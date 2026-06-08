Juez federal anula tarifa de US$ 100.000 impuesta por Trump para solicitar visas H-1B

Un juez federal anuló el lunes el requisito impuesto por presidente Donald Trump de una tarifa de solicitud de US$…

Un juez federal anuló el lunes el requisito impuesto por presidente Donald Trump de una tarifa de solicitud de US$ 100.000 para las visas H-1B, al dictaminar que carecía de autoridad para imponer la nueva política para un programa utilizado por las empresas para contratar a trabajadores extranjeros altamente calificados en campos especializados.

El juez de distrito de EE.UU. Leo Sorokin dijo que solo el Congreso tenía el poder de cambiar la política federal de inmigración para incluir tal requisito, que él consideró impuesto, y que los legisladores no habían dado al poder ejecutivo permiso para realizar el cambio de manera unilateral.

“El presidente no tenía poder ni autoridad delegada para imponer un impuesto sobre las peticiones H-1B”, escribió Sorokin, designado por el expresidente Barack Obama y con sede en Boston, en una decisión de 42 páginas que anuló la política.

El caso fue presentado por una coalición de fiscales generales estatales demócratas en diciembre, varios meses después de que Trump impusiera el requisito de US$ 100.000 en un esfuerzo por restringir el programa, que dijo que se estaba utilizando en exceso.

Las visas H-1B permiten a profesionales extranjeros buscar trabajo en profesiones que se consideran más especializadas. Los solicitantes deben tener una licenciatura o un equivalente similar.

La visa es válida por tres años y puede renovarse por otros tres años. Economistas han argumentado que el programa permite a las empresas estadounidenses mantener la competitividad y hacer crecer su negocio, creando más empleos en EE.UU.

En su fallo que anuló la política de Trump, Sorokin rechazó los argumentos de la administración de que el presidente tenía el poder de implementar el requisito debido a la ley federal de inmigración que le da margen para cambiar la política de EE.UU. de otras maneras. En ninguna parte de esas leyes, dijo el juez, el Congreso también le dio al presidente el poder de imponer impuestos en el ámbito de la inmigración.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia para solicitar comentarios.

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