La otra cara del Mundial 2026: trabajadores del SoFi Stadium mantienen abierta posible huelga por salarios y temor por ICE

A pocos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, no todo es celebración en Los Ángeles.…

A pocos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, no todo es celebración en Los Ángeles. Para Yolanda Fierro, empleada del estadio desde hace seis años, la antesala del torneo está marcada por la decepción y el temor de ir a trabajar.

Fierro, al igual que más de 2.000 trabajadores del SoFi Stadium, podría abandonar su puesto si no se ratifica el acuerdo contractual provisional anunciado el martes, alcanzado tras meses de negociaciones sobre salarios, subcontratación y protecciones ante una posible presencia de agentes migratorios en el lugar de trabajo.

El martes 9 de junio, los trabajadores anunciaron que, tras meses de conversaciones en las que han participado aproximadamente 2.000 empleados del estadio, se llegó a un acuerdo contractual provisional, con lo que por ahora se evitaría una huelga antes del partido inaugural de la Copa del Mundo del jueves. Según The Associated Press, el sindicato dio a conocer el acuerdo en una conferencia de prensa y dijo que los trabajadores votarán el miércoles para ratificarlo.

“Soy una de las miles de trabajadoras detrás de cada comida preparada, cada bebida servida y cada experiencia en la Copa Mundial. Vendrán aficionados de todo el mundo esperando un evento inolvidable, y nos enorgullece hacerlo posible. Pero ningún trabajador debería temer ser separado de su familia o preocuparse por acciones del ICE mientras simplemente hace su trabajo”, dice Yolanda.

Días atrás, trabajadores del SoFi Stadium votaron en un 96% a favor de autorizar una huelga antes de la Copa Mundial de la FIFA. María Hernández, representante del sindicato Unite Here Local 11, que representa a más de 32.000 trabajadores de hoteles, restaurantes, universidades, centros de convenciones y aeropuertos del Sur de California y Arizona, dijo que si no se satisfacían sus demandas, los trabajadores podrían abandonar sus puestos en cualquier momento.

Tras el acuerdo provisional alcanzado el martes el sindicato dijo en una publicación en X que mantuvo el derecho a huelga por motivos de seguridad y que los trabajadores conservan el derecho contractual de abandonar sus puestos si el sindicato determina de buena fe que las acciones federales de control migratorio ponen en riesgo la seguridad de los empleados durante un partido del Mundial.

CNN contactó al SoFi Stadium por comentarios y está a la espera de una respuesta. El estadio albergará ocho partidos del Mundial 2026. Según el complejo, es el estadio más grande de la NFL, con capacidad para aproximadamente 70.000 espectadores. Además, fue sede del Super Bowl LVI en 2022 y encabezó en 2023 la venta mundial de entradas para conciertos y eventos en vivo.

Cajeros, lavaplatos, cocineros, bartenders, trabajadores de concesiones y asistentes de alimentos, entre otros empleados del SoFi Stadium, exigen:

Salario digno que refleje el costo real de vida en Los Ángeles, con pago adicional durante la Copa Mundial y otros eventos masivos, además de aportes a un fondo de vivienda para trabajadores de la hospitalidad.

Límites al uso de inteligencia artificial, tecnología y subcontratación para evitar la pérdida de empleos sindicalizados.

Derecho a ir a huelga si agentes de ICE ingresan al lugar de trabajo y generan temor razonable por la seguridad de los trabajadores.

Cesar Zamora, bartender del SoFi Stadium desde hace cinco años, dice que es “devastador” que, a solo días de uno de los eventos deportivos más grandes del mundo, estén exigiendo mejores salarios, protecciones y contratos para sostener a sus familias, “la Copa Mundial de la FIFA generará enormes ganancias, pero nosotros seguimos luchando por respeto y seguridad básica, merecemos algo mejor, y si eso significa ir a la huelga, estoy listo”, agregó.

CNN contactó a la FIFA por comentarios y está a la espera de una respuesta. En una rueda de prensa, días atrás, David Burris, director de seguridad de la FIFA para la Costa Oeste dijo que, para organizar un evento de “gran éxito”, colaboraron directamente con sus socios federales, empresas de seguridad contratadas y los responsables del estadio, “creemos que todos esos ingredientes conforman la receta perfecta para un evento muy exitoso y entretenido”.

Nathan Hochman, fiscal de distrito de Los Ángeles, dio la bienvenida a los visitantes, dijo que “apoya” a los residentes y aseguró que las calles y recintos de Los Ángeles serán seguros.

Una de las demandas de los trabajadores respaldados por Unite Here Local 11 es el derecho a ir a huelga si agentes de ICE ingresan al lugar de trabajo y generan temor a la seguridad de los trabajadores.

Robert Luna, sheriff del condado de Los Ángeles, dijo que, en relación con noticias o rumores sobre la posible presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los partidos o eventos de la FIFA, llamó personalmente al responsable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en el área de Los Ángeles.

“Me dijo que habrá agentes federales. Hay agencias aquí que se han pronunciado porque nos van a necesitar a todos para garantizar que todas las sedes, tanto los eventos cubiertos como los no cubiertos, sean seguros”.

Pero, en cuanto a la aplicación de la ley de inmigración en esos eventos, dijo que esas acciones concretamente no ocurrirán en ningún partido. “Todo eso está sujeto a cambios, pero confío en que me estén dando la información adecuada, porque si eso empieza a ocurrir, vamos a tener toda una nueva serie de problemas”, dijo Luna en rueda de prensa.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo a CNN que el DHS colaborará con sus socios locales y federales para garantizar la seguridad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de conformidad con la legislación federal y la Constitución de Estados Unidos.

“Los visitantes internacionales que vengan legalmente a Estados Unidos para la Copa del Mundo no tienen nada de qué preocuparse. Lo que convierte a alguien en objetivo de las autoridades de inmigración es si se encuentra o no en Estados Unidos de forma ilegal, y punto. Las especulaciones en sentido contrario se basan en información errónea”.

Agregó que su misión es garantizar que todos los aficionados —tanto estadounidenses como visitantes— disfruten de una experiencia segura e inolvidable.

Otras sedes, como Filadelfia y Seattle, han hecho público su apoyo a una posible huelga en Los Ángeles si no se cumplen las demandas de los trabajadores, así como el acuerdo contractual provisional. Además, se han sumado expresiones de respaldo desde Canadá por parte de Unite Here Local 75, en Toronto, y Local 40, en Vancouver. Kurt Petersen, copresidente de Unite Here Local 11, dice que “los cocineros, camareros y lavaplatos del SoFi Stadium son los verdaderos héroes del Mundial”, por enfrentarse, según él, a condiciones laborales desfavorables mientras defienden a su comunidad de posibles acciones migratorias de ICE.

“¿De qué le sirve la Copa Mundial a Los Ángeles cuando los trabajadores no ganan lo suficiente para pagar la renta y deben elegir entre presentarse a trabajar o ser secuestrados por ICE? Si nos obligan a ir a la huelga, esas suites de lujo del Mundial no tendrán más que agua embotellada y Doritos”, agregó Petersen.

The-CNN-Wire

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