La economía de EE.UU. agregó 172.000 empleos el mes pasado, una cifra superior a la prevista

La economía estadounidense agregó 172.000 empleos el mes pasado, una cifra superior a la prevista, según nuevos datos de la…

La economía estadounidense agregó 172.000 empleos el mes pasado, una cifra superior a la prevista, según nuevos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados este viernes.

El informe de empleo más reciente ofreció indicios de que el mercado laboral de EE.UU. podría estar estabilizándose tras un año de crecimiento del empleo débil y vacilante: la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4,3 %, mientras que la creación de empleo superó los 100.000 puestos por tercer mes consecutivo, una tendencia que no se observaba desde principios de 2024.

Los economistas esperaban que los empleadores hubieran creado 105.000 puestos de trabajo el mes pasado y que la tasa de desempleo se mantuviera sin cambios en el 4,3 %.

Los datos de los últimos meses parecen indicar que tanto el mercado laboral como la economía en general mantienen su resiliencia a pesar de una serie de perturbaciones. No obstante, los economistas advierten que una guerra prolongada podría mantener elevados los precios de la gasolina, reducir el gasto de los consumidores, aumentar los costes empresariales y repercutir en un incremento de los precios de otros bienes y servicios.

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