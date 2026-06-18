¿Qué necesita México para clasificar a dieciseisavos de final del Mundial este jueves?

Si hace una semana había mexicanos poco entusiasmados con el inicio del Mundial, el debut victorioso del Tri acabó por…

Si hace una semana había mexicanos poco entusiasmados con el inicio del Mundial, el debut victorioso del Tri acabó por ilusionar a muchos de ellos. La selección mexicana tuvo un estreno con victoria ante Sudáfrica por 2-0 y ahora podría estar a las puertas de clasificar a la siguiente ronda por anticipado, sin depender del resultado en la última jornada.

¿Qué tiene que pasar para eso?

Bueno, primero lo más obvio: México debe ganarle a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. Cualquier cosa que no sea una victoria ante los asiáticos dejará la clasificación pendiente para la última fecha, sin importar lo que haya pasado en el primer turno con Sudáfrica y República Checa, los otros dos integrantes del Grupo A.

Si México vence al equipo liderado por Heung-Min Son, sea por el resultado que sea, solo necesitaría un empate entre europeos y africanos en el primer partido del día. De esa manera, el Tri quedaría con 6 puntos, Corea del Sur con 3 y Sudáfrica y República Checa con 1 cada uno. Incluso así se aseguraría el primer lugar de la zona, porque el criterio de desempate (ante una eventual derrota en la tercera fecha) es el enfrentamiento entre las selecciones igualadas en puntos.

Sin embargo, incluso si checos o sudafricanos ganan el enfrentamiento entre sí, a México también le bastaría con un triunfo para clasificarse, aunque no sería del todo oficial. Y es que es más lógica que matemáticas: es casi imposible que un tercero no avance a dieciseisavos de final si tiene seis puntos, ya que lo normal es que tengan cuatro o tres unidades. Recuerden: pasan a la siguiente fase ocho de los doce terceros.

Claro que si República Checa vence a Sudáfrica, el liderato del grupo aun estaría en disputa para la última fecha, cuando mexicanos y europeos se vean cara a cara en el Azteca.

The-CNN-Wire

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