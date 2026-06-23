Las primarias en Nueva York ponen a prueba la influencia de Mamdani en los demócratas

Las elecciones primarias de este martes en Nueva York pondrán a prueba la influencia del alcalde Zohran Mamdani entre los…

Las elecciones primarias de este martes en Nueva York pondrán a prueba la influencia del alcalde Zohran Mamdani entre los votantes tras seis meses de mandato y ofrecerán un adelanto de las batallas ideológicas venideras, mientras los demócratas ya miran hacia las primarias presidenciales de 2028.

La decisión de este socialista democrático de respaldar a candidatos en tres contiendas para la Cámara de Representantes —incluyendo desafíos a titulares demócratas en dos de ellas— ha elevado la importancia de estas elecciones por escaños que, casi con toda seguridad, el partido retendrá en noviembre.

Estas contiendas figuran entre las primarias de Nueva York que más atención están despertando. Se celebran el mismo día que las primarias en Maryland y Utah, así como las segundas vueltas en Carolina del Sur, que incluyen la elección republicana para gobernador.

Estas son las primarias del martes a las que conviene prestar atención:

Mamdani apoyó al excontralor de la ciudad de Nueva York Brad Lander frente al representante del 10º Distrito Dan Goldman. Lander fue uno de los candidatos a los que Mamdani derrotó en la elección a la alcaldía el año pasado, aunque ambos se aliaron contra Andrew Cuomo durante las primarias. Finalmente, Lander se convirtió en una figura clave para validar a Mamdani ante los votantes judíos en las elecciones generales, si bien no obtuvo un puesto en el gobierno municipal como se esperaba inicialmente.

También respaldó a Darializa Avila Chevalier, educadora y activista por los derechos de los inmigrantes, frente al representante Adriano Espaillat en el 13º Distrito.

En el 7º Distrito, donde se retira la representante Nydia Velázquez —quien ha ocupado el cargo durante 17 mandatos—, Mamdani apoya a la asambleísta Claire Valdez. Valdez se enfrenta al sucesor preferido de Velázquez: el presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso.

Estas contiendas forman parte de una batalla ideológica más amplia dentro del partido, en momentos en que el sector que representa Mamdani ha cobrado impulso a nivel nacional.

Un año después de que Mamdani y su colega socialista democrática Katie Wilson ganaran elecciones a alcaldías, al menos otras dos de las ciudades más grandes de Estados Unidos podrían elegir a socialistas democráticos.

A principios de este mes, la concejal Janeese Lewis George ganó las primarias demócratas para convertirse en la próxima alcaldesa de la ciudad de Washington, lo que prácticamente garantiza su victoria en noviembre en una ciudad mayoritariamente demócrata. Los votantes de las primarias en Los Ángeles también eligieron a una concejal socialista democrática, Nithya Raman, para enfrentarse a la actual alcaldesa, Karen Bass, este otoño.

Tanto Valdez como Avila Chevalier, al igual que Mamdani, son socialistas democráticos. La decisión del alcalde de apoyar a Avila Chevalier frente a Espaillat —presidente del Caucus Hispano del Congreso— ha causado especial malestar entre los líderes latinos de la ciudad de Nueva York, así como entre los líderes judíos, quienes han señalado la asistencia de Avila Chevalier a una manifestación propalestina que se celebró el día después de que Hamas atacara Israel el 7 de octubre de 2023 y que fue ampliamente condenada.

Todo esto ocurre, además, mientras se avecinan las primarias demócratas de 2028. Es probable que los candidatos inicien la prolongada batalla sobre cómo debería ser el futuro del partido en la era política posterior a Trump tan pronto como concluyan las elecciones de mitad de mandato de este año.

En un mitin celebrado la semana pasada junto al senador de Vermont Bernie Sanders —en apoyo a los candidatos al Congreso que ambos respaldan—, Mamdani afirmó que, durante demasiado tiempo, el Partido Demócrata “ha considerado que su labor consiste en explicar por qué no podemos, en lugar de demostrar cómo sí podemos”. “Esa vieja forma de pensar perderá el martes. Y, francamente, perderá en Carolina del Sur y en Nueva Hampshire. No alcanzará los 270 votos electorales, porque el partido del pasado no será el que nos guíe hacia el futuro”, dijo.

“¿Cuándo empieza la carrera hacia 2028?”, añadió. “Empieza ahora. Empieza el martes”.

También arremetió contra el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC), sugiriendo que esta organización formaba parte de un grupo de “monstruos” que incluye a “aquellos que financian anuncios televisivos que inundan las ondas con ataques engañosos y de mala fe”. Su referencia a los “monstruos” suscitó críticas por parte de algunos líderes de la comunidad judía, quienes calificaron su lenguaje de antisemita. Mamdani defendió sus palabras cuando se le cuestionó sobre el tema el lunes.

Trump hizo algo bastante evidente el viernes.

Ante la posibilidad de que uno de los candidatos a gobernador que él respaldaba perdiera unas elecciones primarias por tercera vez en el mes, Trump decidió respaldar también al otro candidato restante.

A pesar de contar con el apoyo de Trump, la vicegobernadora Pamela Evette aventajó por un margen estrecho al fiscal general del estado, Alan Wilson, en las primarias de hace dos semanas (29 % frente a 26 %). Wilson es considerado una amenaza real para vencerla este martes, y ahora Trump también le ha dado su apoyo.

Trump ha realizado maniobras similares con sus respaldos en el pasado. Apoyó a “Eric” en las primarias para el Senado por Missouri en 2022, cuando dos de los principales candidatos compartían ese nombre (uno de ellos es el actual senador Eric Schmitt). Y el año pasado, respaldó a la empresaria Karrin Taylor Robson, pero luego también apoyó al congresista Andy Biggs cuando este se sumó a la contienda (Robson acabó retirándose).

Este segundo respaldo de Trump le permitirá afirmar que apoyó a quienquiera que resulte ganador. Sin embargo, si Wilson gana por un margen considerable, quedará bastante claro que Trump estaba cubriéndose las espaldas, y que su respaldo a Evette fracasó, tal como ocurrió con su apoyo al congresista Randy Feenstra en Iowa y al vicegobernador Burt Jones en Georgia la semana pasada.

Pero esa no es la única prueba para Trump este martes.

También veremos una prueba importante en el distrito de la congresista Elise Stefanik. Allí, el empresario Anthony Constantino, respaldado por Trump, se enfrenta al miembro de la asamblea Robert Smullen, quien cuenta con el apoyo del Partido Republicano estatal.

A principios de este mes, vimos a un multimillonario demócrata perder su segunda gran campaña a pesar de gastar enormes cantidades de su propio dinero. Seis años después de su fallido intento de conseguir la nominación presidencial demócrata, Tom Steyer gastó US$ 216 millones para quedar tercero en las primarias abiertas para gobernador de California.

Pero, dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos este martes, podría haber un multimillonario demócrata con un historial aún peor.

Podría tratarse del exrepresentante David Trone, quien compite contra la representante April McClain Delaney en una de las primarias más costosas de 2026. Trone ha autofinanciado su campaña con más de US$ 25 millones. McClain Delaney también ha gastado millones de su propio dinero.

Trone ya ocupa dos de los diez primeros puestos en cuanto a gasto de dinero propio por voto en campañas fallidas: su candidatura al Congreso en 2016 (US$ 379 por voto) y su candidatura al Senado en 2024 (más de US$ 200 por voto).

Este martes, o bien regresará al Congreso o sumará una tercera campaña en la que habrá quemado parte de su propia fortuna.

Trump ha indultado a muchas personas, y especialmente a muchos aliados políticos.

Y este martes, uno de ellos podría ganar unas primarias y quedar encaminado a llegar al Congreso.

Trump indultó en 2020 al entonces representante estatal Phil Lyman por conducir ilegalmente un vehículo todoterreno en un cañón cerrado de Utah. Aquello formaba parte de una protesta contra la Oficina de Administración de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés) del Gobierno federal. (Trump también ha indultado a otras personas que cometieron delitos más graves mientras protestaban contra la BLM en el oeste del país).

Lyman, quien perdió por ocho puntos frente al gobernador Spencer Cox en las primarias de 2024, ahora desafía en unas primarias a la representante Celeste Maloy, una republicana de tendencia algo moderada.

Si gana, se perfila como el gran favorito para llegar al Congreso.

Las primarias demócratas en el 12º Distrito —con sede en Manhattan y de fuerte tendencia demócrata— cuentan con una lista de nombres destacados: un miembro del clan Kennedy, un prominente exrepublicano crítico de Trump y dos legisladores estatales, uno de los cuales ha sido objeto de una inversión publicitaria millonaria vinculada a intereses de la inteligencia artificial y las criptomonedas.

Dada la fragmentación de la contienda, que incluye a ocho candidatos, es poco probable que el resultado zanje las divisiones ideológicas dentro del Partido Demócrata. No obstante, la presencia de varios aspirantes polémicos podría arrojar luz sobre cuáles son las prioridades de los votantes.

El asambleísta Micah Lasher es la opción elegida por el representante Jerry Nadler —quien se retira del cargo— y cuenta además con el respaldo de la gobernadora Kathy Hochul y del exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg en uno de los distritos congresuales más ricos del país.

Otro asambleísta estatal, Alex Bores —exempleado de Palantir—, se convirtió en adversario de las empresas de inteligencia artificial tras copatrocinar una ley de seguridad sobre esta tecnología en Nueva York para el año 2025.

George Conway, otrora destacado abogado republicano que cobró notoriedad como crítico frecuente de Trump en televisión —mientras su exesposa, Kellyanne Conway, trabajaba en la Casa Blanca durante la presidencia de este—, se postula por primera vez a un cargo público. Su candidatura supone una prueba para determinar si los votantes demócratas tienen interés en aliarse con exrepublicanos que se unieron al partido no por afinidad ideológica, sino por rechazo al presidente.

Jack Schlossberg, de 33 años, es nieto del expresidente John F. Kennedy e hijo de Caroline Kennedy. Aspira a convertirse en el miembro más reciente de la familia Kennedy en ocupar un cargo público. De ganar, sería el único de ellos en activo en un puesto electo.

El último Kennedy en ganar una elección fue el exrepresentante Joe Kennedy III en 2018; dos años más tarde, perdió la contienda por un escaño en el Senado por Massachusetts. Sin embargo, tres miembros de la familia —incluida la madre de Schlossberg— ejercieron como embajadores o enviados durante la administración del presidente Joe Biden, y Robert F. Kennedy Jr. ocupa actualmente el cargo de secretario de Salud y Servicios Humanos bajo la presidencia de Donald Trump.

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