como Rubio matizaron sus comentarios al enfatizar que las cosas podrían cambiar y que el tiempo diría cuáles son las verdaderas intenciones de los iraníes.

Pero es notable que estos dos altos funcionarios —sobre cuyas perspectivas para 2028 Trump ha especulado abiertamente— ofrecieran visiones muy diferentes sobre el liderazgo de Teherán.

Una de las ausencias más curiosas del MOU fue cualquier mención a poner fin al programa de misiles de Irán. Este había sido uno de los objetivos declarados de la administración Trump al inicio de la guerra, pero el MOU guardó silencio al respecto.

Aún más curioso, Trump pareció dar un paso atrás de manera significativa respecto a ese objetivo la semana pasada. Dijo repetidamente que a Irán se le debería permitir tener al menos algunos misiles.

“Tienen que tener algunos, porque otras personas tienen algunos”, dijo Trump. Añadió que “los misiles no son el problema” porque “no hacen estallar el planeta”.

Trump añadió más tarde sobre el programa de misiles de Irán: “En proporción relativa, creo que está bien”.

Pero Rubio el miércoles sugirió una línea mucho más dura mientras hablaba con aliados de Oriente Medio que, comprensiblemente, están bastante preocupados por el uso que Irán hace de esos misiles. Dijo que la administración estaba alineada con esos aliados y no permitiría que Irán los amenazara.

“No vamos a hacer nada que socave la seguridad de nuestros aliados —nuestros aliados de larga data en la región—”, dijo Rubio en Kuwait, cuando se le preguntó sobre el uso de misiles y drones por parte de Irán.

Otro de los objetivos originales de la administración Trump que no se plasmó en el MOU fue poner fin al apoyo de Irán a grupos proxy como Hezbolá y Hamás.

Rubio sugirió esta semana que el MOU era más sólido de lo que podría haber parecido en ese frente.

Argumentó que la declaración del acuerdo de que Irán, Estados Unidos y sus aliados evitarían “cualquier acción hostil entre sí, y se abstendrán de la amenaza o el uso de la fuerza entre sí” se aplicaba al apoyo de Irán a los grupos que respalda. Dijo que una “lectura cuidadosa” del MOU lo demostraba.

“No se puede poner fin a las hostilidades y los conflictos en la región mientras los grupos respaldados por Irán estén lanzando misiles y drones desde Iraq y participando en terrorismo como lo hizo Hamas y como lo hizo Hezbollah”, dijo Rubio el martes en Abu Dhabi. “Así que sí creo que está cubierto por el MOU”.

Vance ofreció una versión de este mismo argumento la semana pasada en una entrevista con Jake Tapper de CNN.

Dijo que esa parte del MOU significaba que “los iraníes tienen que dejar de financiar organizaciones terroristas violentas, tienen que dejar de financiar la inestabilidad regional”.

Pero Trump no ha sido tan firme.

De hecho, en el G7 la semana pasada, Trump pareció agrupar el tema de los grupos respaldados por Irán con el de los misiles como algo que se abordaría más adelante, como parte de lo que llamó “un esfuerzo paralelo con las naciones del Golfo para abordar cuestiones no nucleares”.

“Y también hablaremos de los grupos terroristas que tienen, que… no queremos que eso ocurra”, dijo el presidente.

Pocos asuntos ponen en peligro el incipiente proceso de paz como los combates en curso entre Israel y Hezbollah en el Líbano.

En la conferencia de prensa del martes en Abu Dhabi, Rubio indicó que el proceso de paz allí sería distinto del proceso de paz entre Estados Unidos e Irán.

“Bueno, ese proceso es separado”, dijo Rubio. “Es separado, porque el Líbano es un país soberano. Tiene un Gobierno. Y cuando se trata del Líbano y de lo que está ocurriendo dentro del Líbano, vamos a negociar un acuerdo directamente con el Gobierno libanés”.

Pero eso es difícil de conciliar con el MOU y la explicación de Vance al respecto.

Ni Israel ni el Gobierno del Líbano eran parte del MOU. Pero el acuerdo pretendía obligar a los “aliados” estadounidenses e iraníes —que sin duda incluirían a Israel y a Hezbollah— a participar en la “terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”.

Cuando se le pidió que explicara el componente del Líbano del MOU en una sesión informativa en la Casa Blanca la semana pasada, Vance sugirió que vinculaba a Israel y a Hezbollah.

“Lo que eso significa es que esperamos que Hezbollah no esté disparando cohetes y lanzando drones contra los israelíes. Y también esperamos que los israelíes no se desborden en el Líbano, ¿verdad?”, dijo Vance. “Ambas partes tienen que cumplir su parte del acuerdo”.

Trump y Vance la semana pasada también ejercieron una presión significativa sobre Israel para que no tomara represalias demasiado duras contra Hezbollah. Incluso parecieron amenazar, no tan sutilmente, con retirar el apoyo estadounidense a su aliado de larga data si sus acciones militares arruinaban el proceso de paz con Irán.

Pero esa postura fue problemática para los halcones conservadores de política exterior, quienes pensaban que la administración estaba, en la práctica, tratando de obligar a Israel a no defenderse de Hezbollah.

Así que Rubio interviene para suavizar las cosas.

Pero no está claro que su versión sea realmente la postura de la administración.

Y a medida que da un paso al frente para pronunciarse, eso se está convirtiendo en una tendencia.

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