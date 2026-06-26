Los estadounidenses se sienten un poco más optimistas sobre la economía a medida que bajan los precios de la gasolina

Tras meses de pesimismo impulsado en parte por el fuerte aumento de los precios de la gasolina, los estadounidenses se…

Tras meses de pesimismo impulsado en parte por el fuerte aumento de los precios de la gasolina, los estadounidenses se muestran cada vez más optimistas sobre la economía, según nuevos datos publicados este viernes.

La confianza del consumidor subió este mes de una lectura anterior de 48,9 a una cifra final de 49,5, mostró la más reciente encuesta de la Universidad de Michigan.

La lectura inicial marcó el primer aumento en la confianza desde febrero, antes de que la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán elevara los precios mundiales de la energía.

Los precios en las gasolineras alcanzaron máximos casi históricos después de que el conflicto en Medio Oriente casi provocara el cierre del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave que permite el flujo de petróleo entre continentes. Esta situación derivó en dos lecturas consecutivas de confianza del consumidor en mínimos récord, ya que los estadounidenses destinaban una mayor parte de su presupuesto a la gasolina.

Los precios del combustible han descendido en las últimas semanas gracias a que se mantiene, en gran medida, un frágil alto el fuego, lo que ha propiciado una recuperación de la confianza del consumidor.

No obstante, los consumidores siguen mostrando un pesimismo considerable respecto a la economía en comparación con la situación previa al inicio del conflicto. Los datos de la Universidad de Michigan reflejan un descenso del 13 % en la confianza con respecto a febrero.

A pesar de la moderación de los precios de la gasolina, los costes elevados siguen contribuyendo a la percepción negativa sobre la economía.

“Por tercer mes consecutivo, más de la mitad de los consumidores mencionaron espontáneamente que los precios elevados afectan negativamente a sus finanzas personales”, señaló Joanne Hsu, directora de encuestas de la Universidad de Michigan.

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