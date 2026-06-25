Los terremotos más devastadores en la historia reciente de Venezuela

El potente y devastador terremoto que sacudió Venezuela la noche del miércoles se sintió en varios estados del país, así…

El potente y devastador terremoto que sacudió Venezuela la noche del miércoles se sintió en varios estados del país, así como en la vecina Colombia.

El sismo de magnitud 7,5 fue el más fuerte registrado en Venezuela en más de un siglo. El único de mayor magnitud fue un terremoto de magnitud 7,7 ocurrido en octubre de 1900.

El más reciente terremoto con alto saldo de víctimas fue en 1997 en el estado de Sucre, que causó 73 muertos y cientos de heridos.

En julio de 1967 hubo un sismo cerca de Caracas: dejó 245 personas, miles de heridos y graves daños materiales.

“Nunca había visto nada igual”, declaró Guevara Baro a CNN. “Viví el terremoto de Caracas en 1967, que también dejó muchas víctimas, pero no se compara con el que vivimos hoy”.

Esta es la relación cronológica de los principales terremotos en Venezuela en los últimos cien años:

17 enero 1929: terremoto de magnitud 6,9. Causó un tsunami que destruyó Cumaná, estado de Sucre. Hubo 800 fallecidos.

3 agosto 1950: sismo de magnitud 6,8 en El Tocuyo, estado de Lara. Un centenar de muertos y la localidad quedó prácticamente destruida.

29 de julio de 1967: terremoto de magnitud 6,6, cerca de Caracas. Causó un pequeño tsunami. Hubo 245 muertos y miles de heridos.

9 de julio de 1997: terremoto de magnitud 6,9 en la costa este de Venezuela; afectó a Cumaná y Cariaco, en Sucre. Hubo 73 muertos, alrededor de 500 heridos y 3.000 damnificados.

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