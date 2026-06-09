La FDA aprueba un nuevo ingrediente para protectores solares utilizado desde hace años en Europa y Asia

Por primera vez en 20 años, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en…

Por primera vez en 20 años, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó un nuevo ingrediente para protectores solares: el bemotrizinol, o BEMT, que según los expertos representa una alternativa más segura que muchos de los ingredientes químicos utilizados actualmente en Estados Unidos.

“El bemotrizinol se ha utilizado de forma segura en Europa durante décadas, y la decisión de la FDA aumentará la competencia y la confianza de los consumidores en los productos de protección solar”, dijo el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., en un comunicado que anunció el cambio.

La incorporación del BEMT es una buena noticia para muchas personas porque existen pocas opciones en los estantes de las tiendas de Estados Unidos que sean a la vez seguras y eficaces, según un informe anual de la Environmental Working Group (EWG), una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa de la salud y el medio ambiente.

Los protectores solares disponibles actualmente en Estados Unidos son eficaces para bloquear la radiación que provoca las quemaduras visibles en la piel, conocida como rayos ultravioleta B (UVB). Sin embargo, los críticos sostienen que con frecuencia no ofrecen suficiente protección contra los rayos ultravioleta A (UVA), que penetran más profundamente en la piel, favorecen el envejecimiento prematuro, suprimen el sistema inmunitario y son el principal factor asociado al cáncer de piel, según la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer.

Investigaciones revisadas por pares realizadas por la EWG encontraron que los protectores solares comercializados en Estados Unidos proporcionan, en promedio, solo el 24 % de la protección contra los rayos UVA que sugieren sus etiquetas de factor de protección solar (SPF, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, el BEMT es un filtro químico que proporciona una protección adecuada contra los rayos UVA, no se absorbe fácilmente a través de la piel y cuenta con los datos de seguridad más sólidos disponibles hasta ahora para un filtro ultravioleta, afirmó Alexa Friedman, científica principal de la EWG.

“El bemotrizinol cambia las reglas del cuidado solar. Es altamente fotoestable, lo que significa que no se degrada cuando el intenso sol del verano incide sobre la piel, a diferencia de la avobenzona, actualmente el único filtro no mineral en Estados Unidos que ofrece una cobertura significativa contra los rayos UVA”, dijo Friedman en un comunicado.

“Y aún mejor: a diferencia de los filtros no minerales más antiguos, puede combinarse con óxido de zinc para proporcionar una protección de amplio espectro sólida con menos efecto blanquecino sobre la piel”, agregó.

De los 550 protectores solares recomendados por la EWG en su informe de 2026, 497 están elaborados principalmente con minerales que permanecen sobre la superficie de la piel y desvían o bloquean físicamente los rayos solares. Debido a que los protectores solares minerales no son absorbidos por la dermis, provocan poca irritación cutánea o toxicidad. En el pasado, estos productos eran conocidos por dejar una capa blanquecina sobre la piel, pero las formulaciones más recientes han logrado superar ese inconveniente.

Los protectores solares químicos, en cambio, están diseñados para penetrar en la piel y funcionan mediante una reacción química que absorbe la radiación ultravioleta y la dispersa en forma de calor. Durante décadas se utilizaron una docena de compuestos químicos en estos productos sin mayores preocupaciones. Sin embargo, en 2019, científicos de la FDA descubrieron que seis de los ingredientes más utilizados podían ingresar al torrente sanguíneo humano en niveles considerados inseguros tras apenas un día de uso.

Esos compuestos permanecieron en la sangre durante días después de suspender su aplicación. De hecho, dos de ellos —homosalato y oxibenzona— se mantuvieron por encima de los umbrales de seguridad durante más de dos semanas.

Todos estos ingredientes forman parte de una docena de sustancias sobre las que la FDA exige más investigaciones antes de poder considerarlas GRASE, sigla en inglés de “generalmente reconocidas como seguras y eficaces”.

Hasta la fecha, según los expertos, esos estudios no han sido anunciados y la FDA tampoco ha aprobado regulaciones actualizadas para dichos compuestos.

Esa es una de las razones por las que la aprobación de un nuevo ingrediente químico más seguro para protectores solares representa una noticia tan positiva, afirmó David Andrews, director científico de la EWG.

“Este es un gran día para los consumidores estadounidenses y para todos los que han luchado por mejorar las opciones de protección solar y cerrar la brecha en la protección contra los rayos UVA en Estados Unidos”, señaló Andrews en un comunicado.

“Durante décadas, los estadounidenses han utilizado tecnologías de protección solar obsoletas mientras el resto del mundo avanzaba. La aprobación del bemotrizinol ayudará a cambiar esa situación”, agregó. “Es una victoria que se ha hecho esperar durante mucho tiempo”.

El Personal Care Products Council, que representa a los fabricantes de protectores solares, celebró la decisión de la FDA y la calificó como “un avance significativo para la industria de productos de cuidado personal y para los consumidores”, aunque pidió que la agencia vaya más allá.

“Si bien reconocemos este avance de la FDA, se necesitan gestiones continuas para establecer un enfoque más eficiente y moderno para aprobar ingredientes activos adicionales en los protectores solares”, dijo Tesia Williams, portavoz de la organización, en un correo electrónico.

Los cambios propuestos para modernizar la regulación de los protectores solares por parte de la FDA fueron planteados por primera vez en 2019 y anunciados en 2021. Entre las recomendaciones figuraban la obligación de que los fabricantes identificaran claramente los ingredientes activos en la parte frontal de los envases, así como formatos más claros para las declaraciones relacionadas con el SPF, la protección de amplio espectro y la resistencia al agua. Hasta el momento, esas propuestas continúan sin implementarse.

La Administración señaló que la aprobación del bemotrizinol está alineada con las prioridades del informe estratégico Make America Healthy Again (MAHA). La FDA promoverá la innovación en el mercado de protectores solares y mejorará los procesos regulatorios para los protectores solares de venta libre, un sector que se ha quedado rezagado frente a otros países”, indicó la Administración.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.