Los 10 partidos históricos de Argentina en el Mundial de la FIFA

Goles fuera de serie como el “gol del siglo” de Diego Armando Maradona en el Mundial de México 1986, o…

Goles fuera de serie como el “gol del siglo” de Diego Armando Maradona en el Mundial de México 1986, o el de Maxi Rodríguez en Alemania 2006, donde un Messi de 19 años hacía su debut en la selección argentina, o el gol agónico de Messi en el tiempo extra de la final de Qatar. Ser campeones del mundo en casa o haber contribuido, en parte, a cambiar las reglas del juego para implementar una tarjeta roja…

Estos hitos y curiosidades forman parte de los momentos más memorables que ha tenido la selección argentina en los mundiales de fútbol. Aquí recordamos 10 partidos históricos de la Albiceleste, antes de su participación en el Mundial 2026.

Argentina cerró el primer tiempo de la final del Mundial de Qatar 2022 con un 2-0 a favor gracias a los goles de Lionel Messi (penal) y Ángel Di María. Pero en los minutos 80 (penal) y 81 Kylian Mbappé lo empató. Nadie lo podía creer.

El partido se fue al alargue y en el minuto 108 Messi puso el tercero para los argentinos, con mucha angustia, y todo volvió a ser gloria. Pero en el 119 Mbappé marcó otro penal y nada cambió: empate 3-3 y a la definición desde los 12 pasos.

En los cobros finales Mbappé y Muani marcaron para los franceses, pero el “Dibu” Martínez atajó el cobro de Coman y Tchouaméni erró su disparo. Messi, Dybala, Paredes y Montiel anotaron para Argentina, sellando el 4-2 y la tercera estrella.

Messi consiguió el título que le faltaba, el más importante, y se consagró como el mejor de la historia para muchos. Jugó de manera espléndida el Mundial. Rompió récords de goles, asistencias y participaciones. Se convirtió en leyenda.

Argentina logró llevarse su primera Copa del Mundo en el Mundial de 1978 después de ganarle a Países Bajos 3 a 1 en un disputado encuentro que se decidió en tiempos extras. Lo hizo además ante su público y gracias a los goles de Mario Kempes, pero también se trató de una victoria impulsada por “el fervor de su vehemente hinchada, cuya lluvia de papelitos azules y blancos —que se arremolinaban en los estadios de Buenos Aires y Rosario— dejó imágenes para el recuerdo”, dice la FIFA.

El 22 de junio de 1986 Diego Maradona realizó una de las gestas más históricas en la historia del fútbol argentino. Fue en el partido de cuartos de final del Mundial de México 1986, frente a Inglaterra, con el recuerdo fresco de la Guerra de Malvinas. El argentino adelantó a la Albiceleste en el marcador con un gol irrepetible que después pasó a conocerse mundialmente como el “gol del siglo”, considerado como el mejor de los mundiales en el siglo XX, según una encuesta de la FIFA. Fue el segundo gol, el de la victoria, después de la primera anotación, “la mano de Dios”, que marcó —se confirmó después— con la mano.

El cruce de cuartos de final del Mundial de 1986 fue el primer enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra luego del conflicto bélico desatado entre ambos países cuatro años antes.

Fue el Mundial de Maradona, y ese memorable partido contra Inglaterra fue la demostración de su esplendor, su genialidad y su picardía.

Argentina se coronó campeón del mundo por segunda vez en su historia en 1986. Faltaban seis minutos para el desenlace del duelo final ante Alemania Occidental, cuando Maradona dejó ver su genialidad y dio un pase perfecto a Jorge Burruchaga, quien anotó dándole la victoria a la Albiceleste, según describe la FIFA. Fue triunfo, sufrido, por 3 a 2.

El partido de semifinales del Mundial de 1990 ante Italia se jugó en Nápoles, donde Maradona ya era un mito. Sin embargo, al tratarse de un enfrentamiento con la selección local, el ambiente fue extremadamente hostil para los dirigidos por Bilardo.

El marcador final se resolvió en los penales, luego de un empate 1-1, con goles del italiano Salvatore Schillaci y el delantero argentino Claudio Caniggia. Estaban 3-3 en los penales cuando Sergio Goycochea, el arquero argentino, atajó el disparo y le dio a su equipo la ventaja. Después vino Maradona a anotar el cuarto gol y luego llegó el turno del italiano Aldo Serena. Su disparo se volvió a topar con Goycochea y Argentina llegó a la final.

Argentina llegaba al Mundial de 1990 como vigente campeón del mundo, pero en Italia el juego nunca apareció y se clasificó a octavos de final dando pena. Allí apareció su archienemigo, Brasil, que de la mando de Careca, Dunga y Müller había ganado sus tres partidos y ya metía miedo.

El partido fue un sufrimiento para la Albiceleste. La Canarinha fue absolutamente superior, desbordando por todos los sectores del campo al campeón y pegando tres disparos en los postes. Los dirigidos por Bilardo resistieron y casi no patearon al arco hasta que a los 80 minutos Maradona sacó un pase de la galera, dejó al “Pájaro” Caniggia mano a mano, y este eludió al arquero para mandar a volar de vuelta a casa la selección brasileña.

Fue uno de los goles más gritados por el país en los mundiales, porque era el rival de toda la vida, porque además este parecía encaminado a ganar el título, y por el martirio que fue soportar el asedio brasileño durante 90 minutos.

Ante Serbia, en la ciudad alemana de Gelsenkirchen, Leo Messi “saltó al terreno de juego y en el minuto 75, logró anotar un gol y repartir una asistencia para redondear la victoria por 6-0 de Argentina”, recuerda una noticia del sitio web del argentino, quien entonces era una estrella emergente que sería después considerado por muchos el mejor jugador del mundo.

Era el Mundial de Alemania 2006, el primero de Messi junto a la selección argentina que ese año llegó a cuartos de final, fase en la que perdió con el anfitrión en penales.

Era un partido de octavos de final el que enfrentaba a Argentina y México durante el Mundial de Alemania 2006. El encuentro se alargó tras un empate 1-1 y a los pocos minutos del primer tiempo extra, desde media cancha Messi esquivó a los mexicanos, le pasó la pelota a Sorín y este a Maxi Rodríguez, quién “clavó un zurdazo impresionante” que no solo metió a Argentina en los cuartos de final, sino que también hizo uno de los goles más gritados por los hinchas argentinos en una Copa Mundial, según la FIFA.

“Ese gol no cambió quién era yo, pero sí marcó mi carrera. ¡A dónde voy me lo recuerdan!”, dijo Maxi Rodríguez en una entrevista con la FIFA, en donde recordó los segundos que le dieron el premio al Mejor gol del Torneo, un reconocimiento que se otorgaba por primera vez en esa edición.

“Sorín recibe por izquierda, yo pico por derecha y se la pido a los gritos. Juampi no era de cambiar de frente, pero se ve que lo cansé… ¡Y le salió perfecto!”.

“Al verla venir, decido bajarla con el pecho para mi derecha, la pierna hábil. Pero ahí noté que había un defensor, entonces solo la bajé y le di de zurda. Y apenas salió del botín, me di cuenta que le di bárbaro. Vi todo el recorrido, y cuando cayó detrás del arquero, ¡me volví loco!”, recordó el argentino.

Tuvieron que pasar 24 años para que Argentina volviera a jugar la final de un Mundial, luego de lo que sucedió en el Mundial de Italia 1990. Para lograrlo necesitó ganarle a Países Bajos por penales en las semifinales de Brasil 2014, en el partido que quedó marcado por las hazañas de Sergio Romero, quien atajó dos tiros y fue alabado entonces por los comentaristas de la televisión pública argentina.

El partido de cuartos de final entre Inglaterra y Argentina en el Mundial de 1966 llevaba poco más de 30 minutos cuando el árbitro alemán Rudolf Kreitlein expulsó al capitán de la selección argentina Antonio Ubaldo Rattín. El jugador de Boca Juniors protestaba por las faltas que Kreitlein había señalado durante el partido, pero ninguno de los dos entendía lo que decía el otro. La discusión demoró el partido casi diez minutos, e incluso Rattin llegó a pedir un traductor.

El escándalo que se desató por la expulsión de Rattín obligó a la FIFA a evaluar nuevas formas de comunicar amonestaciones y expulsiones durante el juego, sin necesidad de señas ni encuentros verbales. A Ken Aston, entonces miembro del comité de arbitraje de la FIFA, se le ocurrió cuando se detuvo en un semáforo en Londres que el uso de las tarjetas roja y amarilla podría resolver el problema. La FIFA adoptó este sistema en la siguiente Copa del Mundo de 1970, en México.

The-CNN-Wire

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