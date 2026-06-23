Olivia Rodrigo crea un festival solo con músicas mujeres, incluidas Chappell Roan y Katseye

La cantante Olivia Rodrigo anunció el lunes en X la creación de un nuevo festival de música llamado Daisy Chain…

La cantante Olivia Rodrigo anunció el lunes en X la creación de un nuevo festival de música llamado Daisy Chain Fields Festival, en el que solo se subirán al escenario mujeres músicas, como Chappell Roan, Katseye y Stevie Nicks, entre muchas otras.

El festival se realizará el próximo 29 de agosto en Irvine, California, y la preventa de boletos se inicia este miércoles a partir de la 1:00 p.m., hora de Miami, en el sitio web oficial del festival. Rodrigo dijo en X que “el 100 % de las ganancias netas se destinará a organizaciones benéficas dedicadas a promover y defender los derechos de mujeres y niñas”.

Además de Rodrigo, el cartel del festival incluye a Chappell Roan, Doechii, Katseye, Mitski, The Breeders, Die Spitz, Bikini Kill, Eli, Garbage, Quiet Light, Rachel Chinouriri y Not for Radio. Tres leyendas del rock son las invitadas especiales del concierto: Karen O, Stevie Nicks y Sarah McLachlan.

La cantante dijo en X: “Nunca me había sentido tan emocionada de compartir una noticia con todos ustedes. He soñado con hacer este festival durante años y estoy tan eufórica de que por fin se haga realidad. Daisy Chain Fields presenta un cartel compuesto únicamente por mujeres (…). El cartel es realmente increíble y está lleno de mis heroínas y amigas. Creo firmemente que la alegría, la comunidad y la música pueden ser motores de un cambio significativo y tengo la esperanza de que este festival sea precisamente eso”.

El evento de Rodrigo se inspira claramente en el festival itinerante Lilith Fair, cofundado por la músico canadiense Sarah McLachlan en 1997 y el que también solo se presentaban mujeres músicos en el escenario. Lilith Fair, que donaba sus ingresos a distintas organizaciones benéficas, se mantuvo hasta 1999 y fue revivido por una única ocasión en 2010.

Rodrigo fue una de las cantantes entrevistadas en el documental de 2025 “Lilith Fair: Building a Mystery”, en el que elogió el Lilith Fair original. Esa admiración dio origen al lanzamiento de un nuevo festival que descase el talento femenino contemporáneo.

The-CNN-Wire

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