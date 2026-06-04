Rosalía pospone conciertos en Florida por emergencia familiar, informa Live Nation

Rosalía pospuso los conciertos que tenía programados en Florida. La cuenta oficial de Live Nation Florida, empresa encargada de la…

Rosalía pospuso los conciertos que tenía programados en Florida. La cuenta oficial de Live Nation Florida, empresa encargada de la organización de los recitales, informó que la cantante española lamenta haber tomado esta decisión y desilusionar a sus fans. Sin embargo, debido a una emergencia familiar, se vio obligada a posponer sus presentaciones.

También informaron que se está explorando una fecha posible para reagendar los conciertos, por lo que pidieron a los fans mantenerse atentos.

Rosalía se encuentra en medio de su gira Lux Tour, la cual inició el 16 de marzo en Lyon, Francia. Sus presentaciones en Florida marcaban el inicio de la etapa norteamericana de esta serie de conciertos. La artista tenía programado presentarse el 4 y 6 de junio en el Kaseya Center de Miami y el 8 de junio en el Kia Center de Orlando.

Tanto el Kaseya Center como el Kia Center, recintos en los que se presentaría Rosalía, han compartido comunicados en sus redes sociales oficiales brindando la misma información que dio Live Nation. Hasta el momento, Rosalía no se ha pronunciado en sus redes sociales y CNN ha contactado a su equipo en busca de comentarios.

Rosalía tiene programado retomar el Lux Tour el 11 de junio en Boston, Massachusetts. Hasta el momento, la fecha se mantiene confirmada en la página oficial de la artista y en Ticketmaster.

The-CNN-Wire

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