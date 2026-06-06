Lo que la visita del papa León XIV a España nos revela sobre sus prioridades

El papa León XIV llega el sábado a España, donde se espera que se centre en el trato a los…

El papa León XIV llega el sábado a España, donde se espera que se centre en el trato a los migrantes y la polarización política, temas que probablemente afianzarán su pontificado como contrapeso a la administración Trump.

El viaje del primer papa estadounidense, del 6 al 12 de junio, incluirá visitas a centros de migrantes, un discurso ante el Parlamento español en un momento de intensa polarización en el país y una visita a la emblemática basílica de la Sagrada Familia en Barcelona.

También se espera que se reúna con supervivientes de abusos sexuales por parte del clero.

Este país del sur de Europa es, en cierto modo, un microcosmos de las tensiones políticas que se viven en Estados Unidos y en otros lugares.

El papa fue invitado formalmente por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, un firme opositor a la guerra de Donald Trump en Irán y defensor de una política de acogida a los inmigrantes.

Sánchez también salió en defensa del pontífice, nacido en Chicago, después de que Trump criticara su postura sobre la guerra en abril. El mandatario español, de izquierdas, afirmó que “mientras algunos siembran guerras, León XIV siembra la paz”.

En las últimas semanas, el papa ha continuado manifestándose en contra de la guerra, incluyendo el uso de lenguaje religioso para justificar conflictos militares. Asimismo, desde su elección en mayo del año pasado, ha priorizado la inmigración.

El primer documento teológico importante de León XIV, publicado el mes pasado, afirmaba que la acogida de migrantes y refugiados es una “prueba de fuego” para la justicia social, y describió el trato que reciben los inmigrantes en Estados Unidos como “inhumano”.

La visita del papa a España lo llevará a las Islas Canarias, un archipiélago español situado frente a la costa noroeste de África que se ha convertido en un importante punto de entrada para los inmigrantes que llegan a Europa.

Durante su estancia en Gran Canaria y Tenerife, se reunirá con inmigrantes y con grupos que buscan integrarlos en la sociedad, y rendirá homenaje a quienes han fallecido en el mar intentando la peligrosa travesía hacia Europa.

La visita se produce unas semanas antes de que León XIV viaje a Lampedusa el 4 de julio, una isla del sur de Italia que es una puerta de entrada europea clave para las personas que huyen de sus países y cruzan el Mediterráneo.

En declaraciones previas a la visita a España, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, afirmó que la inmigración es un tema que el papa desea abordar desde una perspectiva humana.

La Iglesia Católica en España cuenta con una importante presencia caritativa y participa activamente en la ayuda a los inmigrantes.

Al igual que Estados Unidos, España tiene una cultura política crispada, y León XIV se enfrentará a esa polarización cuando se convierta en el primer papa en dirigirse a ambas cámaras del parlamento español.

El Gobierno de izquierdas de Sánchez se enfrenta a dificultades, entre ellas escándalos de corrupción, mientras que las voces más conservadoras, como el partido nacionalista-populista de derecha Vox, están ganando popularidad.

“Un Gobierno que actualmente se enfrenta a un período de acelerado deterioro político y asediado por múltiples escándalos de corrupción intentará presentarse, junto con el papa, como alguien que está del “lado correcto de la historia” en cuestiones como la oposición a la guerra en Irán y sus políticas migratorias”, declaró a CNN Emilio Sáenz-Francés, profesor de historia y relaciones internacionales en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

Pero añadió: “en tal contexto, cualquier mensaje papal sobre ética política, integridad pública o corrupción podría fácilmente volverse en contra del Gobierno en lugar de reforzar su posición”.

Sáenz-Francés afirma que el papa tendrá que desplegar una “considerable inteligencia política” para sortear las tensiones, y el éxito de la visita dependerá de la capacidad de León XIV para “trascender el entorno profundamente polarizado de España y abordar preocupaciones más amplias”.

Si bien Sánchez comparte las opiniones del papa sobre la guerra y la migración, su Gobierno también ha tenido roces con la Iglesia Católica local en temas como el aborto, los derechos LGBTQ+ y con algunas voces eclesiásticas respecto a los monumentos conmemorativos al exdictador general Francisco Franco, líder nacionalista de España durante la guerra civil.

Pero el papa, que habla español con fluidez, no es un desconocido en el país, ya que lo ha visitado decenas de veces. También está al tanto del clima político.

El conocimiento que el Papa tiene de España se ve reforzado por su ascendencia española por parte de madre y por los años que trabajó en Perú, un país al que llegó el catolicismo a través de los misioneros españoles.

“El papa León XIV habla español tan bien que no se perderá nada en la traducción”, declaró a CNN Paloma García Ovejero, exportavoz papal, madrileña y actual jefa de prensa de la organización benéfica católica Mary’s Meals International.

“Y eso es fundamental cuando se habla de temas complejos: la polarización, la inmigración, la fricción entre la Iglesia y el Estado. Pero ha demostrado que no tiene miedo de abordar cuestiones delicadas”, agregó.

España es la primera gran visita europea de León XIV desde su elección y la primera visita papal al país desde 2011.

Su predecesor, el papa Francisco, nunca visitó España, tendiendo a pasar por alto los bastiones católicos tradicionales de Europa, pero el primer papa estadounidense lo está convirtiendo en una prioridad.

En septiembre, León XIV viajará a Francia, otro país tradicionalmente católico, aunque, al igual que su vecino del sur, ha experimentado una considerable secularización.

“Es cierto que España está en parte muy secularizada”, afirma García Ovejero. “Pero también es uno de los países europeos con mayor asistencia a la iglesia”.

Las profundas raíces católicas de España quedarán patentes cuando, tras su estancia en Madrid, el Papa visite la comunidad autónoma de Cataluña.

En Barcelona, ​​visitará la Sagrada Familia de Antoni Gaudí para inaugurar la nueva Torre de Jesucristo. León XIV celebrará una misa en la iglesia con motivo del centenario de la muerte del arquitecto Gaudí.

El itinerario de León XIV también incluye una visita a Montserrat, un lugar de inmensa importancia espiritual y cultural para la región catalana, y durante su estancia recorrerá un monasterio benedictino del siglo XI y almorzará con los monjes residentes.

La visita del papa se produce en un momento en que muchos jóvenes europeos muestran interés por la Iglesia, con un número creciente de personas que desean convertirse al catolicismo.

La visita de León XIV ha generado gran expectación y se espera una gran afluencia de público.

Durante su viaje, el papa mantendrá un encuentro con jóvenes en el estadio Santiago Bernabéu, sede del Real Madrid.

El cardenal José Cobo Cano, arzobispo de Madrid, ha sugerido que Bad Bunny, el rapero puertorriqueño que se presenta en la capital española durante la visita papal, podría reunirse con León XIV.

Bad Bunny y el papa comparten la preocupación por las políticas migratorias; de hecho, el rapero gritó “¡Fuera ICE!” durante la entrega de los premios Grammy en febrero. Su actuación en español durante el intermedio de la Super Bowl también provocó la ira de Trump.

León XIV ha insistido en que la Iglesia Católica, si quiere ser una voz moral creíble, también debe afrontar la oscuridad de su propio pasado.

En su última encíclica, el papa pidió disculpas para la Iglesia por no haber condenado la esclavitud.

Durante su estancia en España, se espera que se reúna en privado con supervivientes de abusos clericales, aunque este tipo de encuentros no suelen anunciarse con antelación.

España se ha visto sacudida por escándalos de abusos, y una comisión independiente informó en 2023 que más de 400.000 personas habían sido víctimas de abusos por parte de clérigos y laicos en instituciones eclesiásticas durante décadas.

The-CNN-Wire

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