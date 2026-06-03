Karen Bass ya aseguró su lugar en las elecciones de noviembre. Spencer Pratt aún espera conseguir el suyo

Spencer Pratt ha pasado meses librando una campaña de guerrilla contra la actual alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. Aprovechó…

Spencer Pratt ha pasado meses librando una campaña de guerrilla contra la actual alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. Aprovechó el revuelo generado por los videos creados con inteligencia artificial, los momentos virales y el apoyo de algunas figuras destacadas, con el objetivo de capitalizar el descontento con la forma en que se gestiona la ciudad.

Ahora, podría tener cinco meses más para presentar su caso.

Bass se aseguró un lugar en la boleta electoral de noviembre y Pratt se ubicaba en segundo lugar, a primera hora del miércoles, por delante de la concejala progresista Nithya Raman y otros 11 candidatos menos conocidos, mientras continuaba el recuento de votos. No parece probable que ningún candidato supere el umbral del 50 % para ganar directamente, lo que significa que los dos primeros se enfrentarán en las elecciones de noviembre.

En esta ciudad de mayoría demócrata, Pratt, una antigua estrella de la telerrealidad y republicano registrado, sería el claro perdedor frente a Bass, una exlegisladora estatal y congresista que cuenta con el apoyo de los sindicatos de la ciudad.

Aun así, aproximadamente tres de cada cinco votantes de Los Ángeles intentaron destituir a su alcaldesa este martes en las primarias, en las que los candidatos no tienen afiliación partidista.

“Esta idea de que no represento a demócratas, republicanos e independientes, sino a cualquier ciudadano de Los Ángeles que simplemente desee una calidad de vida básica, podrá ser confirmada en cinco meses”, dijo Pratt a los periodistas a las afueras de su fiesta privada la noche de las elecciones.

“Soy un angelino que dijo: ‘Ya basta’, y tenía que dar un paso al frente”, comentó. “Voy a demostrarle a todo el mundo que soy su alcalde”.

La fiesta que Bass organizó la noche de las elecciones fue una demostración de fuerza, con la presencia de líderes sindicales, funcionarios demócratas locales y empresarios; una coalición que puso de manifiesto la realidad política a la que se enfrenta ahora Pratt en una ciudad donde los demócratas registrados superan en número a los republicanos en una proporción de aproximadamente cuatro a uno.

Bass afirmó que se habían logrado avances en la lucha contra la falta de vivienda mencionando tanto las 42.000 viviendas asequibles que están en construcción y que prometió que estarían terminadas al final de su segundo mandato, así como los esfuerzos para mejorar la seguridad pública mediante la reparación de aceras y la instalación de 60.000 lámparas callejeras.

“Podemos tener la ciudad que todos merecemos”, dijo. “Vamos a construir una ciudad donde padres e hijos no tengan que lidiar con tiendas de campaña, porque en la segunda ciudad más grande del país, nadie debería dormir en nuestras calles. Somos una ciudad capaz de afrontar este problema, lo hemos estado haciendo y seguiremos haciéndolo”.

En lo que Bass no se detuvo fue en el devastador incendio de Pacific Palisades, del año pasado, que se desató mientras Bass se encontraba en Ghana como parte de una delegación estadounidense para la toma de posesión del presidente del país y que perjudicó gravemente su popularidad.

También sirvió de munición para Pratt, cuya casa se incendió. Lo que él describió como la mala gestión de Bass en la respuesta al incidente se convirtió eje central de su campaña. Y las disputas de las últimas semanas sobre si Pratt vivía en una caravana Airstream de 10 metros que había aparcado en su terreno de Pacific Palisades, o si pasaba la mayoría de las noches en un hotel de lujo, no hicieron más que volver a centrar la atención de la campaña en el incendio, un punto débil político para Bass.

Pratt también ha criticado duramente a Bass y a la clase dirigente demócrata de la ciudad por no abordar adecuadamente los problemas de las personas sin hogar, el consumo de drogas y la delincuencia. Ella prometió tener un enfoque mucho más enérgico para estos problemas, aunque los detalles sobre cómo resolvería los complejos problemas de la segunda ciudad más grande del país han sido escasos.

El exalcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, declaró el martes por la noche en CNN que los resultados reflejan la frustración por “la lentitud con la que se están abordando los desafíos a largo plazo de la ciudad”.

“No creo que esto tenga que ver con partidismo. Creo que la gente quiere resultados”, dijo. “Aquí en California, hemos tenido durante mucho tiempo muchas leyes bien intencionadas que retrasan cosas como la construcción de viviendas, la recuperación tras un incendio, la implementación del transporte público o la construcción del tren de alta velocidad”.

En las últimas semanas, Pratt, el que alguna vez fue el villano del programa de MTV “The Hills”, acaparó la atención nacional y recibió elogios de republicanos y personas cercanas al presidente Donald Trump. Un cineasta que apoya a Pratt creó un video con inteligencia artificial que lo representa como Batman y a Bass como el Joker, y en el que se ve a residentes de Los Ángeles lanzando tomates a las figuras demócratas más conocidas del estado.

“Quizás el mejor anuncio político del año”, dijo el exgobernador de Florida, Jeb Bush, en X.

“¿Cómo es posible que no votes por este tipo?”, preguntó el senador de Texas, Ted Cruz.

Pero sus elogios pusieron de manifiesto el dilema para Pratt.

Es un republicano registrado que afirma haberse unido al Partido Republicano por su defensa del derecho a portar armas. Sin embargo, también ha rechazado las etiquetas partidistas en la contienda por la alcaldía, que en teoría es apartidista, y ha declarado que el presidente con el que más se asemejaría es el expresidente Barack Obama.

Pratt, candidato por primera vez a un cargo público, no tuvo un acto electoral típico el martes. Celebró una reunión privada en un restaurante mexicano, pero no se permitió el acceso a los periodistas y unas cortinas negras impedían la visibilidad desde el exterior. Billy Bush, el presentador de radio y televisión que apareció en una grabación obscena de “Access Hollywood” con Trump, que salió a la luz durante la campaña presidencial de 2016, estuvo presente en la fiesta de Pratt.

Mientras tanto, Bass también se enfrentó a un desafío por parte de la izquierda, representada por Raman. La posibilidad de una contienda entre Bass y Raman recordaba a las elecciones a la alcaldía de Nueva York del año pasado, en las que el progresista Zohran Mamdani derrotó a un ícono del establishment demócrata del estado, el exgobernador Andrew Cuomo, primero en las primarias demócratas y luego nuevamente en las elecciones generales, cuando Cuomo se presentó como candidato independiente.

Raman se presentó a sí misma como una alternativa a la continuación del statu quo de la ciudad o a la adopción de lo que ella describió como caricaturas de Los Ángeles al estilo de “Make America Great Again” (Hacer a Estados Unidos grande otra vez).

En un debate a principios de mayo, Bass y Pratt atacaron repetidamente a Raman, algo que Raman señaló, y le dijo al público que “cada uno de ellos cree que competir entre sí es lo que les va a ayudar a ganar”.

Pratt replicó que preferiría competir contra Raman.

“¿Crees que es más fácil competir contra el alcalde en funciones, con todos los sindicatos a su favor, o contra un concejal cualquiera que lleva seis años fracasando?”, preguntó.

En el acto de su campaña la noche de las elecciones, Raman no reconoció la derrota, y señaló que California seguirá contando las papeletas durante otra semana, a medida que lleguen las que tengan matasellos del martes.

“Esta noche puede que no tengamos una respuesta definitiva sobre esta contienda”, dijo Raman. “Se contarán miles de votos en los próximos días y puede que no obtengamos una respuesta que nos guste”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.