¿Por qué muchas mujeres se disculpan incluso cuando no han hecho nada malo?

Gabriela Cryan, una joven de 23 años que trabaja en ventas en Chamblee, Georgia, una vez se disculpó con sus…

Gabriela Cryan, una joven de 23 años que trabaja en ventas en Chamblee, Georgia, una vez se disculpó con sus colegas por haber llevado un pedido de café equivocado al trabajo, aunque el error había sido de la cafetería.

“Creo que muchas veces digo ‘lo siento’ en situaciones que realmente no son mi culpa”, dijo Cryan. “Aunque, desde mi punto de vista, no estoy asumiendo la responsabilidad, otras personas pueden pensar que sí la estoy asumiendo porque estoy diciendo ‘lo siento’”.

Lo siento si esta es una pregunta tonta. Lo siento por molestarte. Lo siento, no entiendo. Lo siento, pero no estoy interesada en ti.

El psicólogo Stephen Hinshaw señala que un “conjunto imposible de expectativas” impuesto a las niñas es una de las causas principales del uso excesivo de las disculpas.

Hinshaw, profesor distinguido de Psicología en la Universidad de California en Berkeley, realizó grupos focales para estudiar este fenómeno y descubrió una “triple exigencia” impuesta a las niñas. Encontró que se espera que sean: 1) compasivas y cuidadoras; 2) competitivas y ambiciosas; y 3) deseables, además de capaces de cumplir con todas esas expectativas con poco esfuerzo.

“¿Cómo puedes ser competitiva, perfectamente altruista y empática, y al mismo tiempo sexualizada de manera aparentemente natural? No puedes. Es imposible”, dijo Hinshaw, quien también es profesor de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en la Universidad de California en San Francisco. “Pero si eso es lo que la cultura espera de ti, terminas interiorizando el fracaso”.

Las expectativas de esta triple exigencia pueden manifestarse como un reflejo de las percepciones de otras personas, explicó Hinshaw. Las opiniones y expectativas ajenas pueden generar dudas sobre distintos aspectos de uno mismo.

Y esto es más cierto ahora que nunca.

Las edades de inicio de la depresión, la ansiedad, los trastornos por atracón y las autolesiones estaban disminuyendo entre las adolescentes cuando Hinshaw fue coautor del libro “The Triple Bind: Saving Our Teenage Girls From Today’s Pressures and Conflicting Expectations” en 2009. Sin embargo, con el paso del tiempo, las estadísticas han mostrado que “estas tendencias continúan intensificándose”, afirmó.

“El aumento de las redes sociales comparativas (donde los adolescentes observan la supuesta perfección de sus pares, lo que conduce a la autodesvalorización), junto con la pandemia y una creciente sensación general de desesperanza, han impulsado aún más estas trágicas estadísticas”, escribió Hinshaw en un correo electrónico.

Ally Hall, una asistente ejecutiva de 26 años en Georgia, señala que tiene la tendencia a disculparse cuando pide ayuda para algo, incluso si se trata de una tarea que forma parte del trabajo de la otra persona. Dice que se siente mal por “añadir más estrés” a los demás.

“Presto mucha atención a otras personas y no quiero ser un problema para ellas”, dijo Hall. “Así que me disculpo prácticamente por todo”.

Incluso en situaciones que no justifican una disculpa, algunas mujeres se encuentran pronunciando esas palabras. Según los expertos, la expectativa de que las mujeres sean empáticas se manifiesta en forma de disculpas, incluso por cómo se sienten otras personas.

“No es extraño que las mujeres sientan que, si son demasiado firmes, quizá no han sido lo suficientemente compasivas”, dijo Hinshaw. “Van a ser muy cautelosas incluso al ser ‘adecuadamente asertivas’, porque eso podría romper la triple exigencia de estos estereotipos de género”.

Según Karina Schumann, profesora asociada de Psicología Social en la Universidad de Pittsburgh, no necesariamente se trata de que los hombres no se disculpen. Su área de especialización es comprender la psicología detrás de las conductas de disculpa.

Schumann fue coautora de un estudio de 2010 que mostró lo que ella denomina la “hipótesis del umbral”, según la cual los hombres reportan un umbral más alto que las mujeres para considerar que una conducta resulta ofensiva y requiere una disculpa.

“Parece que hay más situaciones que superan el umbral de lo que las mujeres consideran merecedor de una disculpa”, explicó Schumann. “Pero cuando los hombres perciben una conducta como ofensiva, parecen estar igual de dispuestos a disculparse”.

El estereotipo de que los hombres nunca se disculpan, incluso cuando han cometido una ofensa, podría reflejar una “diferencia perceptiva o cognitiva” entre hombres y mujeres, señaló.

Schumann pidió a los participantes del estudio que informaran sobre ofensas que hubieran cometido o experimentado y si se habían disculpado o no. Los resultados mostraron que las mujeres reportaban más ofensas y más disculpas en general, pero la proporción de ofensas por las que se disculpaban era la misma que la de los hombres.

También se pidió a los participantes que evaluaran las mismas ofensas imaginarias y reales recordadas. Frente a las mismas situaciones, las mujeres las consideraban más graves que los hombres y eran más propensas a afirmar que merecían una disculpa.

Independientemente del género, quienes se disculpan con mayor frecuencia suelen ser percibidos como personas consideradas, colaborativas, cálidas y agradables, según Schumann. En un estudio de 2023, señaló que esto se aplicaba tanto a situaciones en las que la disculpa estaba justificada como a otras más ambiguas en las que quizá no era necesaria.

Sin embargo, esas mismas personas también eran percibidas como ligeramente menos asertivas y poderosas. Con frecuencia, la gente asocia el exceso de disculpas con incompetencia, debilidad o incluso con una conducta molesta.

Schumann afirma que esto puede afectar más a las mujeres, ya que a menudo ya son percibidas como potencialmente menos competentes, poderosas o asertivas, especialmente en el lugar de trabajo.

Hinshaw señala además la discrepancia en las dinámicas de poder. En 2025, las mujeres ocupaban solo el 29 % de los puestos de alta dirección en las empresas, una cifra sin cambios respecto al año anterior, según el informe Women in the Workplace elaborado por McKinsey & Company y LeanIn.org.

Aunque el movimiento por los derechos de las mujeres y el mayor impulso hacia la igualdad de género han permitido que las mujeres se sientan más cómodas siendo adecuadamente asertivas, todavía hay margen para mejorar.

Las recientes tendencias políticas orientadas hacia una visión “más tradicional de la feminidad” y la persistente brecha de género en los puestos de liderazgo en Estados Unidos han contribuido a mantener este problema relacionado con la asertividad que se viene observando y analizando desde hace más de una década.

“Todavía existe la norma de que las mujeres deben ser subordinadas a los hombres y disculparse por lo que la mayoría consideraría una afirmación apropiada de sí mismas, sin necesidad de pedir perdón”, escribió Hinshaw en un correo electrónico.

Schumann e Hinshaw sostienen que existe otra forma de entender las disculpas: como actos de humildad y empatía.

Las disculpas pueden ser una herramienta valiosa para conectar con otras personas, aclarar intenciones y hacer que los demás se sientan validados, vistos y comprendidos.

Incluso sin proponérselo, las palabras “lo siento” pueden parecer insuficientes. Cuando era niña, el padre de Cryan le enseñó a decir “me disculpo” cuando realmente estaba asumiendo la responsabilidad de algo, en lugar de limitarse a decir “lo siento”.

Cuando las personas restan valor a las disculpas utilizándolas en exceso en situaciones innecesarias, disminuyen su importancia cuando una disculpa es realmente necesaria.

Hall considera que las disculpas parecen menos sinceras cuando se usan demasiado. Para ella, una disculpa verdadera no consiste solo en las palabras que se dicen, sino también en el cambio de comportamiento que viene después, algo que no ocurre cuando uno se disculpa por hacer una pregunta o pedir un favor.

“Sé consciente de cuándo te disculpas. Intenta que sea menos un reflejo automático y más una pregunta: ‘¿He hecho algo en esta situación que realmente merezca una disculpa?’”, dijo Schumann.

Hinshaw anima a todas las personas, independientemente de su género, a afrontar más situaciones con humildad.

“Una actitud humilde puede evitar tanto las disculpas excesivas como las reacciones exageradas o la necesidad de venderse en exceso”, dijo Hinshaw. “Si todos fuéramos un poco más humildes respecto a lo que necesitamos saber y cuánto podemos aprender de los demás, quizá esa sería una solución que va un paso más allá de disculparse o de ser excesivamente asertivo”.

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