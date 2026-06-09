Los 7 partidos históricos de México en el Mundial de la FIFA

El Mundial 2026 será la participación número 18 en la Copa del Mundo para la selección mayor masculina de México,…

El Mundial 2026 será la participación número 18 en la Copa del Mundo para la selección mayor masculina de México, de acuerdo con la FIFA.

En los 17 mundiales que ya jugó, la selección mexicana ha pasado por momentos ampliamente recordados: desde goles espectaculares y anotaciones de último minuto, hasta triunfos que parecían improbables y clasificaciones a rondas decisivas.

A continuación, te presentamos siete partidos que han quedado en la memoria histórica del fútbol mexicano de selecciones.

La selección mexicana jugó en el primer Mundial de la FIFA, que se llevó a cabo en Uruguay en 1930.

El partido de su debut fue el 13 de julio de ese año, en el estadio de Parque Pocitos.

Pese a que México perdió 4-1 contra Francia, ya es considerado un partido histórico.

El futbolista Juan Carreño Lara metió el primer gol de México en la Copa del Mundo en este partido.

Desde su debut en el Mundial de la FIFA, México tuvo que esperar casi 32 años para ganar un partido en la justa más importante del fútbol.

Esa victoria llegó en el Mundial de Chile 1962, en la fase de grupos contra Checoslovaquia.

El encuentro tuvo lugar en el estadio de Sausalito, ubicado en Viña del Mar, Chile, y finalizó 3-1.

Los tres goles mexicanos fueron de Alfredo del Águila, Héctor Hernández e Isidoro Díaz.

La selección mexicana no había pasado de fase de grupos en su historia en la Copa del Mundo hasta que llegó México 1970, el primer Mundial que organizaba el país.

En sus primeros dos partidos de la fase de grupos, México había empatado contra la Unión Soviética y le había ganado a El Salvador, por lo que empataba en puntos con la extinta URSS. Por la diferencia de goles, lo único que necesitaba era empatar o ganar ante Bélgica para asegurar su pase por primera vez a la siguiente ronda.

México cumplió: ganó 1-0 en el Estadio Azteca el 11 de junio de 1970, con gol de Gustavo Peña.

Con ello, la selección pasó a cuartos de final del Mundial, en donde perdió 4-1 contra Italia.

Después de México 1970, la selección nacional tuvo actuaciones decepcionantes. De los siguientes tres Mundiales, no se clasificó a dos (Alemania 1974 y España 1982) y en uno fue eliminado en fase de grupos con tres derrotas (Argentina 1978).

Tuvieron que pasar 16 años desde 1970 para que México consiguiera otra actuación para la historia, y curiosamente ocurrió en otra justa mundialista organizada en casa.

Fue en México 1986 cuando la selección quedó en primer lugar de su grupo con dos victorias y un empate. Con esto se clasificó a octavos de final para enfrentarse a Bulgaria, equipo que pasó a esa instancia como uno de los mejores terceros lugares del torneo.

En el partido contra Bulgaria, disputado el 15 de junio de 1986, México hizo historia propia: ganó el partido 2-0, con goles de Raúl Servín y Manuel Negrete (este último fue votado en 2018 como el mejor en la historia de los Mundiales).

La hazaña estuvo a punto de acrecentarse, pero no se logró. En el siguiente partido, México perdió contra Alemania en los penales y se quedó a un paso (o más bien 11) de la semifinal mundialista.

Desde 1986 hasta la actualidad, la selección mexicana no ha podido volver a ganar en octavos de final (y por lo tanto no ha regresado a cuartos de final, el famoso quinto partido).

Sin embargo, ha tenido actuaciones para el recuerdo, como la ocurrida un 25 de junio en el estadio Geoffroy Guichard, durante el Mundial de Francia 1998.

Era un encuentro contra Países Bajos y marcaba el último partido de la fase de grupos. México tenía que ganar o empatar para asegurar su pase a octavos, o incluso se podía dar el lujo de perder si Bélgica empataba su último encuentro contra Corea del Sur.

Bélgica terminó empatando con Corea del Sur y perdió toda posibilidad de clasificar. Pero México hizo su parte, y de qué manera: tras ir perdiendo 2-1, Luis “El Matador” Hernández metió el del empate en los últimos segundos del partido, con lo que explotó de felicidad la selección.

Otro partido para el recuerdo fue en el Mundial de Corea-Japón 2002, cuando México finalizó la fase de grupos con un golazo.

El 13 de julio de 2002, en el estadio Big Eye, la selección mexicana jugó el último partido del grupo contra Italia.

México ya estaba clasificado a octavos desde antes del juego, pero con el empate 1-1 contra los italianos en ese partido se aseguró la primera posición del grupo.

El equipo mexicano marcó en este encuentro otro de los goles más bellos de los Mundiales: el delantero Jared Borgetti, a pase de Cuauhtémoc Blanco, giró todo el cuerpo ante la marca del histórico Paolo Maldini para anotar de cabeza a contrapié de Gianluigi Buffon, uno de los mejores porteros que ha visto el fútbol.

Puede haber más partidos memorables de México en los Mundiales, pero este, que forma parte de la historia reciente, será difícil de superar.

El 17 de junio de 2018, México realizó su debut en el Mundial de Rusia 2018 en el estadio olímpico de Luzhniki. No era cualquier partido: la selección mexicana se enfrentaba a Alemania, que en ese momento era la vigente campeona del mundo (tras su título en Brasil 2014).

Si bien Alemania no venía en su mejor momento, era un rival muy complicado para el conjunto de México, pues nunca le había ganado un partido mundialista a los europeos.

No obstante, contra todo pronóstico, México se llevó la victoria 1-0 con una gran jugada de conjunto que finalizó con disparo hacia las redes de Hirving Lozano.

The-CNN-Wire

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