Los terremotos de Venezuela en mapas y gráficos

Dos fuertes terremotos consecutivos sacudieron Venezuela el miércoles por la noche. Más de 160 personas fallecieron el jueves por la…

Dos fuertes terremotos consecutivos sacudieron Venezuela el miércoles por la noche. Más de 160 personas fallecieron el jueves por la mañana y cientos resultaron heridas; se espera que la cifra de muertos aumente.

CNN está haciendo un seguimiento de los acontecimientos mediante mapas y gráficos.

El terremoto de mayor magnitud, 7,5, se produjo tan solo 40 segundos después de un sismo precursor de magnitud 7,2. Este es el terremoto más fuerte registrado en Venezuela en más de un siglo.

Los terremotos se miden por magnitud en una escala logarítmica; por lo tanto, cada aumento de un número entero se traduce en 32 veces más energía liberada por el sismo. Debido a cómo funciona la escala, el segundo terremoto de magnitud 7,5 fue en realidad el doble de grande que el primero, que tuvo una magnitud de 7,2.

Ambos sismos se clasificaron como de gran magnitud y se sintieron tanto en Venezuela como en la vecina Colombia. Se prevé que en los próximos días se reporten daños graves a edificios e infraestructura.

La conectividad a Internet disminuyó drásticamente en toda Venezuela debido a los daños causados ​​por los terremotos en la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones, según datos de la organización de vigilancia Netblocks.

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