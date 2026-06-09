¿Por qué el Líbano podría ser la pieza clave del futuro de la guerra con Irán?

Desde Washington hasta Teherán, todas las miradas están puestas en el Líbano. Esto se debe a que el futuro de…

Desde Washington hasta Teherán, todas las miradas están puestas en el Líbano.

Esto se debe a que el futuro de la guerra con Irán —y las perspectivas de un acuerdo para ponerle fin— podrían depender ahora de lo que ocurra en el Líbano, donde un frente secundario en esta guerra regional está cobrando protagonismo. Esta nueva realidad es el resultado de los incansables intentos de Irán por vincular el destino de ambos conflictos, y de las prioridades cada vez más divergentes entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

El intercambio de fuego de 12 horas entre Israel e Irán apenas había terminado el lunes cuando el papel clave del Líbano volvió a cobrar protagonismo.

Aunque la Guardia Revolucionaria iraní anunció un alto el fuego contra Israel, también amenazó con reanudar esos ataques a menos que Israel detuviera sus ataques contra Irán y el Líbano, donde tiene su base Hezbollah, el grupo regional más poderoso respaldado por Teherán.

“Se evidencia que, si continúan las agresiones y los actos hostiles, incluso en el sur del Líbano, se adoptarán medidas mucho más severas y contundentes que las anteriores”, declaró este lunes el Cuartel General de Khatam al-Anbiya, un brazo clave de la Guardia Revolucionaria.

Si Irán cumple su amenaza, Israel e Irán podrían volver pronto a la guerra. Israel ya ha llevado a cabo varios ataques aéreos en el sur del Líbano, mientras que altos funcionarios israelíes rechazaron los intentos de Irán de vincular ambos frentes y prometieron intensificar los ataques contra Hezbollah.

Irán no solo está reafirmando su compromiso con ese vínculo, sino que parece estar redoblando la apuesta por una estrategia que ha seguido desde que Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego en abril.

Los primeros días de ese alto el fuego se vieron colmados de disputas sobre si incluía al Líbano. Israel inicialmente rechazó los intentos de obligarlo a detener sus ataques contra su vecino del norte, a pesar de que funcionarios iraníes y mediadores paquistaníes sostenían que el Líbano formaba parte del acuerdo. Fue necesaria una llamada del presidente Donald Trump a Netanyahu, instándolo a acatar las normas, para evitar el colapso del alto el fuego con Irán.

Fue la primera señal, tanto para Irán como para el resto de la región, de que Trump no iba a permitir que la guerra de Israel contra Hezbollah se interpusiera en el camino de la oportunidad de poner fin a una guerra con Irán que se ha vuelto costosa económica y políticamente.

A medida que se intensificaba la tensión entre Israel y Hezbollah, y tras la amenaza israelí de bombardear objetivos de Hezbollah en Beirut a principios de este mes, Irán prometió suspender las negociaciones con Estados Unidos si la capital libanesa era atacada.

Trump, quien temía que una vez más su diplomacia se viera frustrada por Israel, presionó a Netanyahu, en una llamada cargada de improperios, para que cancelara los ataques israelíes planeados en Beirut. Netanyahu finalmente accedió.

Fue la prueba más contundente hasta la fecha de los intereses divergentes de Trump y Netanyahu.

Si bien Trump se ha mostrado reacio a reanudar la guerra con Irán, Netanyahu ha descartado en privado las perspectivas de la diplomacia entre Estados Unidos e Irán y ha presionado para que se retome la guerra.

Ambos hombres se enfrentarán a elecciones en otoño: elecciones de mitad de mandato para Trump y elecciones parlamentarias para Netanyahu, que decidirán si continúa siendo primer ministro o no. Con los altos precios de la gasolina en Estados Unidos, la guerra ha supuesto un lastre político para Trump, mientras que los objetivos bélicos no alcanzados en Irán representan una seria amenaza para las perspectivas de Netanyahu.

Desde el punto de vista geopolítico, Israel también se enfrenta a una amenaza mucho mayor por parte de un Irán y Hezbollah que no han sido derrotados, y que quizás incluso se han envalentonado, mientras que los intereses estadounidenses se inclinan más hacia las preocupaciones económicas derivadas del bloqueo iraní del estrecho de Ormuz.

Irán aprovechó rápidamente la brecha surgida la semana pasada. Cuando se advirtió que los ataques con misiles de Hezbollah contra el norte de Israel desembocarían en ataques israelíes en Beirut, Irán volvió a subir la apuesta y amenazó con atacar a Israel en represalia.

Los funcionarios israelíes no se dejaron intimidar, se negaron a aceptar la nueva línea roja de Irán y estaban decididos a mantener su libertad para actuar contra Hezbollah como mejor les pareciera. Netanyahu, que desconfiaba de la diplomacia estadounidense y ansiaba un regreso a la guerra, acababa de recibir una hoja de ruta para reanudar el conflicto abierto con Irán.

Así pues, cuando Hezbollah lanzó dos cohetes contra el norte de Israel el domingo por la mañana —ambos interceptados—, Netanyahu aprobó los ataques contra Beirut y, en cuestión de horas, Irán lanzó sus primeros misiles balísticos contra Israel desde que entró en vigor el alto el fuego de abril.

Trump se vio obligado una vez más a intervenir para intentar prevenir (esta vez sin éxito) y, en última instancia, limitar las represalias de Israel contra Irán, ya que su diplomacia con Irán —que insiste una vez más en que se encuentra en las etapas finales— se vio frustrada.

Es un círculo vicioso que probablemente seguirá repitiéndose, sin que se vislumbre el final del conflicto en el Líbano y con la nueva línea roja de Irán sobre la mesa.

La diplomacia entre Israel y Líbano, cuyo objetivo es desarmar a Hezbollah, detener los ataques israelíes en territorio libanés y, en última instancia, lograr la retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano, sigue dependiendo por completo de la cooperación de Hezbollah. El último acuerdo entre Israel y Líbano exigía que Hezbollah cesara sus ataques contra Israel y retirara sus fuerzas militantes del sur del Líbano.

Hezbollah ha rechazado el acuerdo y exige la retirada de las tropas israelíes del territorio libanés.

En Islamabad, donde se han celebrado varias rondas de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, la atención se centra cada vez más también en el Líbano.

El mariscal de campo paquistaní Asim Munir, mediador clave en esas conversaciones, se reunió el viernes con el comandante en jefe de las asediadas fuerzas armadas del Líbano, que tendrían la tarea de desarmar a Hezbollah y garantizar que sus fuerzas no regresen al sur del Líbano.

Los oficiales militares paquistaníes se limitaron a decir que los dos hombres hablaron sobre “fortalecer las relaciones bilaterales”, pero una fuente regional bien informada dijo que también hay “ciertas conversaciones” sobre la posibilidad de que el ejército de Pakistán preste asistencia a las Fuerzas Armadas libanesas en el sur del Líbano, el principal bastión de Hezbollah.

Se trata de un reconocimiento modesto pero significativo por parte de un mediador clave, que demuestra que resolver el enigma de la diplomacia entre Estados Unidos e Irán no se limita a alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, el estrecho de Ormuz y los activos financieros iraníes bloqueados.

El Líbano también es una pieza clave de ese rompecabezas.

The-CNN-Wire

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