¿Quién es Andy Burnham, el político que se perfila como próximo primer ministro del Reino Unido tras la renuncia de Starmer?

Andy Burnham, exalcalde del Gran Manchester, parece estar bien posicionado para suceder a Keir Starmer después de que el primer…

Andy Burnham, exalcalde del Gran Manchester, parece estar bien posicionado para suceder a Keir Starmer después de que el primer ministro del Reino Unido anunciara su dimisión este lunes. De hecho, es considerado ampliamente el favorito para el cargo.

Hace apenas unos días, Burnham ganó una elección parcial crucial —equivalente a una elección especial en Estados Unidos— en Makerfield, en el noroeste de Inglaterra, que se había convocado con el único propósito de permitirle aspirar al liderazgo del partido ocupando un escaño en el Parlamento.

Burnham ni siquiera había llegado a ocupar su escaño parlamentario cuando la intensa presión interna precipitó la dimisión de Starmer y confirmó que este popular político buscaría asumir el máximo cargo.

Menos de dos años después de que el Partido Laborista lograra una victoria electoral aplastante, la autoridad de Starmer se ha desmoronado, mientras que Reform UK —el partido de derecha populista liderado por Nigel Farage— y el Partido Verde —de izquierda populista— han ganado terreno en las encuestas. Según sus aliados, solo Burnham podría frenar el declive electoral del partido, algo que Starmer, figura sumamente impopular, es incapaz de lograr.

Asimismo, la contundente victoria de Burnham en Makerfield —donde derrotó ampliamente a Reform pocas semanas después de que el Partido Laborista sufriera una debacle en las elecciones locales— le otorgó un impulso considerable. Incluso Wes Streeting, exministro de Salud y posible rival en la carrera por el liderazgo, expresó su apoyo a Burnham el lunes.

Esto significa que, para el mediodía del lunes, hora local, Burnham era la única persona que había presentado su candidatura para liderar el Partido Laborista.

“De cara al futuro, nuestra prioridad debe ser trabajar unidos para devolver al país al lugar donde todos queremos que esté”, publicó Burnham en redes sociales.

“La gente quiere ver avances en el crecimiento económico, el costo de la vida, los servicios públicos, la vivienda y las oportunidades para la próxima generación. El cambio político nunca debe distraernos de la responsabilidad de mejorar la vida de las personas”.

En su discurso de dimisión, Starmer anunció que le pediría a su partido que estableciera un calendario para el proceso de elección del liderazgo. Las candidaturas se abrirían el 9 de julio y el plazo se extendería hasta el receso parlamentario de verano, una semana después.

La duración del proceso dependerá de si otros aspirantes al liderazgo deciden presentar su candidatura.

En los últimos años, Burnham se ha convertido discretamente en uno de los políticos más populares del país. Su carisma ha logrado eclipsar cualquier contradicción en su imagen pública, como su insistencia en presentarse como alguien ajeno a Westminster, a pesar de haber trabajado como investigador parlamentario a los 24 años, como asesor especial a los 28 y de haber sido elegido diputado por primera vez con tan solo 31 años.

Durante sus 16 años en el Parlamento, formó parte de los Gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown, llegando a ocupar el cargo de ministro de Sanidad antes de intentar, en dos ocasiones sin éxito, liderar el Partido Laborista (en 2010 y 2015). En esa segunda elección, sufrió una derrota contundente frente a Jeremy Corbyn, un veterano socialista cuya victoria desplazó al partido hacia la izquierda.

Aunque Burnham formó parte inicialmente del gabinete en la sombra de Corbyn, convertirse en alcalde del Gran Manchester en 2017 le permitió mantenerse en gran medida al margen de las luchas internas entre facciones que consumieron al Partido Laborista durante el liderazgo de Corbyn y poco después de este.

De este modo, aunque gran parte del ala izquierdista del laborismo detesta a Starmer por su papel a la hora de desplazar al partido hacia el centro y expulsar a Corbyn de sus filas, Burnham no quedó tan vinculado a esa etapa.

Además, como alcalde del Gran Manchester, demostró su capacidad para plantar cara frente a Westminster en episodios que reflejaban la histórica brecha entre el norte y el sur de la política británica. Esto reforzó su imagen de político ajeno al establishment de Londres y le valió el apodo de “Rey del Norte”.

Durante su mandato, la economía del Gran Manchester experimentó un fuerte crecimiento y él supervisó mejoras en la red de transporte público, además de poner en marcha un importante programa de construcción de viviendas.

Tenía una “ambición muy clara para el Gran Manchester: su éxito económico, la inclusión social y que todo el mundo pudiera disfrutar de una buena calidad de vida en la región metropolitana”, declaró a CNN su vicealcaldesa, Kate Green.

“También se ha centrado mucho en cuestiones que marcan la diferencia en la vida cotidiana de la gente”.

Sin embargo, otros compromisos clave, como la ambiciosa promesa de que no hubiera más personas sin hogar en Manchester para 2020, no se cumplieron. Además, los críticos sostienen que gran parte del trabajo previo para los grandes logros de Burnham ya se había realizado antes de que él llegara al poder.

Aun así, como rostro de la revitalización de Manchester, Burnham adoptó un perfil de líder regional similar al de los gobernadores estadounidenses.

En los círculos laboristas circula una vieja broma que se burla de la capacidad camaleónica de Burnham para adaptarse a cualquier corriente de ideas que esté de moda en la izquierda en un momento dado. “Un partidario de Blair, uno de Brown y uno de Corbyn entran en un pub”, dice el chiste. “El camarero pregunta: ‘¿Qué vas a tomar, Andy?’”.

Más allá de su versatilidad política, a Burnham “se lo asocia con la ‘izquierda moderada’ del Partido Laborista”, señaló Lotte Hargrave, investigadora de ciencias políticas de la Universidad de Manchester. “Quizás lo situarías un poco más a la izquierda que a Starmer, pero sin duda más a la derecha que a alguien como Corbyn”.

Y en los medios de comunicación, al menos, Burnham ha pasado a asociarse con el “manchesterismo”, un término que hace referencia a su etapa como alcalde de Manchester.

Para Burnham, el “manchesterismo” significa un “socialismo favorable a las empresas” o el “fin del neoliberalismo, el fin de la teoría del derrame económico que ha dejado atrás a lugares como Makerfield”, tal como afirmó en el video de lanzamiento de su campaña.

Lo más importante para Mathew Lawrence, fundador del laboratorio de ideas Common Wealth y considerado una de las voces intelectuales detrás de Burnham, es que el manchesterismo implica lograr un “mejor control de los servicios esenciales [ya sea vivienda, agua, energía o transporte] que han sido sistemáticamente externalizados, desregulados y privatizados”.

Otros pilares del manchesterismo, según Lawrence, incluyen la descentralización del poder desde Westminster hacia otras ciudades y pueblos del país, así como una “cultura favorable a la empresa… pero intentando hacerlo bajo condiciones que realmente beneficien de forma directa a los trabajadores”.

El programa no difiere demasiado de algunas políticas que ya está aplicando el actual Gobierno laborista. Este ha creado Great British Energy, una empresa de inversión de titularidad pública destinada a financiar energías limpias, y Great British Railways, con el fin de someter la red ferroviaria a un mayor control público.

“Existen similitudes y continuidades argumentales reales”, reconoció Lawrence. “No se trata necesariamente de una ruptura radical, pero sí supone una gran aceleración”.

El regreso de Burnham a la primera línea política parece haber precipitado la dimisión de Starmer. El Partido Laborista llevaba semanas al borde de una pugna por el liderazgo tras los desastrosos resultados de las elecciones locales y la imposibilidad de Burnham de presentarse parecía estar retrasando dicho proceso.

A medida que la popularidad del Partido Laborista ha disminuido durante sus dos años en el gobierno, la formación ha comenzado a fracturarse internamente en su intento por acordar un diagnóstico y una solución para los numerosos problemas del país. Esta urgencia se ve acrecentada por la necesidad de evitar cualquier posibilidad de que Reform UK gane unas elecciones generales.

Asimismo, cualquier plataforma política que propusiera Burnham se enfrentaría a las mismas limitaciones presupuestarias y políticas que las de Starmer. El Reino Unido dispone de escasos recursos económicos, mientras que el clima político del país se vuelve cada vez más crispado.

Si Burnham se desplaza demasiado hacia la derecha en cuestiones como la inmigración, corre el riesgo de perder el apoyo del electorado laborista urbano, progresista y con estudios universitarios, en favor del Partido Verde —de izquierda populista—; pero si se inclina demasiado hacia la izquierda, corre el riesgo de distanciar a su base tradicional de clase trabajadora.

A lo largo de la campaña, Burnham ha sorteado con cautela estas líneas divisorias, alineando sus posturas más estrechamente con las de los votantes de clase trabajadora de Makerfield.

En materia de inmigración, ha adoptado una postura más cercana a la del actual Gobierno. Ha respaldado los planes de la ministra del Interior, Shabana Mahmood, para eliminar el estatus de refugiado permanente y se ha retractado de sus anteriores llamados a permitir que los inmigrantes sin estatus de residencia permanente puedan acceder a ayudas sociales.

Del mismo modo, ha suavizado sus críticas a las normas fiscales —las restricciones autoimpuestas que obligan al gobierno a gastar menos de lo que pide prestado— tras cierta inquietud en los mercados financieros. En cuanto al Brexit, se ha distanciado de las declaraciones que hizo en septiembre, cuando afirmó que le gustaría ver al Reino Unido reincorporarse a la Unión Europea durante su vida.

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