Los aliados de Trump en el Golfo temen que su acuerdo con Irán sea un “desastroso punto de inflexión”

Durante décadas, los líderes de las naciones árabes del golfo Pérsico consideraron su relación con Estados Unidos como una alianza…

Durante décadas, los líderes de las naciones árabes del golfo Pérsico consideraron su relación con Estados Unidos como una alianza estratégica. Donald Trump, en cambio, tuvo una visión diferente.

“Rey, lo estamos protegiendo. Sin nosotros, podría estar fuera de juego durante dos semanas. Tiene que pagar por su ejército”, dijo Trump en 2018, refiriéndose al monarca saudita y reflejando una visión más transaccional de una relación que los líderes del Golfo habían considerado durante mucho tiempo un pilar fundamental de su seguridad.

Un año después, Arabia Saudita sufrió el mayor ataque en su territorio en décadas, cuando los bombardeos contra instalaciones petroleras clave paralizaron temporalmente cerca de la mitad de la producción de crudo del reino, disparando los precios mundiales del petróleo. Si bien Washington culpó a Irán y condenó el ataque, los estados del Golfo quedaron con dudas sobre la disposición estadounidense a enfrentarse a Teherán en su nombre.

Para el segundo mandato de Trump, los líderes del Golfo ya habían tomado nota. Mientras le prometían billones de dólares en inversiones en la economía estadounidense, Trump eligió la región para su primer viaje oficial al extranjero.

“Vamos a proteger a este país”, declaró el presidente estadounidense en Doha, la capital de Qatar, durante su gira por el Golfo en mayo pasado.

Este compromiso se enfrentó a su mayor prueba este año. A pesar del intento de los estados del Golfo por evitar un conflicto regional, Estados Unidos, junto con Israel, lanzó una guerra contra Irán, lo que provocó feroces ataques de represalia en toda la región y obligó a los gobiernos regionales a plantearse una vez más qué significa realmente la protección estadounidense.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llegó a la región el martes con la difícil tarea de convencer a los estados del Golfo de que los compromisos de seguridad de Washington siguen vigentes. Sin embargo, para muchos allí, la pregunta ya no es si Washington sigue comprometido con su seguridad, sino si el acuerdo que se está gestando con Irán los deja en mejor o peor situación que antes de la guerra.

“Desde la perspectiva de los estados árabes del Golfo, la guerra con Irán representa un punto de inflexión desastroso para el orden de seguridad regional”, afirmó Hasan Alhasan, investigador principal del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), quien considera que el acuerdo forma parte de una retirada más amplia de Estados Unidos de la región. “La retirada estadounidense del Golfo y el flujo de recursos financieros y económicos hacia Irán probablemente envalentonarán aún más a Teherán”.

“No obstante, los estados árabes del Golfo han facilitado y apoyado el acuerdo de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos. Para ellos, un mal acuerdo sigue siendo preferible a la guerra”, declaró a CNN.

La gira de Rubio incluye los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Kuwait, tres naciones del Golfo que sufrieron el impacto de los ataques iraníes durante la guerra y que probablemente se encuentren entre las más escépticas ante la incipiente distensión entre Washington y Teherán.

“Queremos escuchar sus opiniones, especialmente tras lo ocurrido este fin de semana en Suiza, y asegurarnos de que se tengan en cuenta en cada decisión que tomemos, porque son nuestros socios”, declaró Rubio a la prensa al aterrizar en Abu Dabi, refiriéndose al acuerdo.

Los países del Golfo se opusieron al acuerdo nuclear con Irán de 2015, alcanzado durante la administración Obama, y aplaudieron cuando Trump lo anuló en 2018, ya que no abordaba sus preocupaciones. Es probable que el incipiente pacto entre Estados Unidos e Irán genere aún mayor inquietud en las capitales del Golfo, no solo porque deja muchas de esas preocupaciones sin resolver, sino porque se produce en medio de lo que Alhasan describió como una “profunda pérdida de confianza en Estados Unidos”. Un diplomático de alto rango declaró a CNN que el conflicto demostraba que “Irán tenía un plan bien elaborado para atacar” a sus países.

El acuerdo otorga a Teherán un papel formal en la supervisión del tráfico comercial a través del estrecho de Ormuz, junto con Omán. Esto significa que gran parte del comercio marítimo de los estados del Golfo —y, sobre todo, sus exportaciones de energía— podrían llevarse a cabo bajo la supervisión iraní. El pacto tampoco aborda el programa de misiles de Irán ni su red de grupos militantes afines, preocupaciones que muchos estados del Golfo consideran más urgentes que las actividades nucleares de Teherán. Rubio declaró el martes en Abu Dabi que el programa de misiles iraní “sin duda se trataría en estas conversaciones”. Sin embargo, Trump pareció restarle importancia al tema la semana pasada, afirmando que era justo que Irán tuviera misiles si Arabia Saudita los tenía.

El pacto también requiere la aprobación de los países del Golfo, ya que incluye un fondo de reconstrucción de US$ 300 mil millones para Irán. Trump comprometió fondos del Golfo para la iniciativa, pero hay pocas pruebas de que los países hayan hecho lo mismo. Arabia Saudita ha declarado que “no tiene detalles” sobre la propuesta, mientras que Qatar ha expresado interés sin firmar formalmente.

Rubio afirmó que no solicitaría ayuda financiera a los aliados para el fondo de reconstrucción de Irán de US$ 300 mil millones durante su viaje, indicando que eso se abordaría “más adelante”.

Los estados del Golfo reconocen que, por ahora, tienen pocas alternativas a Estados Unidos como su principal socio en materia de seguridad. Aunque se percibe que el papel de Estados Unidos en esa materia está disminuyendo, su asociación económica con algunos estados de la región se mantiene sólida, y naciones como los Emiratos Árabes Unidos se han comprometido a fortalecer sus lazos con EE.UU.

Aún no está claro cómo evolucionará la relación de los estados del Golfo con la administración Trump tras la guerra, según declaró un alto diplomático a CNN antes de la firma del acuerdo, incluyendo si se convertirá en un acuerdo de seguridad más formalizado que obligaría a Washington a intervenir si la seguridad del Golfo se viera amenazada.

Aun así, algunos estados del Golfo ya están buscando diversificar sus adquisiciones militares, en particular recurriendo a Turquía como proveedor alternativo de armas, añadió el diplomático.

La guerra también ha obligado a los líderes del Golfo a considerar más seriamente un acuerdo a largo plazo con Irán. Si bien ninguna potencia regional es capaz actualmente de reemplazar a EE.UU. como garante de la seguridad del Golfo, los funcionarios contemplan cada vez más un futuro en el que Washington desempeñe un papel mucho menor en la arquitectura de seguridad regional, afirmó el diplomático. Un posible marco podría incluir un pacto regional de no agresión con Irán.

Cómo persuadir a Irán para que acepte un acuerdo de este tipo es otra cuestión. A medida que disminuye la confianza en las garantías de seguridad estadounidenses, los estados del Golfo cuentan con pocas herramientas para influir en Teherán más allá del comercio, la inversión y la cooperación económica.

Los analistas advierten que es improbable que la diplomacia por sí sola proporcione las garantías de seguridad que buscan los estados del Golfo.

Alhasan, del IISS, duda que Irán cumpla un pacto de no agresión “en ausencia de una capacidad de disuasión creíble en el golfo Pérsico”, argumentando que los estados del Golfo deben primero crear “las condiciones estratégicas adecuadas para incentivar a Irán”.

“Es improbable que un pacto de no agresión cambie el cálculo estratégico de Irán”, afirmó. “Para lograrlo, los estados del golfo Pérsico deben primero corregir el desequilibrio estratégico con Irán mediante una disuasión creíble, una defensa reforzada e integrada y medidas de resiliencia sólidas”.

Los comentaristas de los países del Golfo en los medios estatales también se enfrentan cada vez más a cuestiones más profundas sobre el papel de Irán en la región, superando la retórica de confrontación que antes dominaba gran parte del discurso.

Un artículo de opinión publicado esta semana en el periódico saudí Asharq al-Awsat sugería que las circunstancias de Irán podrían haberlo obligado a adoptar una postura regional de confrontación y se preguntaba si esta podría moderarse mediante la diplomacia.

Incluso antes de la guerra, el destacado comentarista saudí Abdulrahman Alrashed rechazó en un artículo la idea de que un Irán débil y aislado sea beneficioso para el Golfo. El objetivo, afirmó, no es debilitar permanentemente a la República Islámica, sino modificar su comportamiento e integrarla en un orden regional más estable.

Si los estados del Golfo están reconsiderando su relación con Irán, es en parte porque están reconsiderando su relación con Washington.

“La idea de que Estados Unidos sea un aliado estratégico confiable está ahora muy en entredicho en los estados del Golfo”, afirmó Firas Maksad, director general para Medio Oriente y Norte de África de Eurasia Group, quien argumentó que la guerra culminó años de decepciones que habían mermado progresivamente la confianza de los países del Golfo en las garantías de seguridad estadounidenses.

“Los países del Golfo… necesitan llegar a un acuerdo con Irán porque no confían plenamente en Estados Unidos. A largo plazo, no se trata solo de distensión, sino también de disuasión. Deben fortalecer sus propias capacidades militares”.

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