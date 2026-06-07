¿Qué fue de Clint Dempsey, uno de los jugadores históricos de EE.UU.?

Durante años, Clint Dempsey fue el futbolista estadounidense con más personalidad dentro de la cancha. Talentoso, competitivo y con un…

Durante años, Clint Dempsey fue el futbolista estadounidense con más personalidad dentro de la cancha. Talentoso, competitivo y con un estilo distinto al de otros jugadores de Estados Unidos, “Deuce” se convirtió en uno de los máximos referentes del USMNT y en pionero para los futbolistas estadounidenses en Europa.

Hoy, lejos de sus días como delantero, Dempsey sigue vinculado al fútbol, aunque desde un rol mucho más tranquilo y selectivo.

Nacido en Texas, Dempsey construyó una carrera histórica tanto en la MLS como en la Premier League. Debutó con el New England Revolution, pero alcanzó notoriedad internacional durante su etapa con el Fulham, donde se convirtió en uno de los mejores jugadores del club inglés, rompiendo barreras para los estadounidenses en Europa. Fue el primer jugador de EE.UU. en anotar un hat-trick (triplete) en la Premier League y todavía mantiene el récord del estadounidense con más goles en la liga inglesa.

Su rendimiento lo llevó al Tottenham, también de la Premier League, en 2012, y posteriormente regresó a la MLS con el Seattle Sounders, en un movimiento considerado importante para el crecimiento de la liga estadounidense.

Con la selección de Estados Unidos disputó los Mundiales de 2006, 2010 y 2014, y se convirtió en el primer estadounidense en marcar en tres Copas del Mundo distintas. Dempsey terminó su carrera internacional empatado con Landon Donovan como máximo goleador histórico del USMNT, ambos con 57 goles.

Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió en Brasil 2014, cuando anotó ante Ghana a los 29 segundos de partido, siendo uno de los goles más rápidos en la historia de los Mundiales. También dejó huella en Fulham con su famoso gol ante Juventus en la Europa League, en una jugada que muchos aficionados siguen considerando la mejor de su carrera.

Sin embargo, el cierre de su trayectoria estuvo marcado por problemas físicos. En 2016 fue diagnosticado con una irregularidad cardíaca que puso en duda su continuidad en el fútbol, aunque logró regresar y ganó el premio al “Comeback Player of the Year” (mejor regreso del año) de la MLS en 2017. Finalmente, anunció su retiro en 2018.

A diferencia de otros exjugadores, Dempsey eligió mantenerse relativamente alejado del foco mediático durante sus primeros años de retiro. Pasó más tiempo con su familia en Texas y retomó una de sus grandes pasiones fuera del fútbol: la pesca.

Con el tiempo, volvió poco a poco a la escena pública. Actualmente trabaja como analista de fútbol para FOX Sports, participando en coberturas de torneos internacionales como el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

En paralelo, Dempsey sigue siendo una figura muy respetada entre aficionados de la MLS y del fútbol estadounidense. En comunidades de seguidores todavía se le reconoce por su carácter competitivo, su estilo callejero y por haber cambiado la percepción sobre los jugadores estadounidenses en Europa.

En 2022 fue incluido en el National Soccer Hall of Fame (Salón de la Fama del fútbol estadounidense), un reconocimiento que terminó de consolidar su legado como uno de los futbolistas más importantes en la historia de Estados Unidos.

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