Los republicanos envían US$ 70.000 millones de financiamiento para ICE y la patrulla fronteriza al escritorio de Trump

Los republicanos de la Cámara de Representantes enviaron el martes al escritorio del presidente Donald Trump un paquete de US$…

Los republicanos de la Cámara de Representantes enviaron el martes al escritorio del presidente Donald Trump un paquete de US$ 70.000 millones para la aplicación de las leyes migratorias, poniendo fin a una disputa de meses que dejó al descubierto importantes grietas en el partido.

La medida ahora financiará por completo al Departamento de Seguridad Nacional —en concreto, el financiamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés)— por el resto del segundo mandato de Trump. Los republicanos convirtieron la medida en su máxima prioridad legislativa esta primavera, después de que los demócratas bloquearan con éxito que el Congreso aprobara un solo dólar para ICE o la patrulla fronteriza tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota a manos de agentes federales.

Pero el camino no fue fácil. En ocasiones, los dos principales líderes del Partido Republicano estuvieron marcadamente enfrentados sobre la estrategia de cierre del Gobierno. El paquete estuvo a punto de colapsar en el Senado debido a la oposición republicana al impulso de Trump para crear un fondo de acuerdos del Departamento de Justicia que, según los críticos, actuaría como una caja chica para sus aliados. Antes de la votación final del martes, el proyecto de ley se topó con drama en la Cámara, cuando los sectores más duros exigieron que los líderes del partido prometieran someter a consideración un proyecto de ley de mano dura contra la inmigración, pese a la oposición republicana dentro de una Cámara estrechamente dividida.

La Cámara aprobó el proyecto de ley por 214 votos a 212 en una votación partidista, con el representante independiente Kevin Kiley de California votando en contra.

“Este proyecto de ley rompe el control asfixiante de los demócratas sobre el financiamiento de ICE y CBP”, dijo en el pleno de la Cámara el representante Tom McClintock, de California.

La aprobación final del proyecto de ley llega pese a un número creciente de deserciones de legisladores de base en el Capitolio en las últimas semanas. Esos meses de negociación —y tensión— subrayaron la fragilidad de las mayorías republicanas, en un momento en que los legisladores están cada vez más preocupados por su futuro político en medio de los índices de aprobación del presidente.

En última instancia, Trump está obteniendo casi todo lo que había buscado inicialmente. Los republicanos están aprobando el dinero para ICE sin nuevas reformas ni supervisión para una agencia que ha recibido un fuerte escrutinio tras los tiroteos mortales.

Y los republicanos finalmente no aprobaron ninguna medida para eliminar el fondo contra la “instrumentalización” de la justicia del presidente, que miembros de su partido advirtieron que podría otorgar pagos a los alborotadores que atacaron a agentes de policía durante el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos. El secretario de Justicia interino Todd Blanche ha dicho a los legisladores que el fondo no seguirá adelante, pero algunos republicanos del Senado igual habían buscado promulgar una prohibición del fondo como parte de la legislación.

La representante Pramila Jayapal de Washington, activista de larga data por los derechos de los inmigrantes, acusó a los republicanos de aprobar el proyecto de ley “sin barandillas” —mientras destinan US$ 70.000 millones más a ICE.

“Con US$ 70.000 millones podríamos acabar con la falta de vivienda en Estados Unidos”, dijo el representante demócrata Morgan McGarvey de Kentucky. “Casi cualquier cosa sería mejor que dárselo a ICE”.

Una prioridad importante de Trump que se eliminó: su iniciativa de US$ 1.000 millones en mejoras de seguridad para la Casa Blanca, incluidos US$ 200 millones para su proyecto de salón de baile del Ala Este.

El texto inicial de los republicanos del Senado incluía casi US$ 1.000 millones para “ajustes y mejoras de seguridad” del proyecto del salón de baile de la Casa Blanca, así como otras partidas de dinero para seguridad tras el tiroteo en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca esta primavera. Funcionarios de la administración habían buscado aclarar que solo unos US$ 200 millones se destinarían al proyecto del Ala Este, y que el resto iría a otros asuntos de seguridad. Pero varios republicanos del Senado se opusieron al plan, que además fue rechazado por el árbitro de normas de la cámara.

Las últimas horas antes de la aprobación en ambas cámaras vieron un drama significativo, ya que los republicanos que se resistían buscaron promesas de última hora sobre el paquete.

En el Senado, varios senadores republicanos inicialmente frenaron el paquete por su oposición al fondo “contra la instrumentalización de la justicia” de Trump, pero finalmente se alinearon y votaron a favor del proyecto de ley. Al final, solo la senadora Lisa Murkowski de Alaska votó en contra.

En la Cámara, más de una docena de intransigentes del Partido Republicano retuvieron sus votos el martes en una votación procedimental clave, mientras hacían un último esfuerzo para asegurar concesiones. Pero ellos también, en última instancia, se alinearon.

Los intransigentes habían paralizado toda la actividad en el pleno de la Cámara sobre el proyecto de ley de US$ 70.000 millones en un intento de asegurar una votación separada sobre su propio proyecto de ley de política migratoria de línea dura, según dos personas familiarizadas con las discusiones.

No está claro si consiguieron esa promesa de someter a consideración el proyecto de ley de mano dura migratoria, que casi con seguridad fracasaría si alguna vez llegara a someterse a una votación en el pleno.

The-CNN-Wire

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