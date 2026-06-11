Nuevas tormentas severas amenazan partes del centro de Estados Unidos tras los daños del miércoles

Una nueva ronda de tormentas eléctricas severas avanza por zonas del centro de Estados Unidos que apenas el miércoles fueron…

Una nueva ronda de tormentas eléctricas severas avanza por zonas del centro de Estados Unidos que apenas el miércoles fueron azotadas por ráfagas de viento con fuerza de huracán, tornados y granizo.

La amenaza de este jueves es tan significativa como la del miércoles y representa el episodio final de un periodo de intensa actividad meteorológica que ha generado cerca de 1.000 reportes de granizo, vientos destructivos y tornados en la región desde el domingo.

Muchos de esos reportes se registraron el miércoles, uno de los cinco días con mayor actividad de tormentas severas en lo que va del año. Una potente línea de tormentas con vientos destructivos superiores a los 129 km/h recorrió Wisconsin, Illinois y Michigan durante la tarde y la noche, causando daños generalizados y dejando sin electricidad a más de 400.000 viviendas y negocios, según PowerOutage.us.

Más de 1.000 vuelos fueron retrasados o cancelados en los aeropuertos del área de Chicago, según FlightAware.

Los intensos vientos también arrancaron parcialmente el techo de un edificio de apartamentos en el área de Chicago, lo que obligó a evacuar a los residentes, según NBC 5 Chicago.

Múltiples tornados impactaron el norte de Missouri y el sur de Iowa cuando una segunda ronda de tormentas se desarrolló al final del día.

La amenaza de tormentas severas de nivel 3 de 5 para este jueves se concentra en muchas de las mismas zonas afectadas el miércoles, incluidas Chicago y Milwaukee, dejando poco tiempo para que los residentes se recuperen.

Con estas tormentas vuelven a ser posibles vientos destructivos, tornados intensos, granizo de gran tamaño e inundaciones por lluvias.

Las tormentas de este jueves llegarán en varias rondas, de manera similar a lo ocurrido el miércoles.

Tormentas eléctricas severas afectaban partes de Iowa durante las primeras horas de este jueves. Se prevé que estos sistemas avancen hacia el este hasta media tarde a través de sectores del sur de Wisconsin y el norte de Illinois, e incluso alcancen partes de la península inferior de Michigan.

La principal amenaza de estas primeras tormentas son las ráfagas dañinas de viento de hasta 121 km/h, aunque no se descartan granizadas ni tornados aislados.

Una segunda ronda de tormentas intensas se desarrollará por la tarde muy cerca de las primeras en el Medio Oeste y también se extenderá más al sur a lo largo de un frente frío que alcanzará las Llanuras.

Algunas de estas tormentas podrían convertirse en supercélulas, un tipo de tormenta con mayor probabilidad de producir tornados más intensos y de mayor duración, especialmente en el este de Iowa, el norte de Missouri, el norte de Illinois y el sur de Wisconsin.

Las tormentas tenderán a transformarse en una extensa línea a medida que avancen hacia el este durante la tarde y la noche, lo que reducirá en cierta medida el riesgo de tornados, pero aumentará la amenaza de vientos destructivos.

Son posibles ráfagas de viento dañinas de 121 km/h o más en tormentas desde el Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos hasta partes de las Llanuras centrales. Vientos de esta intensidad podrían dañar fácilmente árboles y líneas eléctricas, además de lanzar escombros por el aire.

Chicago y Milwaukee figuran entre las ciudades que podrían verse afectadas por ambas rondas de tormentas, dependiendo de la trayectoria que sigan.

También son posibles ráfagas de viento dañinas en St. Louis, Indianápolis y Detroit, aunque estas tormentas podrían no alcanzar la misma intensidad.

Las tormentas terminarán en gran medida en el centro de Estados Unidos hacia la noche del jueves. Algunas podrían seguir activas la mañana del viernes mientras avanzan hacia los Apalaches.

El patrón de tormentas también ha incrementado el riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en el Medio Oeste. El Centro de Predicción Meteorológica mantiene este jueves un nivel 2 de 4 de riesgo de lluvias con potencial de inundación para partes de Illinois —incluida Chicago—, Wisconsin, Indiana, Iowa, Missouri y Minnesota.

Pronóstico de precipitaciones para los próximos siete días

Pronóstico de precipitaciones a siete días del Servicio Meteorológico Nacional.

Las tasas de precipitación en las tormentas del jueves podrían alcanzar ocasionalmente las 2 pulgadas por hora (unos 5 centímetros por hora). Esa cantidad es más que suficiente para generar problemas de inundaciones, especialmente porque las lluvias caerán sobre terrenos ya saturados. Las zonas urbanas y las áreas con drenaje deficiente también son particularmente vulnerables a estas precipitaciones torrenciales.

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