La NASA ordena a tripulantes de la Estación Espacial Internacional que aborden nave de SpaceX mientras se repara una fuga

La NASA ordenó a cinco astronautas embarcarse en una nave espacial Dragon de SpaceX mientras los cosmonautas de Roscosmos intentaban…

La NASA ordenó a cinco astronautas embarcarse en una nave espacial Dragon de SpaceX mientras los cosmonautas de Roscosmos intentaban solucionar un problema de fugas en la Estación Espacial Internacional, informó el viernes Bethany Stevens, secretaria de prensa de la NASA, en una publicación en X.

Las grietas y fugas en una sección de la estación espacial operada por Rusia —situada en un túnel de transferencia entre el módulo Zvezda y una escotilla de acoplamiento— son motivo de preocupación desde hace algún tiempo. Sin embargo, un comunicado de la NASA sugirió que la situación podría haber empeorado.

“Tras detectarse nuevas fugas, Roscosmos ha decidido llevar a cabo una operación de reparación más exhaustiva este viernes 5 de junio”, declaró Bethany Stevens, portavoz de prensa de la NASA, en una publicación en X. “Como medida de precaución adicional, la NASA ha ordenado a los cuatro miembros de la misión SpaceX Crew-12 y al astronauta de la NASA Chris Williams que adopten una postura de mayor seguridad dentro de la nave espacial Dragon mientras se realizan las reparaciones”.

No obstante, la orden fue levantada más tarde esa misma mañana, ya que la agencia espacial rusa “suspendió las labores de reparación estructural previstas para el viernes… a la espera de evaluar más mediciones y datos”.

Aún no está claro cuándo se reanudarán los trabajos de reparación.

Entre quienes buscaron refugio se encontraban los cuatro miembros de la misión SpaceX Crew-12 que viajaron al laboratorio orbital a bordo de la nave Dragon: Jessica Meir y Jack Hathaway (NASA), Sophie Adenot (Agencia Espacial Europea) y el cosmonauta de Roscosmos Andrey Fedyaev. Chris Williams, astronauta de la NASA que llegó a la EEI a bordo de una nave rusa Soyuz, también se refugió junto a los astronautas de la Crew-12.

Según medios estatales rusos, los cosmonautas detectaron dos posibles fugas de aire durante una inspección. La agencia espacial rusa, Roscosmos, afirmó que la situación no representa una amenaza para la seguridad de la tripulación.

“Mientras se presurizaba la cámara de transferencia (TBC) del módulo Zvezda para igualar la presión de la Estación Espacial Internacional, los especialistas del equipo de operaciones principal del segmento ruso de la EEI detectaron una fuga en dicha cámara”, señaló un comunicado de Roscosmos citado por los medios estatales.

La primera fuga fue sellada rápidamente, según informó el medio ruso Zvezda, mientras continúan los trabajos en otra zona afectada.

Los cinco astronautas que buscaron refugio permanecieron en el interior de la misma cápsula SpaceX Crew Dragon de 4 metros de ancho que transportó al grupo de la Crew-12 a la estación en febrero.

Esta medida tiene como objetivo preparar a los astronautas para una evacuación de emergencia en caso de catástrofe. Los astronautas se ponen a resguardo habitualmente, por ejemplo cuando la EEI pasa cerca de restos de basura espacial o cuando la estación se enfrenta a un riesgo catastrófico.

Las fugas en el segmento de la estación espacial bajo control ruso han constituido un problema grave y persistente durante años, con variaciones en la tasa de pérdida de aire del módulo. Además, la zona crítica —un túnel de transferencia denominado PrK que conecta el módulo ruso Zvezda con un puerto de acoplamiento— ha permanecido en gran medida aislada del resto de la estación espacial para contener el problema.

Sin embargo, tras casi un año sin causar mayores inconvenientes, las fugas problemáticas han vuelto a aparecer recientemente.

The-CNN-Wire

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