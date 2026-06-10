¿Quién es Sebastián Beccacece, el seleccionador de Ecuador? Esta es su trayectoria y lo que ha logrado

Sebastián Beccacece ha tenido un camino hacia la élite del fútbol distinto al de la mayoría de los entrenadores. Nunca…

Sebastián Beccacece ha tenido un camino hacia la élite del fútbol distinto al de la mayoría de los entrenadores. Nunca fue futbolista profesional. Su carrera comenzó lejos de los estadios llenos, entre el estudio táctico, el análisis y la influencia intelectual de Marcelo Bielsa.

El 1 de agosto de 2024 fue nombrado seleccionador de Ecuador con un objetivo claro: clasificar a la selección al Mundial de 2026, meta que terminó cumpliendo al sellar la presencia de “La Tri” en su quinta Copa del Mundo.

La primera gran etapa de Beccacece —nacido en Rosario, Argentina, en 1980— estuvo marcada por su sociedad con Jorge Sampaoli. Durante cerca de 15 años fue su asistente técnico y colaborador más cercano, acompañándolo en clubes de Perú, Ecuador y Chile, además de las selecciones nacionales de Chile y Argentina.

Con Universidad de Chile integró uno de los procesos más exitosos del fútbol sudamericano reciente: el equipo ganó tres títulos en 2011, incluida la Copa Sudamericana, donde se coronó de manera invicta. Luego formó parte del cuerpo técnico de la selección chilena que alcanzó los octavos de final del Mundial de Brasil 2014 y conquistó la Copa América 2015. Más tarde acompañó a Sampaoli en la selección argentina rumbo al Mundial de Rusia 2018, consolidando una experiencia internacional poco habitual para un técnico en formación sin pasado como jugador profesional. La experiencia en la Albiceleste terminó mal, pero fue parte de un aprendizaje muy necesario para lo que vino después.

Tras años como asistente, Beccacece inició su etapa como entrenador principal en 2016, nuevamente con la Universidad de Chile. Su debut estuvo rodeado de expectativas y polémicas contractuales, pero los resultados irregulares y una eliminación temprana en la Copa Libertadores terminaron acelerando su salida.

Luego llegó a Defensa y Justicia, en Argentina, club con el que desarrolló su identidad como técnico. Allí logró campañas históricas, alcanzó un subcampeonato en la liga argentina y construyó un equipo competitivo a nivel continental. En 2021 consiguió su mayor logro como entrenador principal: la Recopa Sudamericana, su primer título oficial como DT, tras vencer al Palmeiras.

Después dirigió a dos clubes grandes del fútbol argentino —Independiente y Racing Club, curiosamente archienemigos uno del otro—, en los que vivió etapas mixtas: momentos destacados en la Copa Libertadores, incluida una clasificación a cuartos de final con Racing en 2020, pero también irregularidad en torneos locales. Su carrera continuó en Europa con el Elche CF de España entre 2023 y 2024, en su primera experiencia fuera de Sudamérica.

La Federación Ecuatoriana apostó por Beccacece en 2024 para liderar un nuevo ciclo competitivo. Su misión principal era clara: clasificar al Mundial de 2026. Bajo su conducción, Ecuador consolidó un proceso basado en intensidad física, presión alta y una defensa inexpugnable, una característica que no había sido marca registrada en sus equipos previamente.

El entrenador argentino logró guiar a la selección hacia la clasificación mundialista, a pesar de asumir casi a mitad del proceso clasificatorio. Ecuador finalizó segundo, solo por debajo de Argentina, a la que venció en la última fecha.

En el Mundial, Ecuador está el Grupo E con Alemania, Costa de Marfil y Curazao. Sobre esa zona, el técnico le dijo a CNN que es un “lindo desafío” y destacó el grado de dificultad porque, aseguró, sus jugadores necesitan ese tipo de exigencia para dar el máximo desempeño.

Los equipos de Beccacece suelen apostar por presión constante, transiciones rápidas y vocación ofensiva, frecuentemente con esquemas como el 4-2-3-1. La identidad futbolística del rosarino al mando del seleccionado combina la influencia de Bielsa con la experiencia acumulada junto a Sampaoli.

Hoy, ya instalado como seleccionador de Ecuador, Beccacece representa un perfil cada vez más común en el fútbol moderno (como José Mourinho o Julian Nagelsmann): el del técnico formado en la observación, la metodología y la idea colectiva antes que en la trayectoria como futbolista.

La carrera de Beccacece, construida acaso desde el anonimato hasta un Mundial, representa el éxito de la apuesta en Ecuador, que triunfó en las eliminatorias y ahora apunta a tener un papel memorable en el Mundial 2026.

The-CNN-Wire

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