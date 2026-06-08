¿Quiénes son los máximos goleadores de la selección de México en la historia?

México llega al Mundial 2026 con un gran ausente: Javier “Chicharito” Hernández, quien hasta ahora es el máximo goleador del…

México llega al Mundial 2026 con un gran ausente: Javier “Chicharito” Hernández, quien hasta ahora es el máximo goleador del Tri.

El tapatío de 37 años no forma parte de la lista de convocados de Javier Aguirre, confirmando que el delantero se perderá su segunda Copa del Mundo consecutiva, sin la posibilidad de jugar en casa. Hernández no juega con la selección mexicana desde 2019 y se encuentra sin equipo desde diciembre de 2025.

“Yo siempre le deseo lo mejor de lo mejor y espero que le vaya de la mejor manera a pesar de cómo han estado jugando, del proceso como hubiéramos querido, que los jugadores, etcétera”, dijo Chicharito a principios de mayo en una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram para opinar sobre el Tri.

Chicharito ha anotado 52 goles en la historia de la selección mexicana en 109 partidos. En segundo lugar le sigue Jared Borgetti, con 46 tantos en 89 juegos antes de retirarse de las canchas en 2011.

Raúl Jiménez, que actualmente juega en el Fulham FC, completa el top 3 de los máximos goleadores de México con 45 dianas en 126 partidos. El hidalguense de 35 años es el único futbolista que integra la lista de los 10 máximos goleadores de México que estará presente en el torneo que comienza este jueves..

El resto de la lista está conformada por grandes figuras del fútbol mexicano que ya se retiraron del deporte profesional, como Cuauhtémoc Blanco, Luis Hernández y Oribe Peralta.

Estos es el top 10 de máximos goleadores de la historia de la selección mexicana, según datos del sitio especializado Transfermarkt.

Javier “Chicharito” Hernández – 52 goles Jared Borgetti (retirado) – 46 Raúl Jiménez – 45 Cuauhtémoc Blanco (retirado) – 39 Luis Hernández (retirado) – 35 Carlos Hermosillo (retirado) – 30 Luis Roberto “Zague” Alves (retirado) – 30 Luis García (retirado) – 28 Andrés Guardado (retirado) – 28 Oribe Peralta (retirado) – 25

The-CNN-Wire

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