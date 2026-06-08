¿Quién es Wilton Sampaio, el árbitro que tendrá México en el debut del Mundial 2026?

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y la primera selección en salir a la cancha será…

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y la primera selección en salir a la cancha será la de México, una de las tres anfitrionas del torneo. El Tri iniciará su camino en la competencia el jueves frente a Sudáfrica —repitiendo la inauguración de la Copa del Mundo de 2010— y ya conoce al protagonista número 23: el brasileño Wilton Sampaio, encargado de impartir justicia.

Sampaio nació en Teresina de Goiás, Brasil, tiene 44 años y es árbitro de la FIFA desde 2013. Es uno de los jueces con mayor participación en el fútbol de su país, donde en lo que va de 2026 ya dirigió 26 encuentros entre el Brasileirao, el Campeonato Goiano, el Campeonato Baiano, la Serie B (segunda categoría de Brasil), la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, entre otros. También participó en la UAE Pro League de Emiratos Árabes Unidos, como parte de un convenio que tiene el país árabe con la confederación brasileña.

No es ajeno a México, pero no ha tenido mucha participación ni con los clubes ni con la selección nacional: apenas tres partidos. Al Tri lo dirigió solo una vez, en la Copa América 2016, en un duelo de la fase de grupos ante Jamaica, que México ganó por 2-0 con goles de Oribe Peralta y Chicharito Hernández.

A nivel clubes solo compartió césped con el Club América —en un duelo ante el Los Angeles FC que dejó a las Águilas sin Mundial de Clubes— y el Monterrey —un histórico empate 1-1 ante el Inter de Milán en la fase de grupos del mismo Mundial de Clubes—.

La de 2026 será su segunda experiencia en un Mundial, tras participar en Qatar 2022. Allí estuvo en cuatro duelos: Senegal 0-2 Países Bajos y Polonia 2-0 Arabia Saudita —este último terminó indirectamente dejando afuera al Tri en primera ronda— en la fase de grupos, Países Bajos 3-1 Estados Unidos en octavos de final y Francia 2-1 Inglaterra en cuartos de final.

En general, es un árbitro que no saca fácilmente tarjetas amarillas: promedia menos de cuatro por partido en la Copa del Mundo, aunque en el fútbol local si registra más de cinco por duelo dirigido en lo que va del año, con seis tarjetas rojas en total y apenas ocho penales sancionados, dos estadísticas que todavía están en blanco en su historial en el Mundial.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.