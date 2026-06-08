Presentan una demanda para impedir la pelea de la UFC en la Casa Blanca

Dos residentes de Virginia presentaron una demanda para intentar detener el combate de la UFC que el presidente de EE.UU.,…

Dos residentes de Virginia presentaron una demanda para intentar detener el combate de la UFC que el presidente de EE.UU., Donald Trump, está organizando en la Casa Blanca como parte de las celebraciones del 250º aniversario de la independencia de la nación.

La demanda, presentada este sábado por el Proyecto de Integridad Pública en nombre de un veterano de la guerra de Vietnam y un activista cívico, argumenta que la estructura erigida en los terrenos de la Casa Blanca no está autorizada sin la aprobación del Congreso ni una evaluación ambiental.

También argumenta que el uso de los terrenos de la Casa Blanca “para organizar un evento deportivo privado con fines de lucro, con todas las oportunidades de promoción y marca que conlleva dicho acceso” beneficiará económicamente al presidente de la UFC, Dana White, y al propio Trump, citando un informe de la primavera que indicaba que Trump compró US$ 50.000 en acciones de la empresa matriz de la UFC.

La demanda refuta la afirmación del Gobierno de que el combate del Ultimate Fighting Championship se encuentra dentro de la autorización del Congreso para eventos que celebran el 250º aniversario de Estados Unidos. Además, argumenta que el evento “no es en ningún sentido material una ‘celebración del 250º aniversario de la Independencia de Estados Unidos’, sino que es, en cambio, una celebración de la marca UFC y del 80 aniversario del nacimiento de Donald Trump”.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca y la UFC para obtener comentarios sobre la demanda.

El evento en el jardín sur de la Casa Blanca, programado para el 14 de junio, coincide con el cumpleaños número 80 de Trump. El pesaje de los boxeadores tendrá lugar el día anterior en el Monumento a Lincoln.

“El Monumento a Lincoln es un lugar sagrado que honra a todos los que alguna vez han vestido el uniforme de este país”, declaró en un comunicado de prensa Paul Romano, sargento retirado de la Fuerza Aérea y veterano de Vietnam. “Utilizarlo como escenario para una pelea en jaula con fines de lucro, para que el presidente y sus amigos ganen dinero, es una profanación”.

La demanda citaba informes que indicaban que la UFC estaba vendiendo paquetes VIP por entre US$ 1 millón y 1,5 millones, alegando que White y Trump estaban aprovechando la oportunidad para obtener beneficios económicos.

Brendan Ballou, fundador del Proyecto de Integridad Pública, calificó el evento como un “plan profundamente corrupto para enriquecer al presidente y a sus amigos”.

“Si se permite que esta lucha se lleve a cabo, será solo el comienzo, y nuestros monumentos nacionales se convertirán en poco más que oportunidades de marketing para los ricos y bien relacionados”, dijo.

Los equipos de construcción están levantando una jaula de combate en el jardín sur para el evento del 14 de junio, y la Casa Blanca ahora se ve empequeñecida por una enorme estructura de iluminación arqueada, a la que el Ultimate Fighting Championship llama ”La Garra“.

Trump ha dicho que el evento será “el mayor espectáculo del mundo”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.