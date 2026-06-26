¿Por qué no está convocado Cavani con Uruguay para el Mundial 2026? Cuando fue la última vez que jugó

En tiempos de malos resultados, suele decirse que todo pasado fue mejor. Pero en el caso de Uruguay, sí lo…

En tiempos de malos resultados, suele decirse que todo pasado fue mejor. Pero en el caso de Uruguay, sí lo fue. Con la Celeste marchando sin triunfos en lo que va del Mundial 2026, no son pocos los que recuerdan con cada vez más cariño a la gloriosa selección que devolvió al país sudamericano a la primera plana, con un título de Copa América y un cuarto puesto en el Mundial de 2010. También con aquel doblete de triunfos ante Italia e Inglaterra en 2014.

Uno de los referentes de aquel plantel fue Edinson Cavani, el artillero de destacados pasos por el Napoli y el Paris Saint-Germain, entre otros, quien se convirtió en el segundo mayor artillero histórico de la Celeste, solo por detrás de Luis Suárez.

Su ausencia en el Mundial 2026 no reviste polémica. En mayo de 2024, cuando tenía todavía 37 años y jugando en Boca Juniors (Argentina), el delantero anunció en un posteo en sus redes sociales su retiro de la selección uruguaya.

De manera silenciosa y sin mucho aspaviento, Cavani anunció su despedida del lugar en el que había sido tan feliz. Con una carta dedicada a su “querida Celeste”, el Matador le agradeció “por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso”, a “cada una de las personas que formaron parte de este camino” y anunció haber “decidido dar un paso al costado”. “Pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a la cancha con esta hermosa camiseta”, finalizó, antes de terminar con un abrazo “a todo mi pueblo” y un “¡Arriba la Celeste!”.

Ese fue el mensaje de cierre, aunque el final había ocurrido mucho antes, el 2 de diciembre de 2022, cuando jugó su último partido con Uruguay ante Ghana durante el Mundial de Qatar. Fue una victoria amarga, porque ese día Uruguay fue eliminado por diferencia de goles. A Uruguay le faltó apenas un gol. Un gol que Cavani o alguno de sus compañeros podría haber convertido si el árbitro hubiera sancionado un penal que le cometieron sobre el final del partido. El VAR no revisó la jugada (como sí lo había hecho con otro penal también desestimado —este contra Darwin Nuñez— y como también lo hizo en el penal que sí sancionó a favor de Ghana en el primer tiempo.

Tal vez por eso, la última imagen de Edinson Cavani con la celeste al pecho lo muestra empujando, enojado, el monitor de un VAR al que consideró muy injusto con la selección uruguaya.

A diferencia de su compañero de mil batallas, Luis Suárez, Cavani no reabrió la puerta a la Celeste después de haberla cerrado. No planteó mensajes ambiguos ni guiños hacia el Mundial 2026. Su decisión fue definitiva.

También fue evidente para él que el entrenador Marcelo Bielsa había iniciado una renovación del ataque, con Darwin Nuñez a la cabeza, y que la exclusión de Cavani y Suárez suponía para él el fin de un ciclo y una señal clara del recambio generacional.

“La vida son etapas”, declaró, cuando quedó afuera de las primeras convocatorias de Bielsa. Y agregó otra frase que sonó casi como una despedida anticipada: “Si por ahí el que toma la decisión hoy siente o piensa que yo no estoy a la altura de poder estar, perfecto”.

Así, Cavani cerró una monumental carrera: 136 partidos, 58 goles —cinco en Mundiales—, cuatro Copas del Mundo disputadas, un título de Copa América, la semifinal de Sudáfrica 2010 y la imagen imborrable de aquella noche en Socchi, en 2018, cuando sus dos golazos eliminaron a la Portugal de Cristiano Ronaldo y pusieron a Uruguay en cuartos de final, rubricando una de las actuaciones individuales más disfrutables de Uruguay en una Copa del Mundo.

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