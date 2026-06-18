Los abogados de Luigi Mangione dicen que retiran la defensa psiquiátrica en el juicio estatal por asesinato

Los abogados de Luigi Mangione informaron este jueves al juez que lleva su caso de asesinato en el estado de…

Los abogados de Luigi Mangione informaron este jueves al juez que lleva su caso de asesinato en el estado de Nueva York que retirarán su plan de alegar en el juicio que mató al CEO de UnitedHealthcare mientras atravesaba un estado de extrema alteración emocional.

La notificación llegó en una presentación judicial, un día después de una audiencia en la que los abogados de Mangione habían indicado que plantearían una defensa psiquiátrica.

Sus abogados no pudieron ser contactados de inmediato para comentar. La oficina del fiscal de distrito de Manhattan declinó hacer comentarios.

En una audiencia el miércoles, el juez Gregory Carro dijo que planeaba levantar el sello de los registros relacionados con una defensa disponible para acusados de asesinato en el estado de Nueva York, en la que el procesado admite la conducta imputada, pero sostiene que no debe ser considerado plenamente responsable desde el punto de vista penal porque actuó durante un episodio de salud mental.

Sin embargo, a la luz del retiro de esa defensa, Carro dijo este jueves que mantendrá esos registros sellados.

Si un jurado determina que un acusado demostró, por preponderancia de la evidencia, que actuó debido a un estado de extrema alteración emocional, el delito se reduce de asesinato a homicidio involuntario, que conlleva una pena de prisión mucho menor.

Expertos habían dicho previamente a CNN que una defensa psiquiátrica sería difícil, pero probablemente era el mejor argumento de Mangione, dada la solidez de la evidencia en su contra. En un fallo clave el mes pasado, Carro despejó el camino para que los fiscales presenten pruebas cruciales que, según sostienen, vinculan a Mangione con la escena del crimen y podrían arrojar luz sobre su posible motivo.

Mangione se declaró inocente de los cargos estatales de asesinato y armas en relación con el tiroteo mortal de diciembre de 2024 contra el CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, cuando caminaba hacia un hotel de Midtown Manhattan que acogía la conferencia anual de inversionistas de su empresa. Mangione también se declaró inocente de cargos federales de acoso.

Gary Galperin, exfiscal, calificó de “asombroso” el cambio repentino en la estrategia de la defensa.

Galperin conjeturó que es posible que Mangione haya cambiado de opinión y no quisiera seguir adelante con la defensa, o que el experto en salud mental de la defensa se hubiera retractado. Los abogados de Mangione tenían hasta el jueves para entregar a los fiscales el nombre de su experto y sus credenciales.

Los abogados de Mangione habían pedido que sus discusiones sobre una posible defensa psiquiátrica permanecieran selladas, en parte por el posible impacto que eso podría tener sobre los potenciales jurados.

Durante una audiencia del 3 de junio —que inicialmente estuvo sellada—, la abogada de Mangione, Karen Friedman Agnifilo, dijo, de acuerdo con una transcripción desclasificada este jueves, que “si un acusado opta por una defensa de alteración emocional extrema, básicamente está admitiendo públicamente que cometió este delito”.

“Y debido a la intensa cobertura de este caso”, dijo, “hacer esto público antes de saber con certeza si seguiremos con esta defensa perjudica tanto este caso como el caso federal por el efecto de esa extraordinaria publicidad sobre los posibles jurados”.

Galperin dijo a CNN: “En un caso de tan alto perfil, plantearlo públicamente y luego retirarlo plantea las mismas preocupaciones que los llevaron a pedir que se mantuviera sellado”.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

The-CNN-Wire

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