Los barcos aprovecharon una apertura en el estrecho de Ormuz. Pero puede que se esté cerrando

El estrecho de Ormuz ha registrado más tráfico marítimo en la última semana que en los tres meses previos. Sin…

El estrecho de Ormuz ha registrado más tráfico marítimo en la última semana que en los tres meses previos. Sin embargo, este tránsito podría disminuir debido a la suspensión de un plan de evacuación crucial.

El miércoles, setenta embarcaciones navegaron por esta vía marítima crucial, la cifra más alta desde que comenzó la guerra con Irán a finales de febrero, según Marine Traffic. Esto representa un aumento del 105 %, casi el doble, con respecto al martes.

El aumento del tráfico marítimo se produce después de que Estados Unidos levantara las sanciones al petróleo iraní a principios de esta semana, como parte del acuerdo de alto el fuego entre ambos países.

Las Naciones Unidas y la Organización Marítima Internacional (OMI) también pusieron en marcha una operación humanitaria para evacuar a 11.000 marineros y 500 embarcaciones que se encontraban varados en el estrecho.

“Lo que estamos viendo es que los barcos que estuvieron parados en el Golfo durante este largo período de tiempo comienzan a zarpar, centrándose en la ayuda humanitaria para evacuar a los marineros, y luego un par de buques cisterna seleccionados cuando se levantaron las sanciones”, declaró Gene Seroka, director ejecutivo del Puerto de Los Ángeles, quien trabajó durante cinco años para una importante naviera en Medio Oriente.

“Así que no se trata simplemente de una bandera verde en toda regla, de que todo el mundo empiece a transitar por el estrecho”, indicó.

Antes de la guerra, los expertos estiman que entre 110 y 160 embarcaciones solían navegar diariamente por el paso entre Irán y Omán. Desde que los combates bloquearon el estrecho, un promedio de menos de diez embarcaciones por día transitan por este paso de 21 millas.

El tráfico marítimo comenzó a repuntar durante el fin de semana, a medida que las navieras ganaban confianza en el progreso de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

El miércoles, la OMI, junto con Irán y Omán, creó dos nuevas rutas marítimas: una en la parte norte del estrecho, cerca de Irán, y otra en la parte sur, más cerca de Omán, libres de minas y otros peligros.

Los buques fueron contactados directamente por las agencias pertinentes cuando les llegó el turno de navegar.

La idea era desviar el tráfico marítimo de la región gradualmente y bajo estrictos controles. Sin embargo, la OMI suspendió sus planes de evacuación el jueves después de que un buque fuera alcanzado en el Golfo de Omán.

Un funcionario estadounidense declaró a CNN que el barco fue impactado por un ataque con dron iraní, pero no proporcionó más detalles. Irán no se ha atribuido la responsabilidad.

El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, declaró que tomó esa precaución a pesar de que el buque atacado “no transitaba bajo el marco de evacuación de la OMI”.

Durante meses, las navieras han mantenido una actitud de cautela, calculando cuidadosamente el riesgo de que sus buques transiten por el estrecho. Hasta la fecha, se han registrado al menos 46 colisiones con barcos y 14 muertes, según la OMI.

Las empresas se han mostrado reacias a transportar carga y personal a través de aguas minadas ante la amenaza de ataques con misiles. Las aseguradoras han cancelado la cobertura de los buques debido a las cláusulas de guerra.

Varias navieras importantes, como Hapag-Lloyd, han utilizado guías navales estadounidenses para transitar por el estrecho, pero esta práctica no ha sido constante.

“Los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz esta semana siguen siendo en su mayoría de bandera iraní y algunos de la compañía taiwanesa Evergreen. Las principales navieras mundiales aún no han regresado, por lo que se trata más de mantener el statu quo que de un cambio real”, declaró Sanne Manders, presidenta de Flexport, una empresa global de logística marítima.

Manders y Seroka prevén que los niveles de tráfico disminuyan en los próximos días durante la pausa en las labores de evacuación de la OMI.

La OMI planea “reconfirmar que las garantías de seguridad necesarias siguen vigentes para los buques incluidos en nuestra lista de evacuación y para todos los que se encuentran en la región”, indicó Domínguez.

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