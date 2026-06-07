Las ciudades y estadios donde jugará Argentina durante el Mundial 2026

La selección argentina de fútbol comenzará la defensa de su título mundialista el martes 16 de junio en Kansas City,…

La selección argentina de fútbol comenzará la defensa de su título mundialista el martes 16 de junio en Kansas City, Missouri.

El conjunto que dirige Lionel Scaloni tendrá su base de operaciones en esta ciudad, que se conoce como la “capital del fútbol estadounidense”.

Distintos factores como la gran inversión en infraestructura, seguidores pasionales que han adoptado al deporte rey como uno de sus favoritos, y también el tener a un pionero del fútbol como Lamar Hunt, posicionan a esta ciudad en el centro de la conversación deportiva y mundialista.

La historia deportiva de Kansas City está intrínsecamente ligada con Hunt y su familia, quienes han sido pioneros del fútbol americano, el balompié, el baloncesto y hasta el tenis en Estados Unidos.

La pasión de Lamar Hunt hacia el fútbol no tuvo límites. Creó varios equipos como los Wizards de Kansas City (hoy el Sporting de KC), el Columbus Crew y el Dallas Burns, equipo que actualmente se conoce como FC Dallas. Hasta el nombre de la copa más antigua del fútbol (soccer) estadounidense, la US Cup, lleva su nombre.

Hunt fue un empresario que tuvo gran incidencia en la NFL moderna, tras la unificación de las ligas AFL y NFL, ya que también ideó el formato de la postemporada del fútbol americano. Hasta el nombre del Super Bowl surgió de su visión deportiva.

Los Chiefs de Kansas City de la NFL han sido, quizás, el principal producto de la familia Hunt, que continúa con su legado. Su estadio, el Arrowhead de los Chiefs, con récord Guinness incluido, será el anfitrión de la albiceleste.

El estadio de Kansas City, ciudad base de concentración de la selección argentina de fútbol, tiene una gran historia y varias particularidades.

Es el segundo estadio más antiguo de este Mundial —superado por el Azteca— y comparte complejo con otro gigante del deporte, el estadio de los Royals de la MLB, ubicado a metros de distacia.

Además, tiene una marca de Récord Guinness por ser el recinto deportivo descubierto más ruidoso del mundo, tras haber alcanzado el nivel más alto de decibeles (142.2 dbA) en un partido de la NFL.

No podemos dejar de mencionar que la ciudad también es famosa por su conocido Barbecue Kansas City Style, la cocción lenta y ahumada de proteína animal con sus salsas dulces y guarniciones que acompañan cada plato. Es una visita obligada y tema para dedicar otro artículo completo.

Argentina es una de las ocho selecciones que menos recorrido tendrá que hacer durante la primera parte del Mundial y esta ubicación estratégica en Kansas City le permitirá estar en tres horas o menos en cualquier sede donde tenga que jugar sus próximas rondas.

La Albiceleste tendrá a Dallas como segunda sede, donde disputará los otros dos partidos de la fase de grupos.

Ese ida y vuelta entre la ciudad tejana y Kansas City apenas representa 742 kilómetros de desplazamiento durante la primera fase para el equipo que comanda Lionel Messi.

Llegar a Dallas para el aficionado argentino será relativamente fácil, teniendo en cuenta que posee dos aeropuertos de gran capacidad: el Dallas Forth Worth (DFW) y el Dallas Love field (DAL). El DFW es el segundo más transitado de Estados Unidos, después del de Atlanta.

Dallas es una ciudad clave del desarrollo y economía no solo en el estado de Texas, sino de Estados Unidos. Se ubica entre las cinco ciudades con el producto interno bruto más alto del país.

En la zona se respira deporte todo el año, y el fútbol internacional y local siempre ha gozado de gran popularidad entre otras disciplinas.

Seis equipos de las principales ligas estadounidenses tienen una representación en la zona: los Dallas Cowboys de la NFL, los Dallas Mavericks de la NBA, los Dallas Stars de la NHL, el FC Dallas de la MLS, los Texas Rangers de la MLB y las Dallas Wings de la WNBA.

Es la casa de los Cowboys de la NFL y uno de los estadios con mayor capacidad de aforo del Mundial 2026. Con los duelos que tiene programados seguramente veremos varios récords de asistencia durante el certamen.

Está ubicado en Arlington, a 30 kilómetros del centro de Dallas, tiene una de las cinco pantallas de video más grandes de las sedes mundialistas y, a diferencia de otros similares, su ubicación puede robarse el show y hacer olvidar al asistente que está ante un evento en vivo.

Es un Mundial, es fútbol y los partidos hay que jugarlos, pero ni el más pesimista se imagina que el campeón defensor saldrá eliminado en la primera ronda, mucho menos con el grupo que tendrá que afrontar.

Aunque sí hay casos para tener en cuenta, claro: Alemania en Rusia 2018 (campeón en Brasil 2014), España en 2014 (campeón en Sudáfrica 2010), Francia en 2002 (campeón en Francia 1998), Brasil en 1966 (campeón en Suecia 1962) e Italia en dos ocasiones (2010 y 1950).

Sin embargo, en los papeles, el seleccionado argentino tiene actualmente todos los pergaminos para ser bicampeón del mundo, algo que no sucede desde hace 64 años, cuando Brasil conquistó el título en 1958 y 1962.

The-CNN-Wire

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