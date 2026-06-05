Muere el Indio Solari, leyenda del rock argentino

Carlos Alberto Solari, popularmente conocido como “Indio”, falleció este viernes a los 77 años, según le informaron a CNN la…

Carlos Alberto Solari, popularmente conocido como “Indio”, falleció este viernes a los 77 años, según le informaron a CNN la policía y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Solari fue uno de los músicos más populares de la historia de Argentina, fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una banda icónica que siempre se caracterizó por mover grandes multitudes en sus conciertos, conocidos como “misas ricoteras”.

El músico batallaba contra el Parkinson desde hace varios años. Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte.

“Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste”, publicó en Instagram Eduardo Federico Beilinson, más conocido como Skay Beilinson, miembro fundador de la banda.

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