Los terremotos en Venezuela impulsan una ola de plataformas digitales para buscar desaparecidos

Los dos devastadores terremotos, el primero de magnitud 7,2 y el segundo de magnitud 7,5, dejaron más de 180 muertos…

Los dos devastadores terremotos, el primero de magnitud 7,2 y el segundo de magnitud 7,5, dejaron más de 180 muertos y 1.520 heridos, según informo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Sin embargo, las autoridades han advertido que las cifras podrían variar a medida que avanzan las tareas de rescate y remoción de escombros en las áreas más afectadas.

En este sentido, en paralelo a las labores oficiales de rescate, se crearon varias iniciativas ciudadanas digitales para ayudar a localizar a personas que todavía se encuentran desaparecidas o incomunicadas. Una de las más difundidas es el sitio web “Desaparecidos Terremoto Venezuela”, creado con el objetivo de centralizar reportes y facilitar la búsqueda de familiares y allegados en un contexto marcado por la emergencia y la interrupción de comunicaciones.

Para reportar un desaparecido es necesario escribir su nombre completo e indicar dónde fue visto por última vez. Además, se puede facilitar información de utilidad como su edad, su descripción física, la ropa que utilizaba e incluso es posible adjuntar una fotografía.

La plataforma también permite actualizar el estado de las personas cuando son encontradas. La intención es evitar duplicaciones en los reportes y facilitar el trabajo de familiares, voluntarios y equipos de asistencia. El reporte se puede realizar desde cualquier país del mundo.

La página difunde la información de las personas registradas como desaparecidas y permite filtrar la búsqueda según nombre y ubicación. De este modo, es posible revisar qué personas presuntamente desaparecidas podrían estar cerca de tu localidad.

La plataforma de búsqueda se presenta como una “herramienta ciudadana y no partidista”, según indica su sitio web, para registrar personas cuyo paradero se desconoce, especialmente en un escenario donde muchas familias han perdido contacto debido a cortes de luz, fallas de telecomunicaciones y evacuaciones.

Otra iniciativa similar es “Venezuela te busca”, un registro colaborativo en línea que permite reportar personas no localizadas, consultar casos y actualizar información sobre sobrevivientes.

CNN intentó comunicarse con el sitio ”Desaparecidos Terremoto Venezuela”, pero no obtuvo respuesta. CNN no puede validar de forma independiente el funcionamiento de las plataformas mencionadas.

Del mismo modo, también han circulado iniciativas en redes sociales, incluidas cuentas de Instagram que centralizan reportes y replican solicitudes de búsqueda. Por ejemplo, la cuenta Alianza por Venezuela, una organización creada por migrantes en Argentina que defiende los derechos de los venezolanos, ha compartido una publicación para ayudar a que a venezolanos en el exterior puedan comunicarse o conocer el estado de sus familiares. Millones de venezolanos emigraron del país en los últimos años durante el régimen del derrocado presidente Nicolás Maduro, en medio de un catastrófico colapso económico.

Mientras tanto, continúan las labores de rescate en las zonas más afectadas. En Caracas, hasta el momento al menos 25 personas murieron como consecuencia del terremoto, según la alcaldesa Carmen Meléndez. En los edificios Petunia, Don Bosco y Obelisco, en el municipio Chacao, el alcalde Gustavo Duque Sáez informó que hasta el momento al menos 12 personas murieron y 18 fueron rescatadas con vida, mientras maquinaria pesada sigue removiendo escombros para permitir el acceso de los equipos de búsqueda.

Las autoridades venezolanas han pedido a la población mantener la calma y tomar precauciones ante posibles réplicas. También recomendaron que las personas permanezcan en sus hogares si las estructuras no presentan daños, o evacúen en caso de riesgo.

En paralelo, el Ministerio de Educación informó que algunas escuelas serán habilitadas como centros de acopio y refugio para las familias afectadas, en un intento por brindar asistencia inmediata en medio de la crisis. A su vez, la institución afirmó que se suspendieron las actividades escolares en todo el territorio nacional por tiempo indefinido.

A nivel internacional, distintos países comenzaron a movilizar asistencia humanitaria. El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció el despliegue de equipos de búsqueda y rescate tras el sismo, mientras que México anunció el despliegue de rescatistas y personal de sanidad para apoyar las tareas de emergencia, con un primer contingente ya en camino.

Por su parte, el presidente de Chile, José Antonio Kast, informó que se está gestionando el envío de ayuda y equipos de rescate. Colombia, El Salvador y República Dominicana también pusieron a disposición equipos especializados, mientras que Brasil y países europeos como Francia, Suiza y España ofrecieron el envío de ayuda humanitaria.

The-CNN-Wire

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